Kunst Herisauer Künstler verkauft seine Werke und führt Ausstellung in seinem eigenen Atelier durch Ein Künstler, der im eigenen Atelier lebt, wohnt und gleichzeitig eine Kunstausstellung durchführt? Für Ludy Bauer kein Problem. Der 71-Jährige gibt einen Einblick in sein Leben und spricht über seine kreative Leidenschaft, Picasso und wie man als Künstler überlebt.

Ludy Bauer hält eine Skizze hoch, an der er gerade arbeitet. Aber sie ist nur eine, von vielen. Bild: Felicitas Markoff

Ludy Bauers farbenfrohe Werke erinnern auf den ersten Blick an den berühmten Künstler Picasso. In Herisau ist Bauer bei vielen als Künstler bekannt. Seit ein paar Wochen hat der 71-Jährige ein Schild mit der Aufschrift: «Ausstellung Ludwig Bauer. Keine festen Preise, es darf gehandelt werden!» an der Buchenstrasse in Herisau aufgestellt. Und wer das etwa 100 Quadratmeter grosse Atelier zum ersten Mal betritt, wird nicht nur über die Vielfalt und Auswahl an Bildern erstaunt sein. Denn der Künstler arbeitet und wohnt seit 10 Jahren in seinem Atelier. Zudem lebt er ohne Handy und Internet.

Kunst liegt ihm im Blut

Zwei grosse Stapel mit Skizzen liegen auf dem Tisch des Künstlers. Daneben brennt eine grosse weisse Kerze, umgeben von zahlreichen Büchern. Seine Zeichnungen skizziert der Herisauer mit einer schwarzen Tinte, bevor er mit einem neuen Gemälde beginnt. Da sei günstiger, als wenn er gleich mit einer Leinwand beginnen würde, sagt er. Überwiegend malt er menschliche Figuren, eingetaucht in den buntesten Regenbogenfarben, die man sich vorstellen kann.

Ludy Bauer. Künstler aus Herisau. Bild: Felicitas Markoff

Wie Ludy Bauer zum Kunstmaler geworden ist? Diese Frage lässt sich einfach beantworten: In seiner Familie liegt Kunst sozusagen im Blut. Schon sein Vater war ein bekannter Fotograf. Mit seinen Aktfotos hat er in der Vergangenheit sogar einen Skandal ausgelöst. Denn zu dieser Zeit waren solche Fotos ein Tabu, erzählt Bauer. Nebst seinem Vater sind auch seine beiden Halbbrüder im kreativen Bereich tätig. Sie sind Grafiker. Und auf die Frage, wie man sich als Künstler über Wasser hält, sagt Bauer mit einem Augenzwinkern:

«Von Kunst zu leben ist, wie wenn man einem Elefanten ein Stück Zucker gibt und wartet, bis es hinten süss wird.»

Seine Werke kosten durchschnittlich rund 5000 Franken. Aber es kommt auch vor, dass er seine Bilder an Freunde oder die Familie verschenkt. «Das muss ich sogar, weil der Platz in meinem Atelier ansonsten zu eng wird», erklärt Bauer. In seinem Atelier besuchen ihn regelmässig Freunde. Aber auch neugierige Kunstinteressierte schauen immer mal wieder bei ihm vorbei.

Langweilig wird es dem Künstler nie. Er findet immer neue Farben, Formen und Techniken, die ihn begeistern. Bild: Felicitas Markoff

Ludy Bauer hat früher Nebenjobs angenommen

Um Materialkosten für Pinsel, Farben und Leinwände finanzieren zu können, hat Bauer vor seiner Pensionierung verschiedene Nebenjobs angenommen. So war er zum Beispiel als Kulissenschieber im Theater

St.Gallen tätig oder auch als Dachdecker und Bildhauer. Dank seiner Rente kann er heute auf Nebenjobs verzichten.

Bilder soweit das Auge reicht: Der Eingangsbereich von Ludy Bauers eigenem Atelier. Bild: Felicitas Markoff

Grandiosität und Wahnsinn liegen meist dicht beieinander

Bauer ist von Picasso begeistert. So überrascht es auch nicht, dass bei seinen Bildern eine gewisse Ähnlichkeit zum berühmten Maler festzustellen ist. Denn aus seiner Sicht war Picasso ein grandioser Künstler. Doch Grandiosität und Wahnsinn liegen bekanntlich nicht weit voneinander entfernt. In diesem Zusammenhang erzählt Bauer, dass der berühmte Psychiater Carl Gustav Jung bei Picasso eine Schizophrenie diagnostiziert hatte. Über Kunstschaffende im Allgemeinen sagt er:

«Normalerweise sind Künstler sensibler als andere. Viele von ihnen sind auf tragische Weise ums Leben gekommen.»

Und woher nimmt Bauer seine Inspiration für seine künstlerische Tätigkeit? Er lacht und sagt: «Von überall.» Ob Bücher, Kunstausstellungen oder Fotos, er finde immer etwas. Über seine kreative Leidenschaft sagt Bauer: «Wer genau arbeiten muss, wird sensibler. Und um kreativ arbeiten zu können, benötigt man eine gewisse Ruhe.» Der Pensionierte bemüht sich, für ein Bild nur einen Tag in Anspruch zu nehmen. Bauer erklärt aber, dass er sich dann vollständig auf das Malen konzentriert und nichts mehr anderes macht. Langweilig wird es Bauer sowieso nie. Er finde immer wieder neue Farben, Mittel und Techniken.

Ludy Bauer präsentiert seine farbenfrohen Werke in seinem Atelier. Bild: Felicitas Markoff

Auch wenn der 71-Jährige eine Ausstellung in seinem eigenen Atelier hat, würde er gerne wieder an einer öffentlichen Kunstausstellung teilnehmen. Er sagt: «Dafür ist der Zeitpunkt wichtig und die Gegebenheiten müssen passen.» Mit seinen Freunden besucht er aber immer wieder gerne solche Veranstaltungen. Seine letzte Kunstausstellung hat im alten Zeughaus in Herisau stattgefunden. Wann Bauer das nächste mal seine Werke öffentlich präsentieren wird, ist derzeit noch offen. Und zum Schluss sagt der Künstler:

«Alles fliesst, wir leben eigentlich auf einem Tropfen, der durch das Universum saust. »