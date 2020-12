Kantonsratsdebatte «Die Finanzen sind aus dem Lot geraten»: Ausserrhoder Kantonsrat berät den Voranschlag 2021 – SP fordert Steuererhöhung Ein negatives operatives Ergebnis von 10,8 Millionen Franken im Voranschlag: Die Coronapandemie setzt den Ausserrhoder Finanzen zu. Die Regierung legt den Hebel vorerst auf der Ausgabenseite an. Die SP-Fraktion will allerdings bereits jetzt die Einnahmen erhöhen und fordert eine Steuererhöhung. In der Budgetdebatte dürfte sie aber damit nicht durchkommen.

Finanzdirektor Paul Signer

Wie stark wird sich Coronakrise auf die Staatsfinanzen auswirken? Wie teuer kommen die Einbussen beim Spitalverbund Ausserrhoden Svar den Kanton zu stehen? Fällt die Pandemie doch nicht so stark ins Gewicht wie befürchtet oder wird alles wegen der zweiten Welle gar noch viel schlimmer?

Die Debatte am Montag über den Ausserrhoder Voranschlag 2021 wird von vielen Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Pandemie geprägt sein. Fest steht: Der Kantonsrat wird sich mit dem Thema Steuererhöhung auseinandersetzen müssen. Den Antrag stellen wird die SP-Fraktion, sie will damit im Gegensatz zur Regierung auch die Einnahmenseite angehen. Konkret soll der Steuerfuss um 0,1 auf 3,4 Einheiten erhöht werden.

Paul Signer, Ausserrhoder Finanzdirektor

Die Regierung präsentiert dem Parlament einen Voranschlag, der beim Gesamtergebnis einen Gewinn von 4,1 Millionen Franken vorsieht. Allerdings fällt das operative Ergebnis negativ aus: Erwartet wird ein Defizit von 10,8 Millionen Franken.

«Nicht nur Schulden machen»

Für Jens Weber, Parteipräsident und Fraktionssprecher der SP, sind die Finanzen «damit aus dem Lot geraten». Er sagt:

«Wir brauchen dringend Massnahmen auf der Einnahmenseite. Weitere Sparmassnahmen bei der Verwaltung würden zu einem Leistungsabbau führen.»

SP-Präsident Jens Weber

Eine Steuererhöhung ist für ihn zwingend, damit das Defizit nicht nur mit weiteren Schulden gedeckt werde.

Der Antrag der SP-Fraktion dürfte allerdings chancenlos bleiben. «Für uns ist eine Steuererhöhung aktuell kein Thema und sie ist auch nicht nötig», sagt FDP-Fraktionspräsident Patrick Kessler. Denn es sei unklar, wie stark die Pandemie mittelfristig durchschlagen wird.

Kessler verweist beispielsweise auf das Konsumverhalten während der Pandemie als Indikator. «Der Detailhandel als Gesamtes hat entgegen den Befürchtungen nicht gelitten.» Entsprechend ist die mögliche Schwankungsbandbreite bei den Steuereinnahmen sehr hoch.

Patrick Kessler, FDP-Fraktionspräsident

Die Regierung rechnet bei den Ertrags- und Kapitalsteuern der juristischen Personen mit 12,5 Millionen Franken. Dies entspricht einer Zunahme von 25 Prozent im Vergleich zur Prognose für 2020. «Möglich ist dieses Wachstum, weil die Corona-Effekte bei den Unternehmen schneller durchschlagen und bereits in der Prognose für 2020 von einem Rückgang um 30 Prozent ausgegangen wird», so die Regierung in der Botschaft zuhanden des Kantonsrats.

Die Fraktion der Parteiunabhängigen, die 2017 eine Steuererhöhung beantragte und auch durchbrachte, stellt sich diesmal dagegen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt seien die Auswirkungen der Coronakrise nicht absehbar. PU-Präsidentin Arlette Schläpfer sagt:

PU-Präsidentin Arlette Schläpfer

«Daher ist eine Steuererhöhung aktuell sicher kein Thema, da den Einwohnenden von Ausserrhoden keine zusätzlichen Belastungen auferlegt werden sollen.»

Ähnlich argumentiert die SVP. Eine Steuererhöhung sei derzeit nicht angezeigt. Im ersten Schritt gelte es, eine Verzichtsplanung sowie mittelfristig eine umfangreiche Aufgabenüberprüfung umzusetzen, sagt Parteipräsident Anick Volger.

Sollte es weiter nicht möglich sein, im operativen Ergebnis positiv abzuschliessen, könne eine Steuererhöhung diskutiert werden. Er sagt:

Anick Volger, Präsident SVP AR

«Dies muss jedoch das letzte der verbliebenen Mittel sein. Die Steuerzahler und insbesondere die Wirtschaft dürfen nicht noch weiter belastet werden.»

«Primär eine Gesundheitskrise»

Für die CVP/EVP-Fraktion ist es ebenfalls zu früh, über Steuererhöhungen zu diskutieren. «Die Fraktion betrachtet die Situation in erster Linie als Gesundheitskrise», sagt Balz Ruprecht. Steuererhöhungen seien bei strukturellen Defiziten im Staatshaushalt denkbar.

Balz Ruprecht, Herisauer EVP-Kantonsrat

Aus Sicht der CVP/EVP-Fraktion habe der Kanton bis jetzt mit geeigneten Mitteln auf die Pandemie reagiert.

«Die mittelfristigen wirtschaftlichen Konsequenzen sind im Moment aber nur schwer abschätzbar, der Kanton hat mit den finanziellen Hilfeleistungen für Tourismus und Kultur nur bei den schwer Betroffenen angesetzt. Dieser Ansatz ist richtig, da die weitere Entwicklung noch nicht bekannt ist.»

Beiträge für Prämienverbilligungen werden gekürzt

Zu reden geben werden am Montag auch die Sparmassnahmen. Mit dem sogenannten Stabilisierungsprogramm will der Regierungsrat die Verschuldung mittelfristig stoppen und langfristig abbauen. Dieses basiert auf den Säulen Leistungsabbau, Einsparungen bei der kantonalen Verwaltung sowie Aufgabenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden. Die Erhöhung der Einnahmen hat hingegen zweite Priorität. Insgesamt sind ab 2024 nachhaltige Verbesserungsmassnahmen von 9 Mio. Franken geplant, wie es im Aufgaben- und Finanzplan 2022–2024 heisst.

Der Regierungsrat setzt nicht nur bei der Verwaltung an. Dort hat etwa das Aus der Personalzeitschrift Bärentatze zu reden gegeben. Einsparungen in Höhe von 2 Millionen Franken sind auch bei den individuellen Prämienverbilligungen IPV vorgesehen. Zwar steigt der Gesamtbeitrag, aber nicht so stark wie ursprünglich geplant. Laut dem Bericht der Kommission Finanzen will der Regierungsrat auch die Parameter für den Leistungsbezug bei der IPV so anpassen, dass daraus «faktisch eine Leistungskürzung resultiert».

Für die SP ist die IPV-Sparmassnahme «inakzeptabel», wie Jens Weber sagt. «Es ist das absolut falsche Signal, in dieser Situation bei den Schwächsten zu sparen.» Stossend ist dies für den Trogner zudem, weil die Regierung nicht nur das bisher selbst gesteckte Sozialziel nicht mehr verfolge, wonach 30 Prozent der Ausserrhoder von Prämienverbilligungen profitieren sollen. Es widerspreche auch «in hohem Masse» dem Regierungsprogramm. Die Landesregierung habe sich darin zum Ziel gesetzt, das verfügbare Einkommen der Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder zu erhöhen.

FDP macht keine Sparmassnahme aus

SVP und FDP stellen sich hingegen hinter den Regierungsrat. «Das Thema wurde auch bei uns intensiv diskutiert, das erwartete Kostenwachstum bereitet uns erhebliche Sorgen. Daher unterstützen wir derzeit das Vorgehen der Regierung», sagt Volger.

Patrick Kessler will gar nicht von einer Sparmassnahme sprechen. «Der Regierungsrat hat die Zahlen der Realität angepasst. Die zur Verfügung gestellten IPV-Gelder wurden in der Vergangenheit einfach nicht wie budgetiert in Anspruch genommen», sagt der Fraktionspräsident.

Die CVP/EVP-Fraktion sei gegen «effektive IPV-Leistungskürzungen», erklärt Balz Ruprecht. Es sei aber ehrlich, dass sich die Regierung vom 30-Prozent-Ziel losgesagt habe. «Die Fraktion ist der Meinung, dass mit den eingestellten Mitteln im Voranschlag 2021 der Anteil der Empfänger von ca. 20 bis 22 Prozent analog den letzten Jahren berücksichtigt werden kann», sagt der Herisauer.

Die PU-Fraktion verweist in diesem Punkt auf die Kantonsratsdebatte. Man wolle die Stellungnahme nicht vorwegnehmen.