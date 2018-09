Rückläufige Anzahl Bezüger von Prämienverbilligungen in Ausserrhoden 30 Prozent der Bevölkerung sollen bei den Krankenkassenprämien entlastet werden. Zurzeit sind es aber deutlich weniger, wie eine Auswertung zeigt. Für die Bezüger zeigt diese wenig Erfreuliches. Jesko Calderara

Für individuelle Prämienverbilligungen wurden 2017 in Ausserrhoden rund 28,7 Millionen Franken ausbezahlt. (Bild: Gaetan Bally/Keystone (5. Juni 2009))

2017 haben 11512 Personen in Appenzell Ausserrhoden individuelle Prämienverbilligungen (IPV) bezogen. Zehn Jahre zuvor waren es 3000 mehr. Es gab eine Abnahme, obschon im betrachteten Zeitraum die Bevölkerung gewachsen ist. Diese Zahlen zeigt der Regierungsrat in seinen Antworten auf eine schriftliche Anfrage der SP-Kantonsratsfraktion. Die Sozialdemokraten verlangten einen Überblick über die Entwicklung der IPV in Bezug auf verschiedene relevante Faktoren und stellten einige Fragen. Die Auswertung weist für 2017 eine sogenannte Bezugsquote von annähernd 21 Prozent aus. Diese Kennzahl gibt an, welcher Prozentsatz der Bevölkerung in den Genuss von Prämienverbilligungen kommt. 2008 lag die Bezugsquote noch bei 30,4 Prozent.

Mit dem aktuellen Wert verpasst der Regierungsrat sein eigenes Sozialziel. Demnach sollen 30 Prozent der Ausserrhoder von Prämienverbilligungen profitieren. Dieses Ziel setzte sich die Regierung bereits 2009 im Rahmen der Totalrevision des Einführungsgesetzes zum Krankenversicherungsgesetz.

Selbstbehalt wurde auf 80 Prozent erhöht

Auch künftig dürfte diese Absicht in weite Ferne rücken. Dies hängt mit der Art und Weise zusammen, wie der individuelle Anspruch auf Prämienverbilligung berechnet wird. Seit einer Teilrevision des entsprechenden Gesetzes in den Jahren 2015 und 2016 hat der Regierungsrat dazu verschiedene Parameter. Für 2018 wurden diese tendenziell zu Ungunsten der IPV-Bezügerinnen und Bezüger verändert. Auffallend ist dies beim Selbstbehalt, der 2018 von 50 auf 80 Prozent erhöht wurde. Dies geht vor allem zu Lasten von Alleinerziehenden in bescheidenen finanziellen Verhältnissen. Weitere Stellschrauben sind die Kinderabzüge und der Verbilligungsanteil für Kinder und Jugendliche. Letzterer beträgt neu noch 50 Prozent, was dem Minimum gemäss Bundesgesetz entspricht. Zudem wurden die Obergrenzen der Bezugsberechtigung bei Einkommen und Vermögen um 10 beziehungsweise 20 Prozent gesenkt.

Finanzierungsanteil des Kantons sinkt

Ein weiteres Thema in der schriftlichen Anfrage der SP ist der Kantonsanteil an der IPV. Hier gibt es einen Trend, der auch andernorts in der Schweiz zu beobachten ist: Der Bund zahlt immer mehr für Prämienverbilligungen, während die Kantone ihr finanzielles Engagement reduzieren. Innerhalb von zehn Jahren sank in Ausserrhoden der Kantonsanteil an der Gesamtfinanzierung von 47 auf 41 Prozent. Darin ist der Beitrag der Gemeinden, welche sich bis 2009 an den Kosten beteiligten, eingerechnet.

Insgesamt standen 2017 für individuelle Prämienverbilligungen rund 28,7 Millionen Franken zu Verfügung, wobei über 17 Millionen Franken der Bund beisteuerte. Für den gleichen Zweck wurden demgegenüber 2008 knapp 23,4 Millionen Franken ausgeschüttet.