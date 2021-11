Landsgemeindeplatz Appenzell Mit Blumen für eine queer- und frauenfreundlichere Politik: Die feministische Landsgemeinde stösst in Appenzell auf Zustimmung Am Samstagnachmittag luden die Organisatorinnen und Organisatoren des Projekts VOTE 71/21 zur ersten feministischen Landsgemeinde in Appenzell. Im Jubiläumsjahr des Frauenstimmrechts auf Bundesebene wählte das Organisationsteam bewusst diesen geschichtsträchtigen Ort.



Auf dem Landsgemeindeplatz in Appenzell bietet sich an diesem frühen Samstagnachmittag ein aussergewöhnliches Bild: Landsgemeinde im November? Tatsächlich weist die Veranstaltung im Herzen von Appenzell, Ähnlichkeiten mit der ordentlichen Landsgemeinde auf, nur eben im kleineren Rahmen. Auch die Anzahl der Abstimmenden fällt deutlich kleiner aus. Unter den rund 30 zur Abstimmung Erschienenen befinden sich gerade einmal zwei Appenzellerinnen. Die Mehrheit der Anwesenden stammt aus Genf, Luzern und Zürich. Auch einzelne St.Gallerinnen und Ausserrhoderinnen gesellten sich dazu.

Zur Abstimmung standen acht Vorlagen zur Verbesserung der Stellung von Frauen und queeren Menschen. Moderiert wurde die ausserordentliche Landsgemeinde von der Zürcher «Landafrau» und LGBTQ-Expertin Anna Rosenwasser.

LGBTQ-Expertin Anna Rosenwasser (links) moderierte die aussergewöhnliche Landsgemeinde. Bild: Lilli Schreiber

Die Verantwortlichen der feministischen Landsgemeinde, die vom Festival Les Créatives veranstaltet wird, wollen jedoch bewusst eine Alternative zur traditionellen Landsgemeinde schaffen. So wird der Zutritt zum Ring bei der ausserordentlichen Landsgemeinde nur Frauen, Inter-, Nicht-binären und Transmenschen gestattet. Auch das Podest, auf dem normalerweise Landammann und die Appenzeller Politik stehen, wird durch eine einfache Europalette ersetzt. «Wir sind der Überzeugung, dass alle Menschen, unabhängig ihrer geschlechtlichen Zugehörigkeit, absolut gleich sind. Daher ist auch das Podest bewusst tiefer gesetzt», sagt Yael Anders, Co-Organisatorin des Festivals Les Créatives.

Mehr als nur eine Landsgemeinde

Die Anwesenden konnten im Landsgemeinde-Kreis Kerzen ziehen. Bild: Lilli Schreiber

Innerhalb des mit Blumen aus Floristikgeschäften in Appenzell besetzten Rings aus Sägespänen findet zu Beginn der feministischen Landgemeinde die sogenannte partizipative Performance statt. Nach einer kurzen Ansprache durch die Künstlerin Angela Osterwalder dürfen die anwesenden Frauen und Queer-Menschen in den Ring eintreten, Kerzen ziehen und die Kunstinstallation der Künstlerin bewundern. Auf Zettelchen soll ein Wunsch für die Zukunft geschrieben werden, der anschliessend entweder der Erde oder dem Wasser übergeben wird. Im Anschluss an die Veranstaltung werden die Wünsche in einer Prozession zur Sitter gebracht und der Natur übergeben. Als kleine Verpflegung gibt es Bärli-Biber und heissen Tee, um sich an diesem nasskalten Tag etwas aufzuwärmen.

Kein Gegenwind seitens des Kantons

Wie Noëmi Grütter, Co-Organisatorin des Festivals Les Créatives berichtet, habe es seitens Appenzell Innerrhoden keinerlei Schwierigkeiten bei der Umsetzung ihres Vorhabens gegeben. Der Kanton habe nach Zustimmung der Standeskommission sofort grünes Licht für die feministische Landsgemeinde gegeben. Am besagten Tag wurde seitens des Kantons zudem Hilfe beim Aufbau geleistet. «Dass wir in Appenzell so nett empfangen werden, hätten wir anfänglich nicht gedacht», sagt Grütter.

Die erste feministische Landsgemeinde in Appenzell lockte auch einige Zaungäste aus der Appenzeller Politik an. Nicht zuletzt auch Frau Statthalter, Monika Rüegg-Bless. Zu den mehrheitlich neutralen Beobachtern gesellten sich auch vereinzelt kritische Personen. So wurde sich zunächst über das Verbot des Eintretens von Cis-Männern in den Ring mit dem Argument «das ist ja diskriminierend» beschwert. Auch die laute emanzipatorische Musik mit dem Refrain «we are sisters» wurde teilweise beanstandet.

Die Präsenz der Appenzellerinnen und Appenzeller blieb spärlich, die Grundstimmung skeptisch. Kirchliches Engagement blieb gänzlich aus. Es scheint, als würden die Anliegen der Feministinnen und Queer-Menschen in Appenzell noch nicht wirklich auf fruchtbaren Boden stossen. Ob das ausschliesslich dem regnerischen Wetter geschuldet war, bleibt offen.

Einstimmigkeit im Ring

Aufgrund des Wetters wurde die Abstimmung um eineinhalb Stunden vorverlegt und begann somit um halb vier. Die acht Vorlagen der Interessensgruppe der feministischen Landsgemeinde wurden einstimmig angenommen. Als Zeichen für die Abstimmung wurden nicht die üblichen Degen und Bajonette hochgehalten, sondern Blumen.

Statt Degen und Bajonetten wurden auf dem Landsgemeindeplatz Appenzell für einmal Blumen als Zeichen für die Abstimmung verwendet. Bild: Lilli Schreiber

Auf die Frage, ob den beiden Co-Organisatorinnen Anders und Grütter eine Vorlage besonders am Herzen liege, sind sich beide einig. Grütter sagt:

«Alle Vorlagen sind extrem wichtig. Mit unserem Projekt VOTE 71/21 wollen Frauen, aber vor allem auch queere Menschen dazu animieren, mehr politisch zu partizipieren.»

Die ausserordentliche Landsgemeinde in Appenzell stellte aber nur den Auftakt für das weitere politische Vorhaben der Organisation des Festivals Les Créatives dar.

Am 20. November findet eine weitere Landsgemeinde in Genf statt. Zudem kann seit dem 1. November auch online abgestimmt werden. Eine abschliessende Diskussion der Ergebnisse findet in Form eines Wahlsonntags am 25. November an der Universität Genf statt. Die Vorlagen sollen von da aus weiter bis in die, wie Grütter und Anders sagen, «echte Politik» gebracht werden.

Die acht Vorlagen der ersten feministischen Landsgemeinde in Appenzell: 1. Finanzierung des Kampfes gegen geschlechtsspezifische Gewalt

2. Reform des Sexualstrafrechts

3. Schutz von Frauen, Inter-, Nicht-binären- und Transmenschen auf der Flucht

4. Für eine diskriminierungsfreie Bildung

5. Ökologische Investitionen

6. Verkürzung der Arbeitszeit

7. Verfassungsrechtlicher Schutz

8. Schutz vor Diskriminierung