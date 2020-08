Kosten des Ausserrhoder Regierungsprogramms werfen Fragen auf - EVP-Kantonsrat Mathias Steinhauer reicht Postulat ein Für Mathias Steinhauer herrscht in Bezug auf die Finanzierung des Regierungsprogramms und dessen Kosten Unklarheit. Er fordert von der Regierung Antworten.

Die Coronapandemie hatte Auswirkungen auf den Ausserrhoder Kantonsrat. Dieser tagte im Juni erstmals im Buchensaal in Speicher. Auch Auswirkungen auf das Regierungsprogramms werden erwartet.





Nik Roth

Das Regierungsprogramm 2020-2023 von Appenzell Ausserrhoden ist bei der Vorstellung im Kantonsrat im November 2019 grossmehrheitlich auf Anklang gestossen. Insbesondere die ambitionierten Zielsetzungen und die Fokussierung auf Ausserrhoden als Wohnkanton wurden positiv aufgenommen. Nur vereinzelt hat es Kritik gegeben, so hat etwa die SVP Aussagen zur Wirtschaft vermisst. Für andere wiederum sind die Klimaziele zu wenig ehrgeizig.

EVP-Kantonsrat Mathias Steinhauer, Herisau PD

Nun übt auch EVP-Kantonsrat Mathias Steinhauer (Herisau) Kritik. Steinhauer stört sich daran, dass weder die Kosten für das Regierungsprogramm noch dessen Finanzierung thematisiert werden. In einem Postulat fordert er den Regierungsrat auf, Antworten zu diesen Fragen zu geben. Mitunterzeichnet haben das Postulat die beiden CVP-Kantonsräte Claudia Frischknecht (Herisau) und Werner Rüegg (Heiden) sowie EVP-Kantonsrat Balz Ruprecht (Herisau).

Rahmenbedingungen haben sich geändert

Steinhauer sagt zu den Gründen für das Postulat: «Mir scheint es wichtig, dass Klarheit geschaffen wird. Denn ohne finanzielle Mittel werden die gesteckten Ziele nicht erreicht werden können. Und wenn in den jährlichen Budgetdebatten, welche vermutlich in den nächsten Jahren schwieriger werden, keine Mittel bereitgestellt werden, kann man auch das Programm gleich jetzt zu Grabe tragen.» Als mögliche Finanzierungsquelle sieht Steinhauer die zusätzliche Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank von 17 Millionen Franken.

Das Regierungsprogramm umfasst einerseits die konkreten Ziele für die Jahre 2020 bis 2023 und stellt diese andererseits in einen grösseren Zusammenhang mit Zielsetzungen bis 2030. Steinhauer begrüsst die langfristige Ausrichtung, fordert aber mehr Klarheit:

«Mit dem Postulat soll das Regierungsprogramm weder in Frage gestellt noch angezweifelt werden. Im Gegenteil: Die langfristige Ausrichtung soll gestützt und die Umsetzung durch eine definierte Finanzierung gesichert werden.»

Steinhauer gibt zu bedenken, dass sich die Situation drastisch verändert hat. «Die Finanzierung des vorliegenden Regierungsprogramms wird dadurch vermutlich nicht einfacher werden», so Steinhauer. Von der Regierung will er unter anderem wissen, ob sie unter den veränderten Rahmenbedingungen aufgrund der Coronakrise am Regierungsprogramm festhält.

Zwar würde die Regierung einen Teil der Fragen im Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans 2021-2024 leisten müssen, so Steinhauer. «Das Programm läuft aber bis 2030. Da würde ich gerne wissen, was da noch an Kosten anfallen werden.» Das Postulat wird am 24. August im Kantonsrat behandelt.