Kunst Auf Fensterwagen statt an Wänden: Walter Angehrn zeigt seine Bilder der Stille in einer Pop-up-Galerie in Herisau Drei Wochen lang verwandelt sich der leerstehende Gewerberaum am Hauptsitz der Huber Fenster AG in eine Pop-up-Galerie. Walter Angehrn macht aus dem Mangel eine Möglichkeit und präsentiert seine Bilder auf rollenden Fensterwagen.

Bei der Ausstellung «Weave and Disappear» präsentiert Walter Angehrn seine Bilder auf Rollwagen. Bild: rak

Bis zum 10. Juli zeigt Walter Angehrn eine Auswahl seiner Werke in Herisau. Die Bilder hängen jedoch nicht wie üblich an Wänden, sondern sind auf Rollwagen ausgestellt, mit denen üblicherweise Fenster transportiert werden. Dies, weil in der Pop-Up-Galerie an der St.Gallerstrasse 57 im Hauptsitz der Huber–Fenster AG, Wände fehlen.

Bereits zum vierten Mal stellt der in Appenzell wohnhafte Künstler seine Bilder in einer Pop-Up-Galerie, einer Galerie auf Zeit, aus. Im Internet halte er jeweils Ausschau nach passenden Gewerberäumen. Den 600 m2 grossen Rohbau in Herisau bezeichnet er als eigentlichen Glückstreffer. «Die grossen Fensterfronten rücken meine Bilder je nach Tageszeit und Wetter immer wieder in ein neues Licht», so Angehrn. Auch, dass er wegen der fehlenden Wände auf Rollwagen zurückgreifen musste, habe sich als glücklicher Umstand herausgestellt. «Die Vernissage war eine meiner schönsten. In der Offenheit des hellen Raums sind die Besucherinnen und Besucher mit Leichtigkeit mit den Bildern und untereinander in Kontakt getreten», so Angehrn.

Gewobene Stille

Der Künstler ist zu den Öffnungszeiten, jeweils Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 und Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr, in seiner Pop-Up-Galerie anzutreffen. Mit dem Lift begleitet er die Interessierten in den dritten Stock. «Dort stehe ich für Gespräche und Fragen zur Verfügung, lasse die Leute die Ausstellung aber ebenso gerne auf eigene Faust erkunden. Am schönsten ist es, wenn beim Betrachten meiner Werke eigene Bilder geweckt werden», erklärt der Künstler. Deshalb würden auch nur wenige seiner Bilder einen Titel tragen.

Werke Angehrns waren und sind unter anderem in der Cabane im Garten des Schlosses Wartegg, oder in privaten und öffentlichen Sammlungen wie jener des Kantonsspitals St.Gallen zu finden. Die Bilder der aktuellen Ausstellung sind ruhiger Natur und leben von der Vielschichtigkeit ihrer Schichten und Strukturen. Dominierend ist die Linie. «Ich bin eher ein Zeichner als ein Maler und kann mich durch die Linie am adäquatesten ausdrücken», so Angehrn.

Durch die grossen Fensterfronten werden Angehrns Bilder immer wieder in ein neues Licht gerückt. Bild: rak

Weben und Verschwinden

«Weave and Disappear» – «Weben und verschwinden» lautet der Ausstellungstitel. Der Künstler sieht ihn als die kürzeste Zusammenfassung für das Leben überhaupt:

Künstler Walter Angehrn. Bild: rak

«Zu Beginn unseres Daseins erhalten wir einige Fäden, die wir mit denen anderer Menschen verweben und manchmal auch wieder trennen. So weben wir unser unverwechselbares Lebensgewebe, bevor wir irgendwann verschwinden.»

Seine neuesten Arbeiten erinnern an ein räumliches textiles Gewebe. Seit dem ersten Corona-Lockdown bekennt der Künstler, der zuvor vermehrt schwarze und weisse Bilder geschaffen hat, Farbe. Eine grosse Zahl seiner Werke ist von einer Japanreise vor 20 Jahren inspiriert. Zur Zeit, als die Kirschblüten blühten, war er zu Gast in Kyoto. Die Einfachheit und Reduziertheit der japanischen Kunst berühre ihn zutiefst.

Angehrn freut sich, dass seine Ausstellung bereits über 100 Personen in die Pop-up-Galerie locken konnte. «Am schönsten ist es, wenn ich sehe, dass meine Bilder in jemandem etwas Eigenes auslösen». Auf die Zeit nach der Ausstellung, die bis zum 10. Juli dauert, freue er sich bereits. «Ich stelle gerne aus. Aber noch viel mehr sehne ich mich nach der Zeit in meinem Atelier in Teufen», sagt der Künstler.