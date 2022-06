Abstimmungssonntag Deutliches Ja zur neuen Kirchenverfassung der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell: Die Gegner der Vorlage sind trotzdem zufrieden 85,5 Prozent der Stimmbevölkerung hat Ja zur Verfassung der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell gesagt. Das ist deutlich, kam es im Vorfeld der Abstimmung doch zu Kritik an der Vorlage.

Die neue Verfassung tritt Anfang Juli in Kraft. Bild: Archv

Die Stimmberechtigten der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell haben am Sonntag über die neue Kirchenverfassung befunden und diese mit einem klaren Ja genehmigt. Das Ergebnis ist mit 2185 Ja und 371 Nein deutlich ausgefallen. Die Stimmbeteiligung betrug 14,3 Prozent.

Insgesamt 18 Kirchgemeinden haben der Kirchenverfassung zugestimmt. Am deutlichsten ist das Ja in Grub-Eggersriet, Heiden und Speicher ausgefallen. Lediglich zwei Kirchgemeinden (Hundwil und Urnäsch) haben die neue Verfassung abgelehnt. Insgesamt haben 85,5 Prozent der Stimmenden ein Ja in die Urne gelegt.

Kirchenrat ist mit Ergebnis sehr zufrieden

Gross ist dementsprechend die Freude bei der Kirchenratspräsidentin Martina Tapernoux-Tanner. «Das Ergebnis ist deutlicher ausgefallen, als ich erwartet hatte. Das freut mich sehr.» Widerstand kündigte sich erst wenige Wochen vor dem Abstimmungstermin an. Pfarrer Markus Grieder aus Urnäsch und der pensionierte Pfarrer Bernhard Rothen, der lange in Hundwil tätig war, hatten sich daran gestört, dass in ihren Augen mit der neuen Verfassung eine Machtkonzentration zu Gunsten des Kirchenrats entsteht. Zudem erachteten die beiden es als falsch, dass in der Präambel der Heilige Geist durch die Formulierung Heilige Geistkraft ersetzt wurde. «Ich konnte nicht abschätzen, wie viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dieser Kritik folgen würden», so Tapernoux. Im Nachhinein kann sie dem Diskurs, der daraus entstand, aber viel Gutes abgewinnen.

«Die neue Verfassung wurde kontrovers diskutiert. Es ist somit ein legitimer, demokratischer Weg, der hinter uns liegt.»

Achtungserfolg für die Gegenseite

Auf einen solchen legt Grieder grossen Wert. «Mir hat das immer sehr gefallen, wie beispielsweise an der Landsgemeinde hitzig diskutiert wurde und nach der Abstimmung ging man gemeinsam was trinken.» Dieses demokratische Verständnis ist für Grieder auch in Belangen der Kirche vonnöten. Dementsprechend schätzte er es, dass der Kirchenrat sich in den vergangenen Wochen der Kritik gestellt hatte.

Mit dem Abstimmungsergebnis ist Grieder zufrieden. Chancen auf eine Ablehnung der Vorlage an der Urne hatte er sich nicht ausgerechnet. Dafür sei die Kommunikation in seinen Augen zu einseitig verlaufen, die Nachteile der Verfassung von Anfang an zu wenig transparent aufgezeigt worden. Die 371 ablehnenden Stimmen taxiert der Urnäscher aber zumindest als bemerkenswerten «Achtungserfolg».

Reglemente werden noch erarbeitet

Die neue Verfassung soll Anfang Juli in Kraft treten. In den kommenden drei Jahren werden anschliessend sukzessive die dazugehörigen Reglemente wie beispielsweise das Personal-, Finanz- oder Behördenreglement erarbeitet. Diese werden dann durch die Synode respektive das Parlament verabschiedet und sind anschliessend dem fakultativen Referendum unterstellt.