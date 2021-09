Kantonsrat Kantonsrat will Tourismusbranche entlasten Das Ausserrhoder Gastgewerbe soll für die Jahre 2020 und 2021 die Tourismusabgabe nicht oder nur vermindert bezahlen. Der Kantonsrat unterstützt das Gesetz, nur aus der Mitte kommt Kritik.

Der Kantonsrat unterstützt einen Gesetzesentwurf, welcher die Ausserrhoder Tourismusbranche unterstützt. Martina Basista

Ständig ändernde Schutzmassnahmen, Lockdown und Schliessungen: Das Gastgewerbe und die Tourismusbranche leiden seit über einem Jahr unter der Pandemie. So weit scheint sich der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden einig. Darum beriet er in seiner heutigen Sitzung in Waldstatt über den Erlass der Tourismusabgabe für das Jahr 2020. Der Regierungsrat hält sich vor, auch die Abgabe für 2021 ganz oder teilweise zu erlassen.

Das Ausserrhoder Gastgewerbe bezahlt pauschal eine Tourismusabgabe. Die Abgabe richtet sich nach Art und Grösse des Betriebs und ist somit unabhängig von der Auslastung. Für ein Hotelbett sind es beispielsweise zwischen 200 bis 300 Franken pro Jahr. Damit werden Fördermassnahmen im Tourismus finanziert. Die Abgabe wird jeweils im Folgejahr verrechnet.

Mehrheitliche Zustimmung im Kantonsrat

Bereits im vergangenen Dezember wurde die Tourismusabgabe durch den Kantonsrat für das Jahr 2019 teilweise erlassen. Dies geschah aufgrund der Pandemie nicht über die üblichen Wege, sondern per Notverordnung. Wird das Gesetz angenommen, verzichtet der Kanton nach eigener Schätzung im Jahr 2020 auf 430'130 Franken.

Vor dem versammelten Kantonsrat am Montag sagte Landammann Dölf Biasotto: «Ein Ende der Einschränkungen für touristische Betriebe ist noch nicht absehbar.» Die Kantonsrätinnen und Kantonsräte begrüssen die Massnahme grösstenteils. Sie schätzen, dass dieses Gesetz wieder im üblichen Prozess ausgearbeitet werden kann, anstatt über die Notverordnung wie vergangenen Dezember.

Fabienne Duelli (SP/Wald) bemerkt, dass die meisten Betriebe wohl mehr von der Massnahme der Kurzarbeit profitiert hatten als durch den Erlass der Tourismusabgabe. Karin Steffen (PU, Reute) hinterfragt, ob ein pauschales Erlassen der Abgabe sinnvoll ist. Schliesslich hätten manche Betriebe seit vergangenen Winter Gewinn erwirtschaftet.

Kritik aus der Mitte-Fraktion

Während die Fraktionen der PU, SP und SVP einstimmig dem Gesetz zustimmen, kritisiert die Mitte. Mathias Steinhauer (Mitte/EVP, Herisau) nennt das Gesetz «Lex Hotel Heiden»: Das Gesetz fördere keine Investitionen, sondern entlaste die sechs grössten Hotels im Kanton. Steinhauer sagt: «Wer dem Tourismus im Ausserrhoden helfen will, soll auswärts essen und Freunde in die Ausserrhoder Hotels einladen.»

Glen Aggeler (Mitte/EVP, Herisau) nennt die Massnahme einen «Tropfen auf dem heissen Stein». Die Mitte/EVP-Fraktion hinterfrage den pauschalen Betrag pro Bett, und ob denn eine Abgabe nach Auslastung sinnvoller wäre. Laut Aggeler behält sich die Fraktion einen Vorstoss vor, dies zu ändern.

Das Gesetz wird in der ersten Lesung mit 50:3 bei fünf Enthaltungen angenommen.