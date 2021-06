Knatsch Der Graben zwischen Jägern und Amtsleitung in Innerrhoden wird tiefer: Nun meldet sich der ehemalige Wildhüter zu Wort Die Entkräftung der Vorwürfe gegen den amtierenden Wildhüter Ueli Nef wollen in Appenzell Innerrhoden nicht alle einfach so dahin nehmen. Alt Wildhüter Alfred Moser unterbreitet in einem Leserbrief seine Sicht auf die Vorfälle.

Alt Wildhüter Alfred Moser meldete sich diese Woche mit einem Leserbrief zu Wort. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der Innerrhoder Jagdverwalter und Wildhüter Ueli Nef steht seit längerem unter Beschuss: Zwei freiwillige Jagdaufseher haben im Februar eine Beschwerde gegen ihn eingereicht. Die Vorwürfe, 24 sind es an der Zahl, reichen Amtsmissbrauch bis zu Tierquälerei.

Im Rahmen einer von der Standeskommission in die Wege geleiteten externen Untersuchung wurden die Anschuldigungen für unbegründet und die Sache als abgeschlossen erklärt. Nun zeigt sich, dass damit nicht alle in Innerrhoden zufrieden sind. Jäger und Fischer kritisieren das Ergebnis der Untersuchung.

In einem Leserbrief, der im «Appenzeller Volksfreund» erschien, meldet sich alt Wildhüter Alfred Moser aus Appenzell zu Wort. Mit seinem Schreiben macht Moser unter anderem deutlich, was die Pflichten eines Wildhüters sind. Diese seien in Innerrhoden nach seiner Einschätzung verletzt worden. Auch bezieht er Stellung zu den Aussagen des Landammannes Roland Dähler im «Appenzeller Volksfreund».

Moser sagt, es gehe vor allem um die seiner Meinung nach inakkuraten Ergebnisse der Untersuchung. Weiter möchte Moser auf die aktuellen Zustände in der Amtsführung in Jagd und Fischerei in Innerrhoden aufmerksam machen, die seiner Meinung nach so nicht mehr tragbar seien. Die vereinsinternen Differenzen unter den Jägern gingen ihn allerdings nichts an, wie er sagt.

Grosse Mängel im Vollzug der Amtspflichten

Moser bekleidete das Amt des Wildhüters während 15 Jahren. Auch nach seiner Pensionierung 2014 kamen viele Bürgerinnen und Bürger mit Fragen zum Umgang mit Wildtieren zu ihm. So habe er die unzufriedenen «Meldeerstatter», die bei Problemen mit Wildtieren nach Lösungen suchten, aber sich über die fehlende Präsenz und Nichterscheinen des Jagdverwalter beklagten, Gehör geschenkt. Er sagt:

«Öfters haben mich auch Fischer und Jäger über Ihren Unmut und Ihre Unzufriedenheit angesprochen.»

Für Moser stellt das Amt des Wildhüters ein Privileg dar, dass aber auch mit vielen Pflichten verbunden ist. So sah es alt Wildhüter als seine Pflicht, sowohl der Natur als auch für die Bevölkerung zeitnah zu helfen. Nun möchte er sich wieder für eine Verbesserung der wildhüterlichen Dienste und vor allem des Tierschutzes einsetzten. Laut Tierschutzgesetzgebung habe der Kanton die Pflicht einen Pikettdienst für kranke oder verletzte Tiere aufrechtzuerhalten. Moser sagt:

«Der Pikettdienst mit fünf freiwilligen Jagdaufsehern ist zwar vorhanden, aber der Vollzug weist grosse Mängel auf.»

Lange Wartezeiten und Pflichtversäumnisse

An Oberster Stelle im Pflichtendossier eines jeden Wildhüters stehe, dass das Leiden kranker oder verletzter Tiere so gering wie möglich gehalten werden solle. Diese Maxime sei aus Mosers Sicht missachtet worden, wie er in seinem Leserbrief anklagt und mit einigen Beispiele ausführt. Dabei übt der alt Wildhüter auch Kritik an den Aussagen des Landammannes, Roland Dählers, der in einem Interview mit dem «Appenzeller Volksfreund», abweichendes berichtet.

So habe der amtierende Wildhüter, laut Moser, auf Meldung eines Landwirts, der einem kranken Iltis bei sich im Garten vorfand, einfach unterlassen, die Krankheitsursache zu bestimmen. Stattdessen hat er dem Landwirt aufgetragen, den Iltis zu erschlagen, so Moser.

Weiter schreibt Moser: Als ein Landwirt in den frühen Morgenstunden auf einen mit Fuchsräude erkrankten Fuchs in seiner Scheune antraf und darauf hin den Wildhüter kontaktierte, riet ihm dieser, das kranke Wildtier einfach zu vertreiben. Das, obwohl die Fuchsräude auch auf Menschen und Haustiere eine Gefahr darstelle, so Moser. Nachdem der Landwirt den Wildhüter auch nach weiteren Telefonanrufen nicht mehr erreichte, wurde der Fuchs erst gegen Abend von einem freiwilligen Jagdaufseher von seinem Leiden erlöst.

Weiter kritisiert Moser, die Aufschiebung der seit längerem geplanten Wildruhezone im Gebiet Sonnenhalb in Appenzell. Er spricht sich auch entschieden gegen die Schaffung einer Stelle für einen, wie er es nennt, unnötigen zusätzlichen Wildhüter, aus.

Standeskommission hält an Gutachten fest

Landammann Roland Dähler erklärt auf Anfrage, er habe in Interviews mit dem «Appenzeller Volksfreund» und dem «SRF-Regionaljournal» ausschliesslich von Beispielfällen berichtet, die sich nicht exakt so zugetragen hätten. Daher könne er den Versuch Mosers, die besagten Vorfälle in seinem Leserbrief richtig zu stellen, auch nicht nachvollziehen.

Roland Dähler, amtierender Landammann Appenzell Innerrhoden. Bild: APZ

Dähler habe deshalb nur Beispielfälle preisgegeben, da das bei der Untersuchung erstellte Gutachten vertraulich sei. Alfred Moser habe das Gutachten seines Wissens auch nie zu Gesicht bekommen. Dähler sagt:

«Vermutlich beurteilt der frühere Wildhüter vieles anders, als das der Amtierende tut.»

Die Anschuldigungen Mosers gegen den amtierenden Jagdverwalter und Wildhüter Ueli Nef führen zu keinen Konsequenzen oder neuen Erkenntnissen. Dähler und die Standeskommission würden sich weiterhin an die Ergebnisse des Gutachtens halten, sofern keine neuen Tatsachen auftreten, so der Landammann.

An einem Gespräch zwischen Roland Dähler und Alfred Moser, vergangenen Montag, sei es zu einer Aussprache gekommen, berichtet Dähler. Moser habe den Landammann über den geplanten Leserbrief informiert, den Inhalt habe Dähler aber nicht im Detail gekannt. Weiter erwähnt Landammann Dähler, dass es ihm sehr wichtig sei, dass die vorliegenden Vorwürfe von einer externen Stelle untersucht wurden. Er werde sich weiterhin dafür einsetzen, dass Ruhe in die Jägerschaft komme.