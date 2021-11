Kantonsschule trogen «Ich war wirklich schlecht in Mathe»: Was aus den Schülerinnen und Schülern der Kanti Trogen wurde Bei den Future Days sprechen ehemalige mit gegenwärtigen Schülerinnen und Schülern an der Kanti Trogen über den Weltfrieden, Ideenfindung und Neugier. Am Donnerstag lädt die Kanti die Öffentlichkeit dazu ein.

Für das Gespräch zogen sich die Lehrpersonen zurück. Bild: Selina Schmid

Die ganze Woche über treffen sich an der Kantonsschule Trogen ehemalige und gegenwärtige Schülerinnen und Schüler in der Aula zu einem Gespräch über die Wege und Optionen, die nach der Matura offenstehen. Die Kanti nennt das Future Days.

Den Auftakt machen die Ehemaligen Nadja Schnetzler und Daniel Stauffacher am Montag. Beide gingen einst durch die Räume der Kanti, heute haben sie sich in ihren jeweiligen Karrieren einen Namen gemacht. Schnetzler ist Innovatorin, Gründerin und Autorin, Stauffacher Botschafter, Stiftungsgründer und Förderer von Open Cyberspace.

Inspiration statt Berufswahl

Es ist eine der letzten Veranstaltungen im umfangreichen Programm, das die Kanti Trogen anlässlich ihres 200-Jahr-Jubiläums veranstaltet. Lehrer Jens Weber ist Projektleiter der Jubiläumsfeier und sagt, es sei eine Veranstaltung zur Inspiration, und weniger zur Berufswahl. «Es soll eine Begegnung auf persönlicher Ebene sein.»

Dafür ziehen sich die Lehrpersonen zurück und überlassen die Bühne den Schülerinnen und Schülern. Eva, eine Schülerin im letzten Jahr der Kanti, moderiert den Anlass. Die Ehemaligen und Gegenwärtigen sprechen über Themen wie Weltfrieden, künstliche Intelligenz oder wie man Ideen findet. Stauffacher ist vor Ort, Schnetzler via Zoom aus Berlin zugeschaltet.

Eine Schülerin fragt den Botschafter Daniel Stauffacher, welche Konsequenzen es hat, wenn sich moderne Konflikte in den Cyberspace verschieben. Ein Schüler will von Nadja Schnetzler wissen, wie sie einen Preis für Ideen festlegt oder ob Brainstorming ihrer Erfahrung nach ein nützlicher Prozess zur Ideenfindung ist.

Auch für Persönliches bleibt Platz: Ein Schüler fragt, welche Rolle die Kanti Trogen in ihrem Leben spielt. Nadja Schnetzler sagt, in der Kanti konnte sie ihrer Neugier nachgehen. «Meine Eltern verstanden erst nicht, warum ich in die Kanti wollte, denn ich war wirklich schlecht in Mathe.» Das sei nun 30 Jahre her und sie weiss:

«Jeder Weg ist genau gleich legitim.»

Daniel Stauffacher sagt: «Ich wollte immer helfen, globale Probleme auf politischem Weg zu lösen.» Die humanistischen, liberalen Werte, welche er an der Kanti Trogen gelernt hatte, hätten ihn geprägt. Und durch die vielen Austauschschüler habe die Kanti Trogen immer etwas Internationales gehabt.

Nach 90 Minuten ist das Gespräch zu Ende. Eine Schülerin sagt, das Gespräch habe sie beruhigt. «Ich bin im letzten Jahr, bald muss ich mich für ein Studium entscheiden. Jetzt weiss ich, dass dieser erste Schritt zwar wichtig ist, aber nicht mein ganzes Leben bestimmen wird.» Eine andere Schülerin sagt: «Es war interessant von diesen zwei unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Wegen zu hören. Das zeigt mir, dass jeder Weg irgendwohin führt.»

Profi-Fussballerin und Nobelpreisträger

Die Schülerinnen und Schüler bekommen diese Woche Gelegenheit, sich mit der National-Fussballerin Eva Bachmann, der Regisseurin Danielle Strahm und Umweltwissenschafter Nils Epprecht auszutauschen. Die Kanti habe laut Jens Weber darauf geachtet, mit den Gästen viel Diversität einzuladen. Es sollten möglichst unterschiedliche Geschichten und Karrieren abgebildet werden.

Am Donnerstagabend öffnet die Kanti ihre Türen für die Öffentlichkeit. Mit Jacques Dubochet ist einer der bekanntesten Ehemaligen anwesend. Er ist Bio-Physiker und erhielt 2017 den Nobelpreis. Dazu ist mit Kathrin Alder eine Juristin und Journalistin geladen, Urs Fueglistaller ist Wirtschaftswissenschaftler und Ordinarius an der Universität St. Gallen. Matthias Tischhauser ist Kantonsrat und Unternehmer.

Kantilehrer Jens Weber sagt, dass eine Kantonsschule nur selten zeigen könne, was ihre Arbeit bewirkt. «Alle Gäste haben eine spannende Geschichte. Die einen blicken auf eine lange Karriere zurück, andere stehen erst am Anfang.» Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Aula, es gilt die 3G-Regel.