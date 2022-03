Konzert Musikschule Herisau – Appenzell Hinterland: Pausenkonzerte sollen Kinder für Musik begeistern Eine Lehrerband führt Pausenkonzerte an der Musikschule Herisau – Appenzell Hinterland durch. Die Pausenkonzerte sollen den Schülerinnen und Schülern vermitteln, dass musizieren Spass macht. Andreas Koller ist der Musikschulleiter und gibt Auskunft.

Die Lehrerband gibt während der Znünipause ein Konzert. Die Waldstatt Primar- und Oberstufenschülerinnen und -schüler hören gespannt zu. Bild: Felicitas Markoff

Die Waldstätter Primar und Oberstufenschülerinnen und -schüler tanzen vergnügt auf dem Pausenplatz oder lauschen gespannt der Musik. Denn für sie ist dieser Montagmorgen ein besonderer Tag. Bei strahlend schönem Wetter und angenehmen Frühlingstemperaturen kommen sie in den Genuss eines Pausenkonzerts. Fünf Musiklehrer spielen gut vorbereitet Pop, Rock und Jazz auf dem Pausenplatz. Andreas Koller ist Leiter der Musikschule Herisau – Appenzell Hinterland und sagt: «Wir wollen die Begeisterung zur Musik wecken und den Kindern zeigen, dass Musik Spass macht.»

Lehrerband spielt Pop, Rock und Jazz

«Die Idee für Pausenkonzerte ist während der Pandemiezeit entstanden», erklärt Koller. Zu dieser Zeit konnten die Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler nicht mehr in die Schule gehen. Events waren zwar erlaubt, jedoch nur, wenn sie draussen stattfanden. Im Jahr 2020 wurden die ersten Pausenkonzerte in allen Schuleinheiten der Gemeinde Herisau veranstaltet. Im Frühling 2021 ist das musikalische Angebot auf alle Hinterländer Gemeinden ausgeweitet worden.

Andreas Koller sagt: «Wir sind zum dritten Mal mit der Lehrerband der Musikschule unterwegs.» Die fünfköpfige Lehrerband spielt Saxofon, Trompete, Schlagzeug, E-Piano und E-Gitarre. Das Musikrepertoire besteht vor allem aus modernen Stücken, mit den Musikrichtungen Pop, Rock und Jazz. Den Kindern scheint die Musik gut zu gefallen. Koller sagt:

«Mit den Pausenkonzerten möchten wir den Schülerinnen und Schülern unsere Leidenschaft und das Feuer zur Musik weitergeben. In unseren Augen ist und bleibt Musik die wichtigste Nebensache der Welt.»

Die Lehrerband möchte darum so viele Kinder wie möglich für die Musik und das Musizieren begeistern. Das Pausenkonzert soll die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern auch für den Tag der offenen Tür aufmerksam machen. Der Musiklehrer sagt: «Musikhören macht zwar auch Freude, aber selbst ein Instrument zu spielen, ist viel schöner.»

Die Leidenschaft zur Musik steckt an. Die Kinder hören sichtlich gerne zu. Bild: Felicitas Markoff

Lehrerband geht für die nächsten Wochen auf Tour

Die Band setzt sich mit fünf Musiklehrern zusammen: Andreas Koller, Michael Ruh, Eugenio Steiner, Stefan Flückiger und Matija Sebrek. Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass sie nur zwei- bis dreimal vor den Konzerten proben müssen, bis die Lieder sitzen. Koller sagt:

«Unsere Musik kommt vor allem bei den jüngeren Kindern gut an. Bei den Oberstufenschülerinnen und -schülern, dagegen weniger.»

Der Musikschulleiter weiss, dass sich die Musik verschieden auf Menschen auswirken kann und sie darum auch unterschiedlich reagieren. Das beobachte er auch während der Pausenkonzerte immer wieder.

Eine Herausforderung für die Pausenkonzerte sind vor allem die Zeitressourcen der Lehrpersonen. Da nur ein Konzert pro Tag gespielt werden kann, ist die Einteilung aller Schuleinheiten nicht so einfach. In den nächsten vier Wochen ist die Lehrerband beinahe jeden Tag unterwegs.

Der E-Gitarrist tauscht seine Notenblätter aus. Bild: Felicitas Markoff

Musikschule veranstaltet Kinder und Familienkonzert und Tag der offenen Tür

Es ist möglich, dass die Musikschule auch in Zukunft Pausenkonzerte veranstalten wird. Koller sagt: «Wir machen auch andere Schulhausbesuche, wo wir unser Angebot vorstellen oder Erlebniskonzerte veranstalten. Es ist aber auch unsere Aufgabe und unser Ziel, die Schülerinnen und Schüler des Appenzeller Hinterlandes in die Welt der Musik zu entführen.»

Das nächste Konzert der Musikschule ist ein Kinder- und Familienkonzert und findet am 7. Mai 2022 in der Aula Ebnet West um 9.30 und 11 Uhr statt. Der Eintritt ist kostenlos. An diesem Tag findet auch der Tag der offenen Tür im Musikschulhaus Herisau an der Eggstrasse zwischen 11 und 14 Uhr statt. Sämtliche Instrumente können an diesem Tag ausprobiert werden. Die Lehrpersonen stehen für Fragen zu Instrumenten und Musikunterricht zur Verfügung. Für den kleinen Hunger oder Durst gibt es Verpflegung vom Grill und Getränke.

Weiter Infos unter: www.musikschuleherisau.ch