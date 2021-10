Kunst Teilnahme dank Unterstützung einer Galerie – Herisauerin stellt an der ART Innsbruck aus Vom 28. bis 31. Oktober findet die ART Innsbruck statt. Zum ersten Mal dabei ist Eveline Göldi aus Herisau. Obwohl die Künstlerin bereits an der Art Basel Miami Week ausstellen durfte, ist die Präsentation ihrer Werke in Innsbruck ein neuer Höhepunkt in ihrer Karriere.

Die Herisauer Künstlerin stellt zwei ihrer Bilder, die Orchideen zeigen, an der Kunstmesse ART Innsbruck aus. Bild: PD

Die ART Innsbruck ist eine internationale Messe für zeitgenössische Kunst. Die Teilnahme an der Ausstellung in Innsbruck ist Künstlerinnen und Künstlern nur möglich, wenn sie von einer Galerie portiert werden. «Ich wurde von der Galerie swissarte angefragt und habe natürlich sofort zugesagt», erzählt Eveline Göldi. Die Ausstellung ist ein Highlight in der Kariere der Künstlerin aus Herisau. Die erste internationale Ausstellung sei es aber nicht, sagt Göldi. «Ich durfte meine Werke an zahlreichen Ausstellungen in der Schweiz, beispielsweise an der internationalen Kunstmesse in Stein am Rhein oder an der Swissartexpo im Zürcher HB, aber auch an der Art Basel Miami Week in den USA präsentieren.» Innsbruck sei insofern speziell, da es eine renommierte Messe mit Werken von bekannten Künstlern, wie beispielsweise Friedensreich Hundertwasser, im deutschsprachigen Raum sei. «Als Künstlerin möchte ich meine Bilder nicht nur für mich malen, sondern auch anderen Menschen eine Freude bereiten. Hilfreich ist es, an Bekanntheit zu gewinnen», erklärt Göldi. An der ART Innsbruck stellt die swissarte zwei Bilder von ihr aus. Jeweils 1 Meter und 20 Zentimeter breit und hoch sind die Acryl- und Ölbilder, welche Orchideen zeigen.

Göldi kombiniert bei ihren Bildern verschiedene Techniken. Bild: PD

Vier ihrer Werke sind ausserdem im Rennen um den Titel «Painting of the Year 2021», zu Deutsch: Bild des Jahres 2021. Für die Teilnahme am Wettbewerb habe sie eine Gebühr bezahlen müssen, sagt Göldi. «Das ist in der Kunstszene nicht unüblich. Die Kunstschaffenden profitieren von solchen Wettbewerben und können ihren Bekanntheitsgrad steigern», erklärt die Künstlerin. Für sie ist die Kunst nach wie vor ein Hobby. Gemeinsam mit ihrem Mann ist sie selbstständig in der Finanzbranche tätig. Dennoch investiert sie viel Zeit in ihre Kunst. «Ich freue mich, dass meine Bilder auf so grossen Anklang stossen. Um so bekannter ich werde, umso mehr Leute erreicht meine Kunst», erklärt Göldi. Zwei der Bilder, welche sie eingereicht hat, ein Porträt von Charly Chaplin sowie ein Werk auf Holzkisten, waren in den letzten beiden Jahren an der Art Expo im Bahnhof Zürich zu sehen.

«Die neue Evolution» hat Eveline Göldi auf Holzkisten verewigt. Es ist eines von vier Werken der Herisauerin, das im Rennen um den Titel «Painting of the Year 2021» ist. Bild: PD

Ausstellung und Geld als Gewinn

Bei «Painting of the Year» senden Künstlerinnen und Künstler Fotografien ihrer Werke selbstständig ein. Unter www.paintingoftheyear.com kann nun das Publikum für ihre Favoriten abstimmen. Göldis Bilder finden sich auf Seite 14. Neben dem Publikumaward wird auch ein Preis von der Fachjury vergeben. Dotiert ist der Preis mit 2021 Euro. Der Publikumspreis wird mit 500 Euro ausbezahlt. Göldi gehe es jedoch nicht um das Geld. Die 50 Bilder, welche der Jury am besten gefallen, sowie der Publikumsgewinner werden an einer Ausstellung Anfang 2022 gezeigt. «Das ist eine super Chance. Wir Kunstschaffenden sind über jede Möglichkeit froh, unsere Werke ausstellen zu können», so Göldi. Die 20 am besten bewerteten Bilder werden ausserdem an der Art Eindhoven in Holland gezeigt. «Ich würde mich riesig freuen, bei einer der Veranstaltungen dabei zu sein und hoffe, meine Bilder gefallen dem Publikum und der Jury», so die Künstlerin.