«Kauflust war nicht gross vorhanden»: Geringe Nachfrage bei Appenzeller Garagen nach Autos während der Coronakrise – teils sollen jetzt Rabatte Kunden wieder anlocken Daten des Bundes zeigen, dass die Inverkehrssetzungen von Strassenmotorfahrzeugen in der Schweiz während der Coronakrise im Vergleich zu den Vorjahresmonaten stark rückläufig waren. Appenzeller Autogaragen berichten über ihre Erfahrungen in den vergangenen Monaten.

Während der Coronazeit verkauften Autohändler weniger Fahrzeuge als gewöhnlich. Bild: Reto Martin

Die Scheidweg-Garage in Appenzell konnte, obwohl sie ihren Showroom im März schliessen musste und folglich keine Kunden vor Ort bedienen und beraten konnte, auch in den vergangenen Monaten einige Autos verkaufen. «Wir sind digital gut aufgestellt und berieten unsere Kunden beispielsweise per Videotelefonat», sagt Mike Bregg, der Betriebsleiter der Scheidweg-Garage.

Obwohl sie während dieser Zeit trotzdem einige Neuwagen sowie Occasionen verkauft haben, ist Bregg etwas aufgefallen:

«Die Kauflust der Leute war während dieser Zeit nicht gross vorhanden.»

Es gebe aber von der Seite der Lieferanten Aktionen, mit denen versucht werde, der gesunkenen Nachfrage in den letzten Monaten entgegen zu wirken und neue Anreize zu setzen.

Weniger Kunden vor allem zu Beginn der Krise

In ihren Werkstätten haben die Scheidweg-Garage und ihre Tochtergarage Wildermuth in Herisau insbesondere zu Beginn der Coronakrise eine Abnahme der Anzahl Kunden verzeichnet. «Viele haben uns angerufen und ihren Termin abgesagt.» Mike Bregg fährt fort: «Wir verzeichneten etwas weniger Reifenwechsel als üblich.»

Auch die Servicearbeiten gingen laut dem Betriebsleiter im Vergleich zu normalen Zeiten etwas zurück. «Stark bemerkt haben wir, dass keine Motorfahrzeugkontrollen (MFK) durchgeführt wurden. Folglich konnten wir auch keine Fahrzeuge auf die MFK vorbereiten.» Jedoch begann sich die Situation nach seinen Angaben bereits nach etwa drei Wochen wieder zu bessern und die Leute kamen wieder vermehrt vorbei.

Die Herisauer Autogarage Baier hat in den vergangenen Monaten ebenfalls nur sehr wenige Autos verkauft. Insbesondere Neuwagen waren kaum gefragt. «Wir haben die Preise der Situation angepasst und haben sie etwas gesenkt», sagt Reto Baier, der Geschäftsführer. Mittlerweile sei die Nachfrage aber wieder etwas gestiegen.

Ähnlich erlebte es die Garage Auto Lanter in Herisau. «Da wir keine Kunden empfangen konnten, um Autos zu zeigen, haben wir einen betreuten Online-Autohandel betrieben», sagt Philipp Lanter, der Besitzer der Garage. Er erklärt, dass die Autos den Kunden für Probefahrten mittels Schlüsseldepot zur Verfügung gestellt wurden. Alles weitere wurde per E-Mail geklärt. Lanter sagt:

«Viele Fahrzeuge haben wir während dieser Zeit allerdings nicht verkauft.»

Weniger Aufträge als gewöhnlich

Auch in der Autogarage R. Schmuki AG war es in den vergangenen Monaten ruhig. «Wir haben anhand unseres Auftragsvolumens gemerkt, dass die Leute weniger unterwegs sind und folglich auch an den Autos weniger defekt ist», sagt Robert Schmuki, der Besitzer der Garage. Auch die Anzahl Servicekontrollen, die durchgeführt wurden, war tiefer als gewöhnlich. «Das ist aber kein Problem, das holen wir momentan wieder auf.»

Auch in normalen Jahren sei es um diese Jahreszeit für gewöhnlich eher ruhiger im Geschäft. Die Garage verkauft sowohl Neuwagen als auch Occasionen, dies sei laut Schmuki aber nicht das Hauptgeschäft der Garage. «In diesem Bereich lief bei uns kaum etwas in den vergangenen Monaten.» Auch wenn die Garage durch die Umstände weniger Kunden als gewöhnlich hatte, erfreut er sich an einer Tatsache besonders:

«Die Leute waren weniger ungeduldig. Auch wenn wir eine Reparatur nicht gleich am selben Tag erledigen konnten, hatten die Kunden Verständnis.»

Und worauf ist das zurückzuführen? «Ich denke, die Leute konnten in dieser aussergewöhnlichen Zeit etwas runterfahren und waren weniger gestresst.»