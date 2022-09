Kantonale Abstimmung Klares Verdikt: Ausserrhoden sagt Ja zum Energiegesetz Das Stimmvolk von Appenzell Ausserrhoden hat der Teilrevision des Energiegesetzes zugestimmt. 61,2 Prozent sagen Ja. In nur zwei Gemeinden überwiegt die Ablehnung.

Das Ausserrhoder Energiegesetz schreibt vor, dass bis 2035 mindestens 40 Prozent des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien aus dem Kanton gedeckt werden sollen. Bild: Manuela Jans-Koch

Am Sonntag ist in Appenzell Ausserrhoden die Entscheidung über das teilrevidierte Energiegesetz gefallen. Das Verdikt fiel deutlich aus. 61,2 Prozent sagten Ja, 38.6 Prozent legten ein Nein ein. Die Stimmbeteiligung lag bei 54,8 Prozent. In 18 von 20 Gemeinden überwog ebenfalls die Zustimmung. Nein sagten einzig Hundwil und Urnäsch.

Zu den Verlierern des Wochenendes gehören die ausserkantonale Öllobby und die Ausserrhoder SVP. Swissoil Ost hatte gegen die Vorlage das Referendum ergriffen. Die SVP war die einzige Kantonsratspartei, die sich für ein Nein einsetzte. Innerhalb der Partei gab es allerdings Risse. Im Kantonsrat hatte die Mehrheit der Fraktion für die Teilrevision votiert. Die SVP Bühler folgte der Mutterpartei nicht und empfahl im Vorfeld der Abstimmung ein Ja. Zu den wenigen Gegnern der Vorlage gehörte die Kleinpartei EDU, die im Parlament nicht vertreten ist.

Aussergewöhnlich breit war hingegen die Allianz, die für die Vorlage kämpfte. Mitte, SP, EVP, FDP, GLP, junge Grüne, junge Mitte und Jungfreisinnige sowie Gewerbe-, Industrie- und Bauernverband empfahlen ein Ja. Der Kantonsrat hatte mit grosser Mehrheit das Energiegesetz angenommen. Nur zwei Ratsmitglieder lehnten die Vorlage ab. Auch die Regierung empfahl ein Ja.

Umstrittener Heizungsersatz

Zu den umstrittenen Punkten der Teilrevision zählte der Heizungsersatz. Wird wieder eine Gas- oder Ölheizung eingebaut, muss bei schlecht gedämmten Häusern mindestens 20 Prozent der Wärme aus erneuerbaren Quellen stammen. Dieser Anteil kann auch durch Energieeffizienzmassnahmen kompensiert werden.

Das Energiegesetz definiert neu verbindliche Ziele für sauberen Strom. Bis 2035 sollen mindestens 40 Prozent des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien aus dem Kanton selbst gedeckt werden. Eingeführt wird auch eine Pflicht zur Eigenstromerzeugung auf Neubauten. Alternativ kann eine Beteiligung an Gemeinschaftsanlagen gewählt werden.

Die Gegner hatten argumentiert, dass das Energiegesetz zu sehr auf Strom setze und dadurch die Mangellage sowie die Auslandsabhängigkeit verschärft werde. Sie führten zudem die hohen Kosten ins Feld, welche ihrer Meinung nach die Hausbesitzer für den Umstieg auf Wärmepumpen und für die Installation von Fotovoltaikanlagen zahlen müssten.

Die Befürworter argumentierten, dass dank des Energiegesetzes die Versorgungssicherheit zu- und die Abhängigkeit von ausländischen Energielieferanten abnehme. Zudem stärkten die erneuerbaren Energien das lokale Gewerbe und die Wirtschaft. Hauseigentümer würden von höheren Fördergeldern und Mieter von tieferen Nebenkosten profitieren.