Kantonsrat Trotz guter Finanzsituation in Ausserrhoden: Parlamentsmehrheit lehnt Steuersenkung ab Der Ausserrhoder Kantonsrat hat sich am Montag in Walzenhausen über den Voranschlag 2022 gebeugt. Dieser rechnet beim Gesamtergebnis mit einem Gewinn von 23,9 Millionen Franken. Trotz bürgerlicher Mehrheit im Rat erleidet der Antrag der SVP auf Steuersenkung Schiffbruch.

Finanzdirektor Paul Signer wehrte sich gegen eine Steuersenkung. Arthur Gamsa

Der Ausserrhoder Kantonsrat hat an seiner Sitzung am Montag in Walzenhausen eine Steuersenkung deutlich abgelehnt. 50 Parlamentarier sagten Ja, nur 8 Nein. Der Steuerfuss hätte um 0.1 auf 3.3 Einheiten sinken sollen.

Den Antrag eingereicht hatte die SVP-Fraktion. Sie argumentierte mit der guten Finanzsituation des Kantons. Der Voranschlag rechnet beim Gesamtergebnis mit einem Gewinn von 23,9 Millionen Franken, auf operativer Ebene beträgt er 10 Millionen Franken. Auch im aktuellen Jahr wird mit einem Besserabschluss gerechnet. Prognosen gehen von einem Plus von rund 30 Millionen Franken.

Die SVP wollte mit der Senkung zudem ein Zeichen setzen, um die Ausserrhoder Bevölkerung und das Gewerbe in dieser schwierigen Zeiten finanziell zu entlasten.

Ausserrhoder soll grüner werden

Die SVP erhielt aber keine Unterstützung. Alle anderen Fraktionen lehnten eine Senkung ab. Für die FDP kam die Forderung etwa zu früh. Die Kommission Finanzen verwies auf die bestehenden Unsicherheiten. Diese betreffen auch den Finanzbedarf für den Spitalverbund Ausserrhoden (Svar). Auch der Ausserrhoder Finanzdirektor Paul Signer war dagegen.

Stattdessen zog der Kantonsrat Mittel für die Energiewende vor. Konkret ging es um die finanzielle Unterstützung von Fotovoltaikanlagen. Der Antrag der FDP fand eine grosse Mehrheit. Der Energiefonds wird nun bereits 2022 um 1 Million Franken erhört. Der Voranschlag 2022 wurde schliesslich mit 55 Ja bei 4 Nein-Stimmen angenommen.