Kunstausstellung Ausstellung on tour: Der «Streunende Hund» ist mit dem Bus im Appenzellerland unterwegs Das Künstlerkollektiv «Streunender Hund» geht Ende Woche mit einem Bus auf Tour durch das Appenzellerland. Im Fahrzeug selbst sind verschiedene Werke zeitgenössischer Kunst zu sehen.

Fünf der sieben Mitglieder des Kollektivs: Rita Kappenthuler, Birgit Widmer, Harlis Schweizer, Maria Nänny und Nathan Federer. Bild: Astrid Zysset

Einst kurvte er als Stadtbus durch Olten. Jetzt steht der «Berna»-Bus aus dem Jahre 1945 im Einsatz für das Künstlerkollektiv «Streunender Hund». Vom 19. bis zum 28. August tourt der Oldtimer durch das Appenzellerland und präsentiert den Besucherinnen und Besuchern Arbeiten von verschiedenen Kunstschaffenden. «Der Bus soll als Gesamtkunstwerk verstanden werden», sagt Maria Nänny, Mitglied des Kollektivs. «Und er soll zum Austausch einladen.» Die Idee hinter dem Projekt «Streunende Berna» ist es, dass Interessierte niederschwellig beim Bus vorbeischauen und mit den Kunstschaffenden ins Gespräch kommen.

Noch ist der Bus nicht auf der Strasse, sondern steht im Eschlerpark in Bühler. Dort hat er aber bereits zu Diskussionen geführt. Harlis Schweizer, ebenfalls Mitglied des Kollektivs, bemalt eine Seitenwand des Busses und kommt nach eigenen Angaben mit ihrer Arbeit kaum voran. Das auffällig gelbe Gefährt locke unentwegt Interessierte an, die mehr über die Hintergründe des Projektes wissen wollen. Die Vorbereitungen sind aber noch nicht abgeschlossen: Auf der einen Seite wird ein Schlafzimmer aufgemalt, auf der anderen Seite stellt der Kunstschaffende Christian Meier einerseits Campingstühle auf, die zum Verweilen einladen sollen, andererseits klebt er solche auch zugleich noch auf die dortige Seitenwand des Busses.

Eine Kunstausstellung unter dem Thema Reisen

Das Kollektiv besteht aus sieben Mitgliedern. Jedes hat ein bis zwei Kunstschaffende mit Bezug zum Appenzellerland eingeladen, an der «Streunenden Berna» mitzuwirken; mit Installationen, Lesungen, Ausstellungsobjekten oder beispielsweise Textildrucken. Alle Arbeiten haben eine Verbindung zu den Themen Reisen und Fortbewegung. Ein Reisetagebuch ist genauso Teil der Ausstellung wie eine Videoinstallation auf dem Scheinwerfer oder auch Arbeiten, die die Kollektivmitglieder Rita Kappenthuler und Nathan Federer mithilfe einer Camera Obscura herstellen und welche in Anlehnung an das Buch «Der kleine Prinz» des französischen Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry verschiedene Schafe darstellen. Ob die Lesungen im Bus oder davor stattfinden werden, ist offen und wetterabhängig. «Das ist der Vorteil unseres Kollektivs; nicht alles ist im Voraus bis ins Detail geplant. Es hat Platz für spontane Anpassungen», so Nänny.

Der Bus kommt aus Stein

Doch warum überhaupt ein Bus? Die Idee habe sich nach einem Besuch vergangenen Winter bei Freunden entwickelt, so Nänny weiter. Dort sei davon gesprochen worden, eine Ausstellung in einer Garage zu organisieren. Doch bei den besagten Freunden hätte noch ein kleiner Bus in der Garage gestanden. «Da dachte ich, warum nicht gleich im Bus? So könnte die Ausstellung an verschiedenen Orten stattfinden.» Nur kurze Zeit später fuhr Harlis Schweizer durch Stein und entdeckte die alte Berna. Spontan hielt sie an und fragte den Besitzer, Urs Hugener, an. Der war sofort Feuer und Flamme für die Idee und ist fortan als Chauffeur bei der «Streunenden Berna» an Bord. Der Bus selbst wurde kaum modifiziert; lediglich eine Bank hat das Kollektiv herausgenommen. Ansonsten wurde das Fahrzeug so belassen, wie Hugener es sonst im Einsatz hat. Für das Kollektiv hat die Ausstellung im Bus den entscheidenden Vorteil, dass die Hemmschwelle, einen Blick auf die Kunstwerke zu werfen, geringer ist, als wenn sie in einem Museum ausgestellt würden.

Das Kollektiv formierte sich 2019. Damals lancierte es die erste Ausstellung «Phantastisches Zimmer» in Bühler. 2020 folgte «Kaltnadel» und im vergangenen Jahr «Hidden flowers bloom most beautifully». «Das Ziel ist, in jedem Jahr mindestens eine Ausstellung auf die Beine zu stellen», so Birgit Widmer, ebenfalls Mitglied des Kollektivs. Vernissage zur «Streunenden Berna» ist am Freitagabend in Bühler. Am Samstag ist der Bus zuerst in Heiden, anschliessend in Herisau. Und am Sonntag geht die Tour nach Gais. Weitere Informationen und Destinationen sind unter www.streunenderhund.ch zu finden.