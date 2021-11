Kultur Ältester Herisauer Verein: Casino-Gesellschaft mit neuer Präsidentin Barbara Auer löst Suzanne Buchmann nach 14 Jahren als Präsidentin der Casino-Gesellschaft Herisau ab. Der älteste Herisauer Verein besteht im 184. Jahr und veranstaltet jährlich sieben Konzerte und sechs weitere Veranstaltungen.

Von hinten links nach vorne rechts: Ueli Styger, Andreas Bosshard, Regula Nufer, Marlen Frischknecht, Hildrud Streuli, Barbara Brunner, Marie-Carole Pasche, Myrtha Zuberbühler, Barbara Auer, Suzanne Buchmann und Irene Wittau. Bild: PD

Barbara Auer war bereits früher einmal für die Casino-Gesellschaft aktiv. 1988 kam die Deutsche der Liebe und der Arbeit wegen nach Herisau und merkte schnell, dass sie, um sich zu integrieren, etwas tun muss. Walter Sturzenegger war einer ihrer ersten Kontakte in der Gemeinde. Er war es, der ihr ermöglichte, bei den Literarischen Matineen der Casino-Gesellschaft mitzuwirken. «Dafür bin ich ihm heute noch dankbar», sagt Auer. Gemeinsam mit Sturzenegger verliess sie den Verein einige Jahre später wieder. Im Historischen Verein Herisau und Umgebung war Auer als Vorstandsmitglied vertreten. Seit 1986, zu Beginn als Pendlerin, arbeitete sie im Wohnheim Kreuzstrasse als Betreuerin. Von 2006 bis zu ihrer Pensionierung 2020 hatte Auer die Leitung des Wohnheims inne.

Als neue Präsidentin der Casino-Gesellschaft sei sie herzlich aufgenommen worden. «Ich habe Briefe von Mitgliedern erhalten, deren Familien bereits seit mehreren Generationen mit der Casino-Gesellschaft verbunden sind», erzählt Auer freudig. Als sie von ihrer Vorgängerin Suzanne Buchmann, die das Amt 14 Jahre lang ausübte, für deren Nachfolge angefragt worden sei, habe sie nicht lange überlegen müssen. Kultur liege ihr schon länger am Herzen. Von 2011 bis 2019 präsidierte sie die Ausserrhoder Kulturstiftung.

Kammermusik in intimem Rahmen

Der gesamte Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Finanziert wird die Gesellschaft durch Stiftungsbeiträge, Spenden, Mitgliederbeiträge und die Eintritte für die Konzerte. Im Vorstand sind nebst Auer vier Personen. Barbara Brunner ist Vizepräsidentin und verantwortlich für die Gruppe «KulturElle», Marie-Carole Pasche steht dem Bereich Musik vor, Myrtha Zuberbühler kümmert sich um das Sekretariat und Ueli Styger um die Finanzen. Im erweiterten Vorstand sind Marlene Frischknecht, Regula Nufer, Hiltrud Streuli und Irene Wittau. Ebenfalls Mitglied des erweiterten Vorstands ist Andreas Bosshard. «Er ist es, der uns jeweils diese grossartigen Künstlerinnen und Künstler für die Konzerte organisiert», schwärmt Auer. Von Oktober bis April finden jeweils sieben Konzerte unter dem Motto «Kammermusik in intimem Rahmen» statt.

Für die Zukunft der Casino-Gesellschaft hat Auer einige Ideen. Sie wolle es aber langsam angehen: «Beim Verein handelt es sich um traditionsreiche, lange gewachsene Strukturen. Diese möchte ich nur langsam ergänzen.» So möchte die Präsidentin der Literatur wieder Raum geben. In den Anfängen der Casino-Gesellschaft gab es auch Tanzveranstaltungen. Diese könnte sich Auer ebenfalls wieder vorstellen. Am meisten freut sie sich jetzt aber auf die Konzerte. «Ich kenne mich mit klassischer Musik ein wenig aus. Und das, was Andreas Bosshard jeweils organisiert, ist wirklich hochkarätig», sagt Auer. 320 Mitglieder zählt die Casino-Gesellschaft. Im letzten Jahr seien zehn neue hinzugekommen.

Nächstes Konzert am 1. Dezember

Als Nächstes treten am Mittwoch, 1. Dezember, Quatour Arod und Julia Hagen mit dem Violoncello auf. Sie spielen die Sonata for solo violoncello von George Crumb, das Streichquartett C-Dur KV 465 «Dissonanzen» von Wolfgang Amadeus Mozart und das Streichquintett C-Dur D.956 von Franz Schubert. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im kleinen Saal des Casinos an der Poststrasse. Der Eintritt kostet 30 Franken, für Mitglieder beträgt der Preis 22 Franken. Alle Informationen zur Mitgliedschaft und dem Programm: www.casinogesellschaft.ch.