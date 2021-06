Kneipp-Jubiläum Ein Bayer feiert in Innerrhoden seinen 200. Geburtstag: Doppeljubiläum beim Kneipp-Verein Appenzell Dieses Jahr gibt's für den Kneipp-Verein Appenzell gleich zwei Jubiläen zu feiern. Kneipp wird 200 und der Verein 60 Jahre alt. Die Coronapandemie hat den Verantwortlichen die Planung des Jubiläumsjahresprogramms erschwert. Trotzdem gibt es Kurse, Ausflüge und Vorträge.

Sebastian Kneipps Gesundheitsphilosophie stützt sich auf fünf Säulen: Wasser, Heilkräuter, Bewegung, Ernährung und Lebensordnung. Bild: APZ

«Das Beste, was man gegen die Krankheit tun kann, ist, etwas für die Gesundheit zu tun», sagte der römisch-katholische Priester, Naturheilkundler und Begründer der Hydrotherapie, Sebastian Kneipp, einmal. Dieses Jahr hätte der Kräuterpfarrer seinen zweihundertsten Geburtstag gefeiert, denn Kneipp wurde am 17. Mai 1821 in Bayern geboren.

Schweizweit finden stellvertretend Jubiläumsprogramme und verschiedene Kneipp-Veranstaltungen statt. So auch in Innerrhoden, wo man gleich ein doppeltes Jubiläumsjahr begrüsst. Der Kneipp-Verein Appenzell kann bereits auf 60 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken.

Fünf Kneipp-Anlagen in Innerrhoden

Der Kneipp-Verein Appenzell wurde am 23. März 1961 gegründet. Dank interessanter Arztvorträge und Kurse über Kneipp'sche Anwendungen erhöhten sich die Mitgliederzahlen in den 60er- und 70er-Jahren kontinuierlich an. Heute zählt der Kneipp-Verein Appenzell rund 220 Mitglieder.

In den 80er- und 90er-Jahren standen vor allem autogenes Training und die wöchentlichen Gymnastikstunden des Kneipp-Vereins hoch im Kurs. Ab den 2000er-Jahren kamen homöopathische Heilmethoden immer stärker auf, wovon der Kneipp-Verein ebenfalls profitierte.

Schliesslich wurden in den Jahren zwischen 2001 und 2007 fünf Kneipp-Anlagen an verschiedenen Standorten in Innerrhoden realisiert. Kneippen kann man heute am Kneipp-Brunnen im Dorf Appenzell, im Schwendebach in Wasserauen und an verschiedenen Stellen auf dem Barfussweg, der vom Jakobsbad über Gonten bis ins Gontenbad führt.

Die Kneipp-Anlage zum Wassertreten in Wasserauen bei der Talstation der Ebenalp-Seilbahn: wohltuend nach einer anstrengenden Wanderung. Bild: PD

Ziel des Innerrhoder Vereins ist es, das Interesse und die Begeisterung, etwas für die eigene Gesundheit zu tun, bei den Mitgliederinnen und Mitgliedern sowie Besuchenden der Veranstaltungen zu wecken.

Für die Mitglieder des Kneipp-Vereins Appenzell stellen die Anwendungen der Kneipp'schen Methoden eine Art Prophylaxe dar. Aber auch hier gilt, wie der Kräuterpfarrer einst selbst sagte: «Würden alle guten Lehren angenommen und befolgt, so wäre diese Erde längst schon der Himmel.»

Ein Programm trotz Pandemie

Das 200-Jahr-Kneipp-Jubiläum wird schweizweit von Vereinen und Anhängern des Kräuterpfarrers gefeiert. Der Schweizer Kneipp-Verband stellt daher ein Kneipp-Kurangebot für das Jahr 2021 in allen Regionen des Landes zur Verfügung.

Für den Kneipp-Verein Appenzell steht dieses Jahr hingegen das 60-Jahr-Vereinsjubiläum im Vordergrund. In Gedenken an den 200. Geburtstag des Hydrotherapeuten plane der Innerrhoder Verein nichts Eigenes, sondern verweise auf die Jubiläumsevents seines Dachverbandes, des Schweizer Kneippverbandes.

Ein Innerrhoder Jahresprogramm für 2021, mit Angeboten wie Ausflügen in den Botanischen Garten, Kursen zu Wasseranwendungen, Vorträgen oder Grundlagenseminaren zur Kneipp-Kur gibt es jedoch trotzdem. Teilnehmen können sowohl Mitglieder des Kneipp-Vereins als auch Gäste.

Priska Inauen, Präsidentin des Kneipp-Vereins Appenzell. Bild: PD

Priska Inauen, Präsidentin des Kneipp-Vereins Appenzell, sagt:

«Wir sind durch Corona in unserer Planung für das Jubiläum stark eingeschränkt worden.»

Der Vorstand des Kneipp-Vereins Appenzell versuche nun, die 60. Hauptversammlung im Herbst nachzuholen, da Corona die Durchführung zu einem früheren Zeitpunkt verunmöglicht habe. Um die geplanten Angebote des Jahresprogramms wie vorgesehen durchzuführen, warte man im Kneipp-Verein Appenzell nun die weiteren Lockerungsschritte des Bundes hinsichtlich der Coronapandemie ab.

Fünf Säulen zum Erfolg

Sebastian Kneipp gilt als Pionier des europäischen ganzheitlichen Naturheilverfahrens, das nicht nur den Körper, sondern auch Geist und Seele anspricht. Bereits vor 150 Jahren predigte Kneipp mit seinen fünf Säulen die zentralen Punkte eines gesunden Lebensstils. Auch nach heutigem Verständnis sind die fünf Kneipp-Säulen als Therapie gesundheitsunterstützend.

Die fünf Säulen setzen sich zusammen aus: Kalt- und Warmwasser, Pflanzen, im Sinne von heilenden Kräutern, ausreichend Bewegung, einer gesunden und ausgewogenen Ernährung sowie der richtigen Balance zwischen Arbeit und Freizeit. So wird schnell klar, dass Kneippen weit mehr zum Inhalt hat als nur wechselwarme Wasserkuren. So können auch die Barfusswege in eine Kneipp-Kur integriert werden.

Der Kräuterpfarrer habe in seiner Naturheillehre vor allem auf Natürlichkeit und Einfachheit gesetzt, sagt die Präsidentin des Kneipp-Vereins Appenzell. So habe sich Kneipp der Überlieferung nach einst mit seiner eigenen Kur von der Lungentuberkulose geheilt. Als einige Jahre später die Choleraepidemie auch Europa erreichte, wendete Kneipp seine Erfahrungen aus der Alternativmedizin erneut an. Inauen erzählt:

«Zu Zeiten der Choleraepidemie gelang es Kneipp, etliche Menschen durch seine Naturheilpraktiken erfolgreich zu behandeln. Gerade in der Coronapandemie, rund 200 Jahre später, sind seine Lehren zur Immunstärkung wieder hoch aktuell.»