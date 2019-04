Kathrin Bosshard erhält den Ausserrhoder Kulturpreis Die Herisauerin Kathrin Bosshard wird für ihr künstlerisches Schaffen prämiert. Ihre Soloprogramme und Produktionen sind bei Jung und Alt beliebt.

Kathrin Bosshard und eine ihrer selbst gemachten Puppen aus dem Stück «Unter Artgenossen». (Bild: Annelies Seelhofer-Brunner)

Der Ausserrhoder Regierungsrat verleiht Kathrin Bosshard den kantonalen Kulturpreis 2019. Damit zeichnet er eine Künstlerin aus, die eine einzigartige Theatersprache entwickelt hat, mit ihren Stücken ein breites Publikum findet und Jung wie Alt gleichermassen begeistert, schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung. Seit vielen Jahren wirkt und wohnt Kathrin Bosshard in Herisau. Der Preis ist mit 25000 Franken dotiert und wird der Künstlerin im Rahmen einer öffentlichen Feier im Juni in Herisau überreicht.

Kathrin Bosshard wurde 1972 geboren und ist in Herisau aufgewachsen. Sie studierte von 1996-2000 im Mekka der Puppenspieler: an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Im Jahr 2000 gründete sie das Theater Fleisch+Pappe und ist seither als Puppenspielerin, Schauspielerin, Regisseurin und Texterin tätig. Von 2001 bis 2004 dozierte sie an der Hochschule für Musik und Theater in Zürich (heute ZHdK). Die Künstlerin hat bisher vier Soloprogramme geschaffen und in zahlreichen Produktionen mitgewirkt. (kk)