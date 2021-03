Kommentar Bestätigungswahlen in Innerrhoden: Die Tradition des «Namenrufens» wird ad absurdum geführt In Innerrhoden sind 20 neue Gegenvorschläge an die Mitglieder der Standeskommission sowie des Kantonsgerichts eingegangen – scheinbar zufällig und aus purem Frust gegenüber den Amtsträgerinnen und Amtsträgern. Das wirkt unseriös und unprofessionell.

Die Landsgemeinde in Appenzell kann 2021 aufgrund der Coronapandemie erneut nicht stattfinden. Stattdessen wird am 9. Mai ein Urnengang durchgeführt. Bild: Hanspeter Schiess

Claudio Weder, Redaktor «Appenzeller Zeitung». Bild: Urs Bucher

Was ist nur los in Innerrhoden? Vergangene Woche wurden Pläne anonymer Gruppierungen publik, die trotz Corona eine Landsgemeinde wollen. Am Dienstag hat die Ratskanzlei kommuniziert, dass 20 weitere Gegenvorschläge an die Mitglieder der Standeskommission sowie des Kantonsgerichts eingegangen sind. Eine ungewöhnlich hohe Zahl.

Am 8. Februar hatte sich der Grosse Rat dafür ausgesprochen, dass Gegenvorschläge neu auch von Einzelpersonen eingereicht werden dürfen. Damit wollte er die Urnenabstimmung dem Modus der Landsgemeinde anpassen. Im Jahr zuvor waren die Hürden deutlich grösser gewesen: Um einen Gegenvorschlag einzureichen, waren mindestens zehn Unterschriften nötig.

Nun liegt ein Wildwuchs an möglichen Gegenkandidaturen vor, von denen einige kaum ernst gemeint sein können. Die Tradition des «Namenrufens» wird mit der neuen Regelung nicht der Landsgemeinde nachempfunden, wo dieses Recht in der Regel sorgfältiger und gezielter eingesetzt wird. Vielmehr wird dieses nun ad absurdum geführt. Scheinbar zufällig und aus purem Frust gegenüber den Amtsträgern werden Personen für die Standeskommission vorgeschlagen, welche noch nie zuvor politische Ambitionen geäussert hatten. Das wirkt unseriös und unprofessionell.

Zu Recht setzen sich nun jene zur Wehr, die am 9. Mai gegen ihren Willen zur Wahl antreten müssen. Und zu Recht fordern manche Stimmen eine Änderung des Systems. Dieser Missbrauch der Demokratie muss gestoppt werden.