Landwirtschaft Von den Pionieren zum Trend: Biofamilie feiert Jubiläum Der Dachverband Bio Suisse wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Aus diesem Anlass hat Bio-Ring Appenzellerland seine Mitglieder zu einem Nachhaltigkeitstag eingeladen.

Koni Meier ist Präsident von Bio-Ring Appenzellerland. Bild: Ramona Riedener

Auf dem Hof der Familie Schmid in Hohen Buche in Bühler, inmitten einer herrlichen Landschaftskulisse, feierte der Bio-Ring Appenzellerland das 40-jährige Bestehen des Dachverbands Bio Suisse. Der Sommertag war wie geschaffen für den Familienanlass, zu dem der Regionalverband seine Mitglieder eingeladen hat. Keine endlosen Festlaudationen, sondern den Tag geniessen, sich über das Erreichte freuen und Innovatives aus der Biolandschaft erfahren, so soll gemäss Präsident Koni Meier der Festtag sein.

Während sich die Kinder auf dem Spielplatz, in der Hüpfburg oder beim Ponyreiten vergnügten oder die ersten Melkversuche wagten, hatten die Erwachsenen in der Festwirtschaft, an den Infos- und Degustationsständen ein umfangreiches Programmangebot. Die Pflegeprodukte aus dem Kräutergarten von Martina Rocco aus Stein und die Bioweine aus dem Rebberg von Matthias Tobler aus Wolfhalden gehörten zu den weiteren Highlights an diesem Jubiläumstag.

Die Bio-Suisse-Knospe wird 40

Vor noch gar nicht allzu langer Zeit galten Biobauern als Exoten, «grüne Spinner» oder Aussteiger mit langen Haaren. Für die meisten Landwirte war die ideologisch geprägte Biolandwirtschaft ein rotes Tuch. Bioprodukte standen oft auch bei Konsumenten im Ruf, minderwertig zu sein. So mussten die ersten Biobauern gegen allerlei Vorurteile ankämpfen. Dank mutiger Pioniere, die sich mit Ausdauer, Überzeugung und viel Herzblut für die Biolandwirtschaft eingesetzt haben, gehören diese Vorurteile heute definitiv der Vergangenheit an.

Nachdem am 1. September 1981 Bio Suisse gegründet wurde, ist die Akzeptanz und Glaubwürdigkeit des Dachverbands der Schweizer Knospebetriebe stets gewachsen. Mit rund 7450 Mitgliedern, die in 32 regionalen Verbänden organisiert sind, ist Bio Suisse zur wichtigsten Bioorganisation gewachsen. In der ganzen Schweiz feiern dieses Jahr die Regionalverbände das 40-jährige Bestehen des Dachverbands. So auch Bio-Ring Appenzellerland, dem rund 170 Biobäuerinnen und -bauern aus beiden Appenzeller Halbkantone angehören.

Einfache Mittel der Natur zuliebe

Bionews für Fortgeschrittene gab es an den Informationsständen. Die einen oder anderen Ausführungen über Pflanzenkohle, Agrocleantech, Vogelschutz, Biowein und Naturkosmetik dürften auch bei fachkundigen Biobauern für Staunen und «Aha's» gesorgt haben. Zweifellos hat die ökologische Landwirtschaft seit ihren Anfängen eine enorme Entwicklung gemacht. Nicht nur neuste Forschung, oft sind es einfache, aber fast vergessene Erkenntnisse, die zurück zur Natur führen. So gilt zum Beispiel Pflanzenkohle als eines der ältesten Hausmittel gegen Verdauungsstörungen und Vergiftungen bei Mensch und Tier.

Aufgrund dieser Erkenntnisse produziert Verora Pflanzenkohle, ein Naturerzeugnis mit mehrfachem Nutzen. Das Erzeugnis aus minderwertigem Baum- und Strauchschnitt wird beispielsweise als Futtermittelzusatz, Stalleinstreu, zur Behandlung von Gülle oder zum Verbessern des Bodens eingesetzt. Als Futterzusatz wirkt Pflanzenkohle entgiftend. Dadurch verbessert sich die Gesundheit und Verdauung der Tiere. Im Boden wirkt die Kohle wegen der porösen Struktur als Speicher für Wasser, Nährstoffe und Nützlinge und erhöht so die Bodenfruchtbarkeit.

Landwirtschaft kann grossen Beitrag zum Klimaschutz leiten

Ein weiteres Plus ist die Speicherung des Kohlenstoffs in der Erde, was zum Klimaschutz beiträgt. Bekanntlich macht auch Kleinvieh Mist. Nach diesem Motto gibt Birdlife Schweiz mit dem Kantonalverband Appenzeller Vogelschutz praktische Tipps mit auf den Weg, wie auch kleinflächige Landschaftselemente wie Äste- und Steinhaufen, Trockenmauern, Altgrassäume und Tümpel grosse Bedeutung für die Artenvielfalt haben. Beeindruckend sind auch die Erkenntnisse von Agrocleantech. Gemäss dieser Anlauf- und Auskunftsstelle für Energiefragen hat die Landwirtschaft das Potenzial, bedeutend zum Klimaschutz beizutragen.