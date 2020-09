Kantonsstrasse Speicher-Speicherschwendi bleibt im Oktober zwei Wochen gesperrt

Das Eschentriebsterben wird durch einen Pilz verursacht, der seinen Ursprung in Ostasien hat. Der Pilz wurde in den 1990er-Jahren nach Europa eingeführt; in der Schweiz wurde die Erkrankung im Jahr 2008 zum ersten Mal nachgewiesen. Die Baumkrankheit wird durch Sporen über den Wind verbreitet und infiziert die Bäume über die Blätter oder den Stammfuss.

Betroffen sind Eschen aller Altersklassen. Das Eschentriebsterben äussert sich beim befallenen Baum zuerst mit einer Braunfärbung der Blätter, später mit einem Verdorren von Zweigen und einer Auflichtung der Krone und schlussendlich mit dem Absterben des Baumes. Es gibt nach heutigen Kenntnissen keine Massnahmen zur Bekämpfung des Eschentriebsterbens.

Gemäss Erfahrungen in Osteuropa, wo die Krankheit bereits früher auftrat als in der Schweiz, ist ein kleiner Teil der Eschen aber resistent gegenüber dem Eschentriebsterben. (kk)