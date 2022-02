Strukturreform 4 statt 20 Gemeinden: Kantonsrat für Radikallösung Eine Mehrheit spricht sich für den Vorschlag der Regierung mit vier Gemeinden aus. Das Volk soll über den Fusionsprozess befinden.

Da letzte Wort zur Fusionsvorlage haben die Stimmberechtigten im Frühjahr 2023. Bild: Toni Küng

Zwangsheirat, Liebesheirat oder doch eher Vernunftheirat? Im Kantonsrat war am Montag bei der Beratung des Gegenvorschlags zur Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» umstritten, welcher Weg zur Gestaltung der künftigen Gemeindestrukturen der beste ist. Sprich: Sollen Fusionen eher von unten kommen oder braucht es den Anstoss von oben?

Eine Mehrheit des Rates sprach sich für den Radikalvorschlag aus, den auch die Regierung bevorzugt. Demnach würde Ausserrhoden künftig nur noch aus vier Gemeinden bestehen. Diese könnten beispielsweise Hinterland, Mittelland, Vorderland und Herisau heissen. Die Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» verlangt demgegenüber lediglich die Streichung der Gemeindenamen aus der Kantonsverfassung. Sie hat zum Ziel, die notwendige Handlungsfreiheit für zeitgemässe Gemeindestrukturen zu schaffen. In der 1. Lesung wurde das Volksbegehren wegen einige Mängeln an den Regierungsrat zurückgewiesen, mit dem Auftrag, einen Gegenvorschlag auszuarbeiten.

Antrag für drei bis sechs Gemeinden wird abgelehnt

Um die IG Starkes AR zum Rückzug ihrer Initiative zu bewegen, stellte Patrick Kessler (Teufen) am Montag in der Mehrzweckanlage Waldstatt im Namen der FDP-Fraktion einen Eventualantrag. Dieser sieht vor, dass die Gemeindenamen aus der Verfassung gestrichen werden. Zudem würden Bestandes- und Gebietsänderungen die Zustimmung der betroffenen Gemeinden benötigen. Damit nahmen die Freisinnigen das Anliegen der kürzlich eingereichten Initiative «Selbstbestimmte Ausserrhoder Gemeinden» auf. «Das Ziel muss es sein, den Bürgerinnen und Bürgern zwei stimmige und rechtlich korrekte Vorlagen vorzulegen», sagte Kessler. Dabei soll eine Vorlage Fusionen von unten anstreben und eine von oben. Kessler setzte sich mit seinem Eventualantrag durch.

Nach längeren Diskussionen abgelehnt wurde hingegen ein Antrag von Katrin Alder. Die Herisauer FDP-Kantonsrätin wollte das Feld öffnen und schlug im Hinblick auf die Volksdiskussionen eine Variante mit drei bis sechs Gemeinden vor. Mehrere Kantonsratsmitglieder warnten jedoch davor, dass damit zu viel Unklarheit bestehen würde. Dies traf auch auf den Antrag von Marc Wäspi zu. Der Herisauer PU-Kantonsrat wollte einen Schritt weiter als der Regierungsrat gehen. Gemäss seiner Idee würde Ausserrhoden nur noch aus drei Gemeinden bestehen, Herisau wäre Teil des Hinterlands.

Kritische Stimmen zur Vorgehensweise

In der Debatte wiesen mehrere Redner auf den Handlungsbedarf hin. Für Regierungsrat Hansueli Reutegger ist dieser bereits heute offensichtlich. So hätten vor allem kleinere Gemeinden Mühe, Exekutivämter und offenen Stellen in der Verwaltung zu besetzen. Das Milizsystem kommt nach Ansicht der Regierung immer mehr an seine Grenzen. Der Druck werde in den nächsten fünf bis acht Jahren zunehmen, warnte der Vorsteher des Departement Inneres und Sicherheit.

Sein Fazit ist klar: «Es ist Zeit, um über die künftigen Ausserrhoder Strukturen nachzudenken.» Es handle sich allerdings um eine komplexe und emotionale Frage. «Die Regierung will aber nur Verwaltungen zusammenlegen und keinen Turnverein Vorderland schaffen», betonte Reutegger.

Auch eine Mehrheit der SVP-Fraktion zeigte sich offen für Fusionen, wenn «das Volk dies will», wie Urs Freund (Bühler) sagte. Für die Mitte-Fraktion braucht es gemäss Balz Ruprecht (Herisau) beim regierungsrätlichen Vorschlag noch Klarheit zu einzelnen Fragen, etwa zu jener des Wahlsystems. Für die SP-Fraktion wiederum sind 20 Gemeinden zu viel. Die Gemeindestrukturen müssten weiterentwickelt werden, zumal die letzten zehn Jahre in dieser Frage keine Bewegung gewesen sei, sagte Judith Egger (Speicher).

Es gab im Kantonsrat jedoch auch kritische Stimmen zum 4er-Modell und insbesondere zur Vorgehensweise. Fusionen könnten nur gelingen, wenn sie von unten kämen, sagte beispielsweise Walter Raschle (SVP/Schwellbrunn). Alfred Wirz (PU/Urnäsch) wiederum warnte davor, dass Herisau alle anderen Gemeinden überstimmen könnte. Auch FDP-Kantonsrat Marcel Walker (Stein) kann dem Vorschlag nichts Gutes abgewinnen. Er bezeichnete diesen als «destruktiv» und «radikal». «Es kann nicht sein, dass Gemeinden zu einer Lösung gezwungen werden für ein Problem, dass sie gar nicht haben.»

Vorlage geht nun in die Volksdiskussion

In der Schlussabstimmung wurde der Gegenvorschlag mitsamt dem Eventualantrag mit 47 Ja- und 6 Nein-Stimmen, bei einer Enthaltung, angenommen. Die Vorlage geht nun zusammen mit der Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» in die Volksdiskussion. Im Herbst ist dann die 3. Lesung im Kantonsrat geplant.