Landwirtschaft «Das ganze Leben ist kaputt»: Mühlelibach mit Gülle verschmutzt Ein Zufluss der Sitter wurde am Montagnachmittag durch mehrere Kubikmeter Gülle verschmutzt. Trotz rascher Intervention der Behörden kam es zum Fischsterben und zur Verschmutzung der Umgebung.

Die Feuerwehr sperrte den Zufluss zur Sitter und begann mit dem Absaugen der Gülle. Bild: Kapo AI

Der Mühlelibach im Bezirk Schwende wurde gestern Montag stark mit Gülle belastet. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden vom Dienstag dürften mehrere Kubikmeter aus einer undichten Güllegrube im Gebiet Unterrain ausgetreten sein.

Der kleine Bach ist ein Schongebiet und fliesst in die Sitter. Die Fischerei ist hier verboten. Laut Mediensprecher Roland Koster konzentriert sich die Verschmutzung auf den unteren Bereich über eine Länge von rund 400 Metern.

Verschmutzung wurde rasch bemerkt

Am Montagnachmittag hatten Passanten Schaumbildung im Mühlelibach bemerkt und darauf das Amt für Umwelt alarmiert. Der ausgerückte Pikettdienst bot die Fischereiverwaltung und die Feuerwehren Schwende und Appenzell auf. Die Feuerwehr sperrte umgehend den Zufluss zur Sitter und begann mit dem Absaugen der Gülle. Die Zuleitung und der Mühlelibach wurden mehrfach gespült.

Nachträglich sei nicht mehr festzustellen, wann genau die Verschmutzung begann. Da es sich um ein beliebtes Spaziergebiet handelt, sei die Verschmutzung vermutlich relativ rasch bemerkt worden, so Roland Koster. Ein Teil der Gülle dürfte aber in die Sitter geflossen sein. Da die Gülle dort massiv verdünnt wird, entstand in der Sitter deutlich weniger Umweltschaden als im Mühlelibach.

Ganzes Ökosystem gestorben

Im Mühlelibach kam es zu einem Fischsterben, dessen Ausmass noch abgeklärt wird. Roland Koster sagt: «Ein ganzer Haufen fingerlanger Fische sind tot. Einen Grossteil hat das Wasser fortgespült, darum kann man sie nicht mehr zählen.» Die toten Fische seien nicht weiter umweltbelastend, dennoch sammelt die Fischereiverwaltung die verbliebenen Fische zusammen. Auch die anderen Lebewesen im Bach wie Mücken oder Krebse seien tot. Die Vegetation habe stark gelitten. Koster sagt:

«Das ganze Leben im Mühlelibach ist kaputt. Ein so kleines Gewässer ist durch diese Verschmutzung eine Weile tot.»

Roland Koster appelliert an die Bevölkerung, mit umweltgefährdenden Stoffen sorgfältig umzugehen. Jedes Gewässer sei schützenswert. Die Kantonspolizei erstellt einen Rapport zuhanden der Staatsanwaltschaft, welche den Vorfall strafrechtlich beurteilen werde.