Kriminaljournal Sprayereien im Dorf Appenzell: Drei Tatverdächtige festgenommen Am Samstagabend wurden durch die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden drei Jugendliche angehalten, die unter dem Verdacht stehen, im Dorf Appenzell mehrere Sprayereien angebracht zu haben.

Am Samstagabend konnten durch die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden drei mögliche Täter angehalten werden. Die Jugendlichen stehen in Verdacht, für mehrere Sprayereien im Zeitraum von November 2021 bis Oktober 2022 im Dorf Appenzell und Umgebung verantwortlich zu sein. Bei der Anhaltung durch die Patrouille wurden mehrere Sprayutensilien / Spraydosen sichergestellt. In Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft Appenzell Innerrhoden wurden die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt. (kpai)