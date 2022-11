Kommunikation «Die Steuererhöhung wurde uns verheimlicht»: Wie die Gemeinde Herisau auf Kritik in den sozialen Medien reagiert Die Gemeinde Herisau sieht sich immer wieder mit Vorwürfen in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Herisau, wenn ...» konfrontiert. Warum sie nicht in den sozialen Medien vertreten ist, und wie mit solchen Vorwürfen umgegangen wird, weiss der Kommunikationsverantwortliche Johannes Wey.

Auf Facebook finden sich, insbesondere in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Herisau, wenn ...», Beiträge über die Gemeinde – diese sind nicht immer positiv. Bild: Jenny Kane / AP

«Die eingeplante Steuererhöhung um 0,2 Einheiten wurde vom Gemeindepräsidenten Max Eugster bisher verheimlicht!», ist in einem Beitrag in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Herisau, wenn ...» zu lesen. Die Gemeinde sieht sich immer mal wieder mit solchen oder ähnlichen Vorwürfen auf der Social-Media-Plattform konfrontiert. Der Kommunikationsverantwortliche der Gemeinde, Johannes Wey, behalte die Diskussionen im Auge. «So kann ich Medienanfragen, die oftmals auf Diskussionsbeiträge bei Facebook folgen, häufig antizipieren», sagt Wey. Auch Mitglieder des Gemeinderats sowie Mitarbeitende der Verwaltung bewegen sich in den sozialen Medien. Offiziell auf Beiträge geantwortet wird jedoch nicht. Aber warum?

Die Gemeindeverwaltung Herisau hat keine eigene Facebook-Präsenz und kann sich darum auch nicht «offiziell» als Organisation äussern. Wey sagt:

«Ob es sinnvoll wäre, sich mit einer solchen Präsenz an Diskussionen, die nicht auf der eigenen Facebook-Seite stattfinden, zu beteiligen, steht auf einem anderen Blatt.»

Aktuell steht die Überarbeitung des Kommunikationskonzepts der Gemeinde an. «In diesem Rahmen wird die Frage nach einer Social-Media-Präsenz sicher erneut aufgegriffen. Der Gemeinderat hat sich bei früheren Gelegenheiten jeweils dagegen entschieden», so Wey.

Vereinzelte Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch politische Fraktionen, werfen der Gemeinde Herisau eine mangelhafte Kommunikation vor. Wey entgegnet, der Stellenwert der Kommunikation könne nicht hoch genug eingeschätzt werden. Eine informierte Bevölkerung sei eine Voraussetzung für jede Demokratie: «Bürgerinnen und Bürger wollen nicht einfach nur informiert, sondern ernst genommen und einbezogen werden.»

Als Herausforderung bezeichnet Wey, dass traditionelle Kommunikationskanäle wie beispielsweise Tageszeitungen an Bedeutung verloren hätten:

«Es ist schwieriger geworden, die Bevölkerung mit Informationen zu erreichen.»

Mit der Neugestaltung des Internetauftritts und der neuen Beilage «Unsere Gemeinde» habe die Gemeindeverwaltung ihr Kommunikationsangebot erheblich verbessert. «Nicht zu vergessen ist, dass man sich mit Fragen, Anliegen oder Kritik auch direkt an die Mitglieder des Gemeinderates oder Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung wenden kann», so Wey.

Kontaktaufnahme mit Kritikern

Ob mit Erstellern von solchen Beiträgen wie jenem in der Gruppe «Du bisch vo Herisau, wenn ...» Kontakt aufgenommen wird, entscheiden die Verantwortlichen von Fall zu Fall. «Vor allem dann, wenn der Eindruck besteht, dass die Kritik auf einem Missverständnis beruht, das ausgeräumt werden kann, suchen wir den Austausch», so Wey.

Einer der Vorwürfe im aktuellen Fall lautet, der Gemeindepräsident Max Eugster habe die auf 2024 geplante Steuererhöhung um 0,2 Einheiten bisher verheimlicht. «Von ‹verheimlichen› kann keine Rede sein», entgegnet Wey. Die Gemeinde habe zwei Tage nach dem Versand der Einwohnerratsunterlagen eine Medienorientierung abgehalten. «Zum frühestmöglichen Zeitpunkt», wie Wey erklärt. Die mögliche Steuererhöhung wurde an der Medienorientierung klar thematisiert, genauso wie in der Medienmitteilung. Wey fügt an:

«Eine Steuererhöhung steht bereits im Raum, seit der Voranschlag 2022 und die Finanzplanung 2023–2025 vor Jahresfrist im selben Rahmen präsentiert worden sind.»

Am 7. Dezember stimmt der Herisauer Einwohnerrat über das Budget ab und nimmt den Finanzplan zur Kenntnis. Auch dazu steht etwas im Facebook-Beitrag: «Mit der Annahme des Budgets durch den Einwohnerrat erhält der Gemeinderat die Kompetenz, die geplanten Ausgaben und die Steuererhöhung gemäss Finanzplan zu tätigen.» Das stimmt laut Wey nicht: «Mit dem Budget 2023 hat eine mögliche Steuererhöhung auf das Jahr 2024 hin nichts zu tun.» Eine Steuererhöhung werde allenfalls mit dem Budget 2024 beantragt und könne dann vom Einwohnerrat genehmigt oder abgelehnt werden. Dieser entscheidet laut Artikel 22 der Gemeindeordnung über die Abnahme der Jahresrechnung und den Voranschlag und die Festsetzung des Steuerfusses vor Beginn des neuen Rechnungsjahres. Über den Finanzplan entscheidet der Einwohnerrat nicht, sondern nimmt ihn zur Kenntnis. Zudem sei dieser nicht in Stein gemeisselt. «Er stellt eine Prognose dar auf Basis der zur Verfügung stehenden Grundlagen», erklärt Wey. So hat sich die Situation, seit der Finanzplan Mitte Oktober vom Gemeinderat verabschiedet wurde, durch die erste Lesung der Steuergesetzrevision im Kantonsrat bereits relativiert.

Angehängt an den Beitrag hat der Ersteller eine Grafik, die bis im Jahr 2026 eine Schuldlast in der Höhe von 91 Millionen Franken anzeigt. Diese stimmt laut Wey mit dem aktuellen Finanzplan überein. Darin wird für 2026 eine Nettoschuld I von 90,6 Millionen Franken erwartet. Die Gemeinde Herisau befinde sich in einer Phase intensiver Investitionstätigkeit, was zu einer Zunahme der Verschuldung führe. «Über 80 Prozent dieser Investitionen entfallen auf Projekte für den Erhalt der bestehenden Infrastruktur, für den Regionalverkehr oder auf solche, für die grössere Beiträge der Denkmalpflege zu erwarten sind. Mit der Investitionstätigkeit wird auch die Verschuldung wieder abnehmen», so Wey.