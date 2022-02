Kaufrausch Wie im vergangenen Jahr: Im Appenzellerland boomen die Motorräder Die Anzahl neu zugelassener Motorräder stieg im vergangenen Jahr erneut an. Besonders im Innerrhoden sind die Zahlen hoch. Der Grund für die Zunahme ist simpel.

53 Prozent mehr Neuzulassungen wurden in Appenzell Innerrhoden im vergangenen Jahr gezählt. Bild: Boris Bürgisser

Die Steigerung ist beträchtlich: Wurden 2020 in Appenzell Innerrhoden gemäss einer Erhebung des Bundesamts für Statistik 88 neue Motorräder zugelassen, waren es im vergangenen Jahr 135. Das kommt einer Zunahme um satte 53 Prozent gleich. Doch warum war die Zahl so hoch? Michael Lanker, Leiter des Innerrhoder Strassenverkehrsamtes, kennt die Antwort. Und die ist simpel. Eine Kategorienänderung sorgte ab 2021 dafür, dass Jugendliche ab 16 Jahren bereits Motorräder mit bis zu 125 Kubikzentimetern Hubraum fahren durften. «Das hat das Motorradfahren für Jugendliche wesentlich attraktiver erscheinen lassen», so Lanker. Die Jahre davor musste hierfür das 18. Altersjahr erreicht werden. 16-Jährigen war nur das Fahren von Maschinen mit bis zu 50 Kubikzentimetern gestattet gewesen.

Viel Jungen warteten mit Kauf

Lanker gibt weiter an, dass die Jahre zuvor bereits die Käufe für die 50-Kubik-Motorräder eingebrochen sind. Einerseits hätten viele die Abgasgrenzwerte nicht einhalten können und wurden dementsprechend aufgrund zu hoher Emissionswerte nicht mehr zugelassen, andererseits warteten auch viele Junge mit dem Kauf eines Motorrades bis 2021 zu. «Das erklärt den Rückgang an Neuzulassungen in den Jahren 2018, 2019 und 2020», so der Amtsleiter weiter. 2018 kamen 102 neue Motorräder auf die Innerrhoder Strassen, 2019 waren es 94 und 2020 schliesslich nur noch 88.

Doch könnten nicht auch noch andere Gründe für den Motorradboom im vergangenen Jahr verantwortlich sein? Kaum, denn die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: In der Kategorie 51 bis 125 Kubikzentimeter wurden in Appenzell Innerrhoden 2020 23 Motorräder zugelassen, 2021 folgte ein Anstieg auf 69. National wurden in derselben Kategorie 2021 fast 21’000 Motorräder zugelassen. Zum Vergleich: 2020 waren es lediglich 13’400. In keiner anderen Kategorie war der Zuwachs dermassen markant.

Kategorienänderungen gab es schon die Jahre zuvor

Auch in Appenzell Ausserrhoden wurden 2021 insgesamt deutlich mehr Motorräder zugelassen als noch in den Jahren zuvor. 2019 waren es deren 227, 2020 289 und schliesslich 2021 relativ hohe 343. Die Steigerung hier liegt bei 18 Prozent – nicht ganz so hoch wie im Innerrhodischen, aber dennoch ist die Änderung augenscheinlich. Die Zunahme an neu zugelassenen Motorrädern war bereits von 2020 zu 2021 hoch: Auch damals sorgten Kategorienänderungen für einen Kaufrausch. 2020 war noch das letzte Jahr, in welchem die über 25-Jährigen direkt auf Maschinen mit einer Leistung über 35 kW einsteigen durften. Mittlerweile haben sich die Bedingungen verschärft. Wer nun eine solche Maschine über 35 kW fahren will, muss eine Prüfung ablegen und vorweisen, dass er zuvor zwei Jahre unfallfrei ein Motorrad mit maximal 35 kW Leistung fahren konnte.