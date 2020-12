Kanton APpenzell Ausserrhoden Nullrunde für Mitarbeitende der Verwaltung: Kantonsrat streicht Lohnerhöhung Der Kantonsrat verabschiedet den Voranschlag 2021. Er spricht sich gegen individuelle Anpassungen bei den Löhnen der Kantonsangestellten aus. Auch eine Steuererhöhung wird abgelehnt. .

Der Steuerfuss für natürliche Personen bleibt nach dem Entscheid des Kantonsrates bei 3,3 Einheiten. Bild: Ralph Ribi

Steuerpflichtige in Appenzell Ausserrhoden werden nächstes Jahr auf Kantonsstufe nicht stärker zur Kasse gebeten. Der Kantonsrat lehnte gestern eine Steuererhöhung ab. Eine solche verlangte die SP-Fraktion im Rahmen der Beratung des Voranschlags 2021. Demnach hätte der Steuerfuss um 0,1 auf 3,4 Einheiten angehoben werden sollen. Der Voranschlag 2021 sieht bei Ausgaben von rund 470 Millionen Franken beim Gesamtergebnis einen Gewinn von 4,1 Millionen Franken vor. Auf operativer Stufe wird jedoch ein Verlust von 10,8 Millionen Franken erwartet.

Es brauche dringend Massnahmen auf der Einnahmenseite, um das Defizit nicht nur mit Schulden zu begleichen, begründete Jens Weber (Trogen) an der Sitzung in der Mehrzweckanlage Walzenhausen den Vorschlag der Sozialdemokraten. Bei den übrigen Fraktionen und beim Regierungsrat stiess dieser aber auf Ablehnung. So warnte der Präsident der Kommission Finanzen, Oliver Schmid (FDP/Teufen), mit Verweis auf den verfügbaren Bilanzüberschuss (entspricht vereinfacht gesagt dem Eigenkapital) in Höhe von 62 Millionen Franken vor «Panik». Für die FDP sind höhere Steuern gemäss Patrick Kessler (Teufen) zurzeit nicht opportun. Auch SVP-Fraktionssprecher Walter Raschle zeigte kein Verständnis für die Forderung der SP.

Globalkredite für Gmünden und die Kanti verabschiedet

Der Kantonsrat sprach sich schliesslich mit 10 Ja- und 48 Nein-Stimmen gegen eine Anhebung des Steuerfusses aus. Zwei andere Anträge, welche die Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Härtefälle und die Unterstützung der Kultur forderten, zog die SP zurück. Dies nachdem Landammann Alfred Stricker und Volkswirtschaftsdirektor Dölf Biasotto versicherten, dass entsprechende Vorlagen in Arbeit sind. Offen ist, welche Summen dafür notwendig sein werden.

Zu reden gaben auch die geplanten, individuellen Lohnerhöhungen für Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung. Dafür hat der Regierungsrat ein Prozent der gesamten Personalkosten, rund 800000 Franken, vorgesehen. Den Antrag zum Verzicht dieser Massnahme stellten die Freisinnigen und die SVP. Die FDP verlangte zudem, dass die automatische Stufenerhöhung bei der Entlohnung der Lehrkräfte 2021 ausgesetzt wird.

In der aktuellen Coronakrise wäre es mit Blick auf die schwierige wirtschaftliche Situation vieler Unternehmen ein falsches Zeichen, mit Steuergeldern Lohnerhöhungen in der Verwaltung zu finanzieren, sagte Iwan Schnyder (FDP/Urnäsch). Solche habe es abgesehen davon in den letzten Jahren mehrmals gegeben. Gegen die Streichung der individuellen Lohnerhöhungen wehrte sich die Ratslinke. Das dadurch eingesparte Geld komme nicht notleidenden Betrieben zugute, sagte etwa Annegret Wigger (SP/Heiden). Nach Ansicht von Michael Kunz (SP/Rehetobel)spielen die Kantonsangestellten zudem bei der Bewältigung der Coronakrise eine wichtige Rolle. Ähnlich sah dies Finanzdirektor Paul Signer. Eine Mehrheit des Rates folgte jedoch den Argumenten von FDP und SVP.

Ein Stabilisierungsprogramm von neun Millionen Franken

Weil die Verschuldung des Kantons gemäss dem Finanzplan 2022 bis 2024 weiter ansteigen wird, hatte die Regierung bereits 2019 ein Stabilisierungsprogramm im Umfang von neun Millionen Franken angekündigt. Bereits 2021 sollen bei der individuellen Prämienverbilligung (IPV) zwei Millionen Franken eingespart werden. Insbesondere bei der SP stiess dies auf Kritik. Gemäss Paul Signer handelt es sich dabei aber nicht um einen Abbau. Auch nächstes Jahr werde bei der IPV mit Mehrausgaben geplant. Man nehme jedoch Abschied vom Ziel, dass 30 Prozent der Ausserrhoder von IPV profitieren soll.

In der Schlussabstimmung stimmten 48 Kantonsrätinnen und Kantonsräte für den Voranschlag 2021, zehn sagten Nein. Zur Vorlage gehörten auch zwei Globalkredite. Jener für die Kantonsschule Trogen sieht einen Aufwandüberschuss von 14,4 Millionen Franken vor. Bei der Strafanstalt Gmünden wird 2021 dagegen ein Ertragsüberschuss von 700'000 Franken erwartet.

Kritik an der kantonalen Energiepolitik

Das Kantonsparlament nahm zudem Kenntnis vom Finanzplan 2022-2024 – dies allerdings mit einer Erklärung. Damit brachte es zum Ausdruck, dass darin zu wenig Gewicht auf den Ersatz von fossilen Energieträgern durch erneuerbare Energien gelegt wird. Den Antrag zur Erklärung stellte Kantonsrat Gilgian Leuzinger (FDP/Bühler).