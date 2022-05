Kursangebot Mit der Sense Igel und Kleintiere schonen: Der Schweizer Meister im Handmähen zeigt, wie es richtig geht Der Kanton Appenzell Ausserrhoden bietet einen Kurs für Nutzung und Pflege der Sense an. Das traditionelle Mähgerät hat viele Vorteile für die Umwelt und schont zudem die Nerven der Nachbarn.

Richtiges Dengeln und Wetzen sind das A und O beim Handmähen. Bild: PD

Viele Gartenbesitzerinnen und -besitzer möchten ihre öden Rasenflächen gerne in eine bunte Blumenwiese verwandeln, in der Bienen summen und Gartenvögel genügend Nahrung finden. Doch auch eine solch naturnahe Fläche braucht eine gewisse Pflege und muss ein bis zwei Mal pro Jahr gemäht werden. In vielen Gärten geschieht dies heute noch mit Freischneidern oder Fadenmähern. Diese sind einfach zu handhaben und liefern ein «sauberes» Resultat. Doch die schnell rotierenden Geräte haben fatale Folgen für die Tierwelt: Kleinlebewesen wie Heuschrecken, Frösche und sogar Igel können beim Mähen verletzt oder getötet werden. Beim viel langsameren Scheiden des Grases mit der Sense dagegen haben die Tiere die Möglichkeit, lebend zu entkommen.

Grundlagen des Handmähens lernen

Wer der Umwelt einen Dienst tun will, greift also zur guten alten Sense. Das Traditionsgerät hat fast nur Vorteile: Es funktioniert lautlos, ist relativ kostengünstig in der Anschaffung und braucht kaum Platz im Geräteschopf. Doch richtiges Mähen will gelernt sein. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden bietet daher im Juni einen Kurs für Einsteigerinnen und Einsteiger an. Sie erlernen beim Schweizer Meister im Handmähen, Stefan Tobler aus Schwellbrunn, die Grundlagen im Umgang mit der Sense. Letztes Jahr habe er den Kurs erstmals durchgeführt, so Tobler.

Stefan Tobler Bild: APZ

«Die meisten mitgebrachten Sensen haben aber zum Mähen kaum getaugt. Viele Leute sind frustriert, wenn das neu gekaufte Gerät das Gras nicht richtig schneidet.»

Als Erstes lernen die Kursteilnehmer daher, wie die Sense richtig gedengelt wird. Durch die mechanische Bearbeitung des kalten Metalls wird das Sensenblatt härter, dünner und messerscharf. So lässt sich das Gras anschliessend mit wenig Kraftaufwand schneiden. Während des Mähens wird die Sense von Zeit zu Zeit mit dem nassen Wetzstein wieder nachgeschärft.

Hobby für Jung und Alt

Stefan Tobler und seine Handmäher-Kollegen sind den Teilnehmern anschliessend beim Erlernen der richtigen Mähtechnik behilflich. Hierbei ist weniger die blosse Körperkraft entscheidend als vielmehr der richtige Schwung. Daher können auch Frauen und ältere Menschen gut von Hand mähen. Allerdings seien dabei noch keine Meister vom Himmel gefallen, so Stefan Tobler.

«Der Kurs vermittelt die Grundlagen. Danach muss man schon immer wieder üben, bis die Technik perfekt sitzt.»

Die Anschaffung einer Sense lohne sich auch für kleinere Wiesen und Borte, so der Handmäher. «Wer rund eine Are Land hat, kann dieses gut mit einer Sense mähen.»

Wer noch über keine eigene Sense verfügt, erhält am Kurs eine solche und kann damit seine ersten Mähversuche starten. Auf dem Hof von Esther und Ueli Zellweger in Speicher steht am Kurstag eine schöne Wiese zum Üben bereit. Stefan Tobler freut sich über viele Interessierte: «Handmähen lohnt sich: Es braucht kein Benzin und eine gut gewartete Sense hält praktisch ein Leben lang.»