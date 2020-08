Kommt nun eine zweite Initiative? IG Tüüfner Engpass hält am Kampf gegen Doppelspur und für eine Tunnellösung fest

Die für den 27. September geplante Abstimmung über den Tunnel-Projektierungskredit in Teufen findet nicht statt. Das Tunnel selber ist auch vom Tisch. Die IG Tüüfner Engpass, die die Doppelspur bekämpft, gibt aber nicht auf.

Einen Tunnel zwischen Bahnhof Teufen und Stofel wird es nicht geben. Die Appenzeller Bahnen verkehren weiterhin oberirdisch durch das Dorf. Bild: Astrid Zysset

Trotz der überraschenden Ankündigung der Appenzeller Bahnen und des Kantons, dass die Tunnellösung in Teufen gestorben ist, dürfte die Gemeinde das Thema nicht so schnell loswerden. Die IG Tüüfner Engpass wird ihren Kampf gegen die Doppelspur nicht aufgeben.

«Keine Kompromisse mehr»

IG-Sprecher Felix Gmünder Bild: Astrid Zysset

In einer ersten Reaktion begrüsste IG-Sprecher Felix Gmünder den gestrigen Entscheid gar. Er bringe Klärung. «Die IG gewinnt dadurch Freiheit. Wir müssen keine Kompromisse mehr eingehen und können uns voll dem Kampf gegen die Doppelspur und für die Tunnellösung widmen», sagte er. Die konkreten Schritte will die IG Tüüfner Engpass in den kommenden Tagen festlegen.

Rekurs noch hängig

Zur Diskussion steht laut Gmünder die Möglichkeit, dass die IG eine zweite Initiative lanciert, die konkret den Bau eines Tunnels verlangt. Mit ihrer ersten Initiative hatte sie eine Abstimmung über die Doppelspur gefordert. Diese wurde von der Gemeinde aber für ungültig erklärt. Der Rekurs ist derzeit beim Ausserrhoder Regierungsrat hängig. Die IG hält gemäss Gmünder daran fest.