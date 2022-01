Kultur Ein kultureller Leuchtturm im Appenzeller Vorderland erlischt: Der Verein, der in der Kirche Wolfhalden Anlässe organisiert hat, löst sich auf Der Kulturanbieter «KuKKiK – Kirche und Kultur – Kultur in der Kirche Wolfhalden» hat sich mit dem Neujahrskonzert am 2. Januar aufgelöst und seine Tätigkeit eingestellt. Ein Auslöser ist der Zuschauerschwund aufgrund von Corona.

Der Kammerchor des internationalen Studienzentrums der Universität Heidelberg sang im September 2021 unter der Leitung von Franz Wassermann. Bild: PD

Ende Jahr erschütterte eine unerwartete Meldung das kulturelle Leben im Appenzeller Vorderland: Es hiess, der Verein KuKKiK – «Kirche und Kultur – Kultur in der Kirche Wolfhalden» wird aufgrund der jetzigen Situation mit den Pandemieauflagen, dem Besucherschwund und den daraus resultierenden Schwierigkeiten aufgelöst.

2015 hatte eine kleine Gruppe Kulturinteressierter den Verein Kirche und Kultur – Kultur in der Kirche Wolfhalden gegründet, mit dem Ziel, die Kirche nach der Renovation nicht nur für kirchliche, sondern auch für kulturelle Veranstaltungen zu nutzen. Die Gruppe schreibt: «Dank der vielen grosszügigen Unterstützungen waren wir in der Lage, anspruchsvolle und hochstehende musikalische Leckerbissen ohne Eintrittspreis anbieten zu können: 38 Konzerte waren es mit knapp 6000 Besuchern.»

Die Verantwortlichen von KuKKiK blicken auf eine gute Zeit. In Erinnerungen blieben Anlässe wie das Kantikonzert im Kerzenlicht, weil der Strom ausgefallen ist, oder an den fröhlichen Abend in der «Harmonie» wie auch an die vielen Gespräche nach den Konzerten.

Defizite aus der eigenen Tasche bezahlt

Gegründet wurde der Verein 2015 von Pfarrer Andreas Ennulat, Brigitt Mettler (Heiden), Anke und Oskar Rommel (Wolfhalden) und Peter Weber (Wolfhalden). Andreas Ennulat kam Ende 1999 nach Wolfhalden und war von 2000 bis Ende 2021 Pfarrer in der Gemeinde. Er sei bereits früh kulturaffin und schon beim ersten Besuch von der Kirche Wolfhalden begeistert gewesen. Der grosszügige Raum und die hervorragende Akustik hätten ihn überzeugt. Und schon bald organisierte er hier erste kulturelle Anlässe: Lesungen, Konzerte, Kunstausstellungen und anderes mehr.

Von Anfang an konnten die Angebote ohne Eintritt besucht werden. Die Ausgaben bestritt Ennulat aus freiwilligen Kollekten. Die unvermeidlichen Defizite deckte er aus der eigenen Tasche. Er hatte mit seinem Angebot Erfolg, aber dennoch konnte die private Finanzierung nicht zum Dauerzustand werden. Die mit den steigenden Anforderungen an die Qualität wachsenden Künstlergagen und die zunehmende Anzahl von Veranstaltungen blieben auf die Dauer für eine Einzelperson nicht tragbar. Die Lösung der finanziellen Sicherung der Anlässe fand sich in der Beanspruchung von öffentlichen Geldern und in der Unterstützung durch kulturelle Stiftungen. Beides ist für Privatpersonen kaum oder nur in geringem Umfang möglich. Die Überführung in einen Verein wurde notwendig.

Breite Unterstützung

Andreas Ennulat, Initiant der Kulturveranstaltungen in der Kirche Wolfhalden. Bild: PD

Der politisch unabhängige und konfessionell neutrale Verein wurde am 22. Juni 2015 gegründet. Gemäss den Ideen von Andreas Ennulat sollten alle Anlässe grundsätzlich gratis angeboten werden, da Kultur ein allgemeines Gut sei und unabhängig von den persönlichen finanziellen Umständen genossen werden müsse. Dank grosszügiger Unterstützungen durch Konzertkollekten und privater Zuwendungen, aber auch durch die öffentliche Hand, Stiftungen und Sponsoren konnten alle Anlässe ohne Eintritt durchgeführt werden.

Schon bei der Renovation der Kirche 2010/2011 wurden die Kirchenbänke im vorderen Teil der Kirche entfernt und damit Raum für Aufführende, Chor oder Orchester, Theaterbühne und Tanzfläche geschaffen, was Ennulat die Weiterführung seiner Projekte wesentlich erleichterte.

Aufhören, bevor es zu spät ist

Dass Andreas Ennulat nun aufhört, hat verschiedene Ursachen. Zum ersten führte Covid in den vergangenen zwei Jahren zu zahlreichen Absagen von Anlässen und führte mit ständig ändernden Schutzmassnahmen zu ungenügender Planungssicherheit. Mit Corona war auch der Besucherrückgang spürbar. Und Künstler vor halb leeren Rängen auftreten zu lassen, ist seine Sache nicht. Seitens des Vereinsvorstandes heisst es, man empfinde dies als respektlos gegenüber renommierten Künstlern. Zum zweiten wurde der Pfarrer Ende 2020 pensioniert. Die enge Verbindung mit der evangelischen Kirche und das umfassende Wissen über deren Bedürfnisse an Kirchenraum fehlten Ennulat nun und erschwerten die Kommunikation und die Planung von ausserkirchlichen Anlässen. Ein Nachfolger für sein Engagement in KuKKiK sei nicht in Sicht. Für den Vorstand des Vereins kam daher nur in Frage: «Aufhören, solange es noch schön ist!»