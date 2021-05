Spitalentscheid Nach Spital-Aus in Heiden: Kritik an fehlender Transparenz Die FDP Vorderland verlangt detaillierte Zahlen zum Spitalstandort Heiden. Auch die Mitte Vorderland und die SP stellen Forderungen, unter anderem zur künftigen Nutzung des Areals.

Was mit dem Spitalareal in Heiden geschieht, ist offen. Gian Ehrenzeller

Das Aus des Spitals Heiden beschäftigt die lokalen Parteien. Das Bedauern ist erwartungsgemäss gross, sie üben aber auch Kritik und stellen Forderungen. Am ausführlichsten hat sich die FDP Vorderland geäussert. In ihrer Mitteilung kritisiert sie die Verantwortlichen vom Spitalverbund Ausserrhoden (Svar). Sie hätten es erneut versäumt, die Zahlen der einzelnen Häuser zu präsentieren. In Anbetracht der Bedeutung und Folgen für das Vorderland wäre eine grössere Transparenz umso wichtiger gewesen. Zudem schreibt die Partei, dass eine Strategieänderung oder alternative Szenarien zum Erhalt des Spitals in den vergangenen Jahren nie erkennbar gewesen ­seien.

Ausgleich fürs Vorderland gefordert

Die Partei stellt auch mehrere Forderungen. Sie verlangt die Sicherstellung eines medizinischen Notfalldienstes sowie die Gründung einer Projektgruppe unter Leitung des Kantons und unter Beteiligung von Gemeinde sowie Handwerker- und Gewerbeverein, um mögliche Nutzungsvarianten für das Areal zu erarbeiten. Ziel dabei müsse sein, möglichst viele der verlorenen Arbeitsplätze sinnvoll zu ersetzen sowie insbesondere die Gesundheitsversorgung im Vorderland im Bereich ambulanter Behandlungen und präventiver Vorsorge wirtschaftlich nachhaltig zu sichern. Die FDP äussert sich zudem zur Gesamtsituation des Svar. Es dürfe davon ausgegangen werden, dass nur wenige Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Vorder- und Mittelland nach Herisau gehen würden, da St.Gallen näher sei und eine bessere Infrastruktur wie auch ein qualitativ hochstehendes Angebot biete. Das Einzugsgebiet dürfte allerdings mit Herisau, dem Hinterland und einem Teil von Innerrhoden nicht ausreichen, um den Spitalstandort Herisau nachhaltig wirtschaftlich zu betreiben zu können, schreibt die FDP. Der Svar müsse bis Ende 2022 beweisen, dass die beiden verbleibenden Standorte wirtschaftlich nachhaltig betrieben werden können. «Wenn nicht, müssen auch diese beiden verbleibenden Standorte in Frage gestellt werden – alles andere wäre inkonsequent», so die Freisinnigen.

Die Partei fordert zudem einen finanziellen regionalen Ausgleich für etwaige Unterstützungsbeiträge für Herisau. In der Mitteilung heisst es, beschliesse der Kanton ab 2022 finanzielle Zuschüsse an den Svar, die über die geltenden gesetzlichen Abgeltungen hinausgehen, sei der gleiche Betrag an die Vorder- und Mittelländer Gemeinden nach einem vordefinierten Schlüssel als Struktur-Erhalt-Ausgleichszahlung zu verteilen.

Eine volkswirtschaftliche Perspektive zwingend

Auch die kürzlich gegründete Mitte Vorderland stellt Forderungen. Die Partei verlangt vom Spitalverbund sozial verträgliche und zukunftsträchtige Lösungen für die betroffenen Mitarbeitenden. Bei der künftigen Entwicklung des Spitalareals soll der Kanton hingegen offen sein gegenüber jeglichen Lösungen, die wieder Arbeitsplätze im Zentrum von Heiden ermöglichen. Die Mitte Vorderland spricht sich im Communiqué für Entwicklungen mit einem wirtschaftlichen Fokus und «nicht für eine simple Wohnüberbauung» aus. Das Vorderland brauche rasch Perspektiven für das Spitalareal.

Zuvor hatte sich bereits die SP zur Schliessung vernehmen lassen (siehe Ausgabe vom Dienstag). Die Schliessung des Spitals stelle auch einen volkswirtschaftlichen Verlust für Heiden und die Region Vorderland dar. Vor diesem Hintergrund sei es verständlich, dass sich die Vorderländer gegenüber Herisau zunehmend benachteiligt fühlen, so die Partei, die ein klares politisches Zeichen und Gegensteuer erwartet. Möglichkeiten, das Vorderland volkswirtschaftlich zu unterstützen, sind für die SP überall da gegeben, wo es um kantonale Unterstützung geht, sei das im öffentlichen Verkehr, bei der Tourismus- und Kulturförderung oder im Bereich der Arealentwicklung, insbesondere bei der Umnutzung des jetzigen Spitalstandortes. «In diesen schwierigen Zeiten braucht nicht nur das Personal, sondern auch das Vorderland eine verlässliche volkswirtschaftliche Perspektive», teilte die SP mit.