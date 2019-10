Knall am Kronberg: Luftseilbahn-Geschäftsführer Markus Koster per sofort weg Wegen unterschiedlicher Vorstellungen bezüglich der Geschäftsentwicklung hat sich die Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG von ihrem Geschäftsführer Markus Koster getrennt. Der 43-Jährige war seit 2018 beim Unternehmen tätig gewesen.

Unruhige Zeiten bei der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG: Es kommt zu einem Wechsel in der Geschäftsführung. (Bild: Mea McGhee)

(pd/dwa) Die Trennung erfolgte im gegenseitigen Einvernehmen, wie es in einem Communiqué der Bahn heisst.

Markus Koster stiess Anfang 2018 als Geschäftsführer zum Unternehmen. Seine Vorgängerin Kathrin Weber war nur wenige Monate im Amt gewesen, bevor sie sich entschied, das Unternehmen wieder zu verlassen. Sie habe andere Erwartungen an die Stelle gehabt, begründete sie ihren Weggang.

In der Mitteilung zum Abgang von Markus Koster heisst es:

«Im Rahmen der Strategieentwicklung hat sich gezeigt, dass sich die Vorstellungen des Verwaltungsrates und des Geschäftsführers in Bezug auf die Weiterentwicklung des Unternehmens nicht decken.»

Damit sich Koster auf seine berufliche Zukunft ausrichten kann, wurde er von seinen operativen Aufgaben entbunden. Er stehe dem Unternehmen im Rahmen von Einzelprojekten jedoch weiterhin zur Verfügung.

Nicht mehr im Amt: Markus Koster. (Bild: pd)

Geschäftsführer ad interim übernimmt

Um die aktuell laufenden Projekte voranzutreiben, setzte der Verwaltungsrat per sofort einen Geschäftsführer ad interim ein. Der 65-jährige Hannes Göldi aus Teufen kann gemäss der Mitteilung auf jahrelange Erfahrung in ähnlichen Positionen zurückblicken. Er wird in den kommenden Monaten das Unternehmen steuern und gemeinsam mit dem Kronberg-Team dafür sorgen, dass der operative Betrieb wie gewohnt weiterläuft.

Ausserdem stehe aktuell die Implementierung der Strategie 2025 an, welche durch den Verwaltungsrat ausgearbeitet worden sei.

Erlebnisse im Takt der Natur

Während des vergangenen Jahres setzte sich der Verwaltungsrat intensiv mit der Strategie 2025 auseinander, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Der Sturm, der Ende Oktober 2018 den Seilpark komplett beschädigt hatte, stand am Ursprung einer Neuorientierung und einer Weiterentwicklung der Angebote.

«Der Kronberg ist seit jeher als Familienberg bekannt; diese Stärke wird noch weiter ausgebaut», schreibt das Unternehmen dazu. Des Weiteren setzen die Verantwortlichen nach ihren Worten auf die Einzigartigkeit der Natur, welche die Gäste rund um den Kronberg erleben können.

Ein erstes Projekt ist laut der Mitteilung bereits erfolgreich gestartet: Zusammen mit der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) wird die Parkfläche aufgewertet und mit einem Solar-Faltdach ausgerüstet. Die Eröffnung ist auf kommendes Frühjahr geplant.