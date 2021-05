ABSTIMMUNG IN BEZIRKEN Neuer Bezirkshauptmann in Gonten und ein knappes Ja zum Zielplatz in Appenzell: Die Ergebnisse der Abstimmungen in den Bezirken im Überblick Die Neugestaltung des Zielplatzes in Appenzell wurde an der Urne gutgeheissen. Auch die Sanierung der Jugendunterkunft und der Neubau einer Mehrzweckanlage wurden bewilligt. In Gonten und Schlatt-Haslen wurden neue Bezirkshauptmänner gewählt - alle Resultate des Abstimmungssonntags im Überblick.

Die Neugestaltung des Zielplatzes in Appenzell wurde gutgeheissen. Bild: Lilli Schreiber

In Appenzell mussten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über einige Vorlagen befinden. Als umstritten galt die Neugestaltung des Zielplatzes. Dementsprechend knapp war das Ergebnis: Mit lediglich 796 Ja- zu 780 Nein-Stimmen wurde der Rahmenkredit in der Höhe von knapp zwei Millionen Franken an der Urne gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung lag bei 41,8 Prozent. Bei Franz Fässler, regierender Hauptmann, ist die Erleichterung nach Bekanntgabe des Resultates gross.

«Immer wenn wir das Projekt vorgestellt hatten, war die Zustimmung gross. Doch im Vorfeld der Abstimmung hatte ich plötzlich ein ungutes Gefühl, ob es nicht doch vielleicht abgelehnt werden könnte.»

Der Zielplatz wird seit der Inbetriebnahme der Sportanlage Schaies nicht mehr als Sportplatz genutzt. Der Bezirksrat schlug eine Umnutzung vor. Geplant ist die Erstellung einer Begegnungszone mit Spielplatz, Grillstelle sowie einem kleinen Fitnesspark. Der Parkplatz würde zudem um 20 Plätze vergrössert werden. Doch dagegen regte sich Widerstand. Die Gruppe für Innerrhoden (GFI) vermisste ein zukunftsgerichtetes Verkehrs- und Parkierungskonzept. Bevor dieses nicht vorliege, sollte mit der Gestaltung des Zielareals zugewartet werden. Ein Anliegen, das viele Bürgerinnen und Bürger teilten.

GFI will am Verkehrskonzept festhalten

GFI-Präsident Josef Manser ist mit dem Abstimmungsresultat zufrieden. «Es hat zwar nicht ganz gereicht, um die Vorlage an der Urne zu kippen, aber der hohe Nein-Anteil zeigt, dass viele Bürgerinnen und Bürger unsere Auffassung teilten.» Die GFI macht sich dafür stark, mittelfristig den Dorfkern autofrei zu bekommen. Indem mehr Raum für Fussgänger und Langsamverkehr gewonnen wird, würde das Zentrum aufgewertet werden, ist die Gruppierung überzeugt. Ein Schritt hierzu wäre der Bau einer Tiefgarage beim Zielplatz. Die GFI will an der Erstellung eines Verkehrs- und Parkierungskonzeptes festhalten. Gemäss Manser ist gedacht, einen runden Tisch mit allen Parteien, Gruppierungen und Behörden einzuberufen, um ein solches Konzept in die Wege zu leiten. Würde darin der Bedarf an einer Tiefgarage ausgewiesen werden, entstehen zusätzliche Kosten, da der Zielplatz bis dahin bereits umgebaut ist. «Das hätten wir mit einem Nein an der Urne gerne verhindert», so Manser.

Für Franz Fässler steht eine Tiefgarage in Appenzell aktuell aber nicht zur Diskussion. In fünf Jahren, wenn die Überbauung Sandgrube Appenzell fertig erstellt ist, könnte das Bedürfnis neu abgeklärt werden. Vorher jedoch nicht. Für die Neugestaltung des Zielplatzes wird nun demnächst die Baueingabe erfolgen. Die Umnutzung soll noch in diesem Sommer/Herbst vonstattengehen.

Ja zum Mehrzweckgebäude und zur Jugendunterkunft

Neben dem Zielplatz steht das Klubhaus des FC Appenzell. Die Stimmbürgerschaft hiess mit 951 Ja- zu 575 Nein-Stimmen den Abbruch des Gebäudes wie auch den Neubau eines Mehrzweckgebäudes an dieser Stelle gut.

Des Weiteren entschieden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Appenzell über einen Beitrag in der Höhe von 2,9 Millionen Franken für die Sanierung der Jugendunterkunft. Die Infrastruktur des fast 50-jährigen Gebäudes weist verschiedene Mängel auf, eine Renovation ist nach Ansicht des Bezirksrats dringend notwendig. 1300 Wähler folgten dieser Auffassung, 250 waren dagegen.

Fusion von Rüte und Schwende angenommen

Neben den Vorlagen in Appenzell waren vor allem die Abstimmungen in Schwende und Rüte zukunftsweisend. Dort wurde über die Bezirksfusion befunden. Die Stimmbevölkerung von Rüte hiess diese mit 746 Ja- zu 676 Nein-Stimmen knapp gut. Im Bezirk Schwende sagten 480 Wählerinnen und Wähler Ja zum Zusammenschluss, 252 waren dagegen. Stimmt auch die Landsgemeinde 2022 der Fusion zu, findet am 1. Mai kommenden Jahres die erste gemeinsame Bezirksgemeinde statt.

Auch in Schlatt-Haslen wurde über eine Fusion abgestimmt beziehungsweise darüber, die Grundsatzdiskussion anzustossen. Bürgerin Regula Wild wollte den Bezirksrat beauftragen, eine Fusionsanfrage an den Bezirk Appenzell zu richten. Dieses Vorhaben wurde an der Urne mit 186 Nein- zu 163 Ja-Stimmen knapp abgelehnt.

Neue Hauptmänner in drei Bezirken

In einigen Bezirken wurden am Sonntag auch neue Behördenmitglieder gewählt. Zum einen wurde in Schlatt-Haslen ein neuer regierender Hauptmann gewählt. Der Bisherige, Sepp Neff, trat zurück. Für seine Nachfolge stellte sich der stillstehende Hauptmann Dominik Brülisauer zur Verfügung. Er wurde mit 192 von gesamthaft 222 gültigen Stimmen gewählt.

Dominik Brülisauer ist neuer regierender Bezirkshauptmann in Schlatt-Haslen. Bild: PD

Auch Gonten hat einen neuen regierenden Hauptmann: Nach dem Rücktritt von Walter Wetter übernimmt dort künftig Urban Fässler das Zepter. Er wurde mit 359 Stimmen gewählt.

Sepp Inauen stellte sich des Weiteren in Schwende als stillstehender Hauptmann zur Verfügung. Mit 249 Stimmen entschied er die Wahl für sich.

Und in Rüte wurde ein neuer Bezirksrat gesucht: Albert Manser, Brülisau, wurde mit 654 Stimmen und somit dem deutlichen Mehr in dieses Amt gewählt. Er ersetzt den abtretenden Raphael Holenweger, welcher ein Gesuch um Entlassung aus dem Amtszwang stellte. Die Konstituierung im Bezirksrat folgt gemäss einer Mitteilung nach der ersten Sitzung im Amtsjahr 2021/2022.

Nicht zuletzt waren nach Rücktritten von Gerlinde Neff-Stäbler (Rüte), Sepp Neff (Schlatt-Haslen) und Josef Koch (Gonten) auch drei Sitze im Grossen Rat neu zu besetzen. Zur Wahl stellten sich Stefan Neff (Schlatt-Haslen), und Karin Brülisauer-Signer (Gonten). Sie beide wurden gewählt. In Rüte verfehlten jedoch Esther Sutter-Manser und Bruno Streule das absolute Mehr. Den zweiten Wahlgang hat die Standeskommission auf den 27. Juni festgelegt.

Jahresrechnungen wurden gutgeheissen

In den Bezirken stand auch die Genehmigung der Jahresrechnungen an. Diese wurden überall angenommen. Auch die Festlegung der Steuerfüsse erfolgte gemäss den Vorlagen. So beträgt dieser 2021 in Rüte 20 Prozent, in Schwende 27, in Appenzell 18, in Gonten 23, und in Schlatt-Haslen 22 Prozent.