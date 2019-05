Kantonspolizei stellt in Grub und Wald zwei Hanfplantagen sicher Am Montag hat die Kantonspolizei AR mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt und beschlagnahmte dabei zwei illegale Hanfplantagen. Jesko Calderara

Die beiden Anlagen umfassten total 1000 Hanfpflanzen.

Am frühen Montagmorgen führte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden im Auftrag der Staatsanwaltschaft von Appenzell Ausserrhoden mehrere Hausdurchsuchungen durch und stellte dabei in einer Geschäftsliegenschaft in Grub AR und in einem Wohnhaus in Wald zwei professionell eingerichtete Indoor-Hanfplantagen mit insgesamt rund 1000 Hanfpflanzen, 400 Stecklingen und 20 Mutterpflanzen sicher.

Die Betreiber der Anlagen, drei Schweizer im Alter zwischen 30 und 50 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Ihre für das Betreiben der Anlage verwendeten Gerätschaften im Wert von über hundert Tausend Franken wurden sichergestellt und gemeinsam mit den Pflanzen vernichtet. Weitere Abklärungen laufen.