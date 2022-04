Kommentar Die Landsgemeinde kehrt nach zwei Jahren Coronapause zurück: Ein Hoch auf die Normalität Das unfreiwillige Experiment Urnengang ist vorbei, die Landsgemeinde findet nach der zweijährigen Coronapause wieder statt. Die Wahl- und Sachgeschäfte versprechen wenig Spannung, das dürfte aber die wenigsten Innerrhoderinnen und Innerrhoder stören. Die Freude an der Rückkehr steht im Vordergrund. Selina Schmid Drucken Teilen

Das Stimmvolk Innerrhodens tauschte pandemiebedingt das Seitengewehr gegen den Kugelschreiber. Bild: Christian Merz / Keystone

Diesen Sonntag findet die Landsgemeinde in Appenzell statt. «Endlich wieder!», mögen manche sagen. Denn in den vergangenen zwei Jahren fiel sie der Coronapandemie zum Opfer. Stattdessen gaben die Innerrhoderinnen und Innerrhoder zweimal an der Urne ihre Meinung bekannt. Ein unfreiwilliges Experiment, aus dem gelernt werden musste.

Urnenabstimmungen ist man sich angesichts der Eidgenössischen Abstimmungen und der Nationalratswahlen im Kanton gewohnt. Dass aber die Landsgemeinde zwei Jahre nacheinander abgesagt und durch einen Urnengang ersetzt werden musste, gab es in der modernen Geschichte Innerrhodens noch nie. Überhaupt fand die Landsgemeinde seit dem Jahr 1850 unumstösslich und zuverlässig statt. Die Jahre davor wurden bisher nicht aufgearbeitet.

Manchen dürften sich über den Urnengang gefreut haben. Alle können ihre Stimme abgeben, unabhängig davon, ob sie an jenem Sonntag in Appenzell sind. Sie ersetzten die Reise nach Appenzell mit einem Spaziergang zum nächsten Briefkasten, das Seitengewehr durch einen Kugelschreiber. Andere hat es möglicherweise beruhigt, dass ihre Meinung den Nachbarn verborgen blieb. Vielleicht liegt darin ein Grund für die höhere Stimmbeteiligung bei Innerrhoder Urnengängen im Vergleich zu Schätzungen für die Landsgemeinden.

Andere jedoch missbrauchten die Urnengänge. Gerade letztes Jahr sorgte der regelrechte Wildwuchs an Gegenvorschlägen für Mitglieder der Standeskommission und andere Gremien für Ärger. Die Urheber der Vorschläge trieben damit keinen Jux, sondern äusserten ihre Unzufriedenheit mit den Amtstragenden. Jene, welche ohne ihr Wissen oder ihre Einwilligung für Ämter vorgeschlagen wurden, mussten sich öffentlich wehren.

Nun findet die Landsgemeinde also wieder statt. Damit kehren Bürgernähe und Unmittelbarkeit der politischen Beratung zurück. Alle können mitdiskutieren und Anträge stellen. Es ist die lebendigste Form der direkten Demokratie. Und es ist die Rückkehr der Innerrhoderinnen und Innerrhoder zum unbeschreiblichen, emotionalen Tag der Landsgemeinde.

Es gibt einiges zu tun. Das Stimmvolk muss unter anderem zwei neue Kantonsrichterinnen oder Kantonsrichter wählen oder über Ruhegebiete für Wild entscheiden. Der Naturverbund betonte vergangenen November, wie wichtig der Schutz der Arten und Umwelt ist, bezweifelte aber, ob die vorgeschlagene Fläche reicht. Er lehnt die Revision des Jagdgesetzes ab, gemeinsam mit jenen, die gar keine Wildruhegebiete wollen.

Die geplante Fusion der Bezirke Schwende und Rüte dagegen ist deutlich unumstrittener. Es wäre die erste Fusion seit der Abschaffung der Rhoden vor 150 Jahren und signalisiert, dass die Zeit auch in Innerrhoden voranschreitet. Das Schaffen neuer Strukturen ist möglich und, im Fall von Schwende-Rüte, wünschenswert. Zweifellos wird die gewonnene Grösse der Qualität der Bezirksverwaltung guttun und die ächzenden Bezirksrätinnen und Bezirksräte entlasten.

Die Pandemie mag ein aussergewöhnliches Ereignis gewesen sein, die ausserordentlichen Urnengänge unfreiwillige Experimente. Die Innerrhoderinnen und Innerrhoder waren gezwungen, die eigenen Strukturen zu überdenken. Sie haben daraus gelernt, ihre Gesetze angepasst. Sollte die Landsgemeinde in einigen hundert Jahren erneut ausfallen, wären sie vorbereitet. Am Sonntag dürfen sie aber erst einmal wieder die Normalität geniessen.