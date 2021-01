Justiz «Die Kompetenz, nicht die politische Einstellung des Kandidaten ist entscheidend»: Warum die Ausserrhoder Parteien Manuel Hüsser gemeinsam fürs Obergericht nominieren und auf eine Auswahl verzichten Die Parteien sind sich für einmal einig: Sie stellen gemeinsam Manuel Hüsser für die Wahl ins Ausserrhoder Obergericht auf. Der aktuelle Vizepräsident des Kantonsgerichts soll Ernst Zingg ersetzen, der auf Ende Mai seinen Rücktritt eingereicht hat. Der Urnengang findet am 7. März statt. In Zukunft könnte aber nicht mehr das Volk, sondern das Parlament die Oberrichter wählen.

Der Obergerichtssaal in Trogen. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Bedeutung eines Amtes misst sich nicht zwingend an der Anzahl Anwärter. Am 7. März beispielsweise wählt Ausserrhoden einen neuen Landammann und einziger Kandidat ist FDP-Baudirektor Dölf Biasotto. Am gleichen Wochenende steht eine zweite, fast genauso wichtige und ebenfalls unbestrittene Wahl an. Das Volk muss ein neues vollamtliches Mitglied des Obergerichts wählen, weil Präsident Ernst Zingg nach 14 Jahren im Amt auf Ende Mai seinen Rücktritt erklärt hat.

Der alleinige Anwärter für eines der höchsten Richterämter im Kanton steht jetzt fest. Es ist Manuel Hüsser, der in Gais lebende derzeitige 45-jährige Vizepräsident des Ausserrhoder Kantonsgerichts.

Manuel Hüsser, aktuell Vizepräsident des Ausserrhoder Kantonsgerichts. Bild: PD

Nominiert wird der Jurist, der seit 2011 im Kanton aktiv ist, von allen Parteien gemeinsam, wie EVP-Präsident Mathias Steinhauer mitteilt. «Hüsser ist eine sehr gute Wahl. Er kennt Ausserrhoden, ist kompetent und schnell funktionsfähig», sagt der Herisauer Kantonsrat, der als Koordinator fungiert.

Mathias Steinhauer, Präsident der EVP Ausserrhoden. Bild: PD

Der letztgenannte Punkt ist in einem kleinen Kanton nicht unwichtig. Das Obergericht kennt nur zwei vollamtliche Richter. Als Präsident und Vizepräsident tragen sie eine hohe Verantwortung, als Einzelrichter teilen sie sich jeweils die Fälle untereinander auf. «Eine lange Einarbeitungszeit können wir uns nicht leisten», sagt Steinhauer.

Wird Kobler Präsident des Obergerichts?

Die Kandidatur von Manuel Hüsser weist zudem das Gütesiegel der parlamentarischen Kommission Inneres und Sicherheit (KIS) auf. Das ist insofern wichtig, weil der Kantonsrat jeweils aus der Mitte der gewählten Richter den Präsidenten des Obergerichts bestimmt.

Peter Gut, Kantonsrat (PU/Walzenhausen) und Präsident der Kommission Inneres und Sicherheit (KIS). Bild: Martina Basista

Diese Wahl findet im Mai statt. Naheliegend ist, dass der bisherige Vize, also Walter Kobler, nachrutschen wird. «Der Entscheid, wen die Kommission zur Wahl vorschlagen wird, ist noch nicht gefallen», sagt Peter Gut, PU-Kantonsrat aus Walzenhausen und Präsident der KIS.

Parteipolitik diesmal unwichtig

In Ausserrhoden spielt die Parteipolitik bei Richterwahlen traditionell keine Rolle. «Die Kompetenz, nicht die politische Einstellung des Kandidaten ist entscheidend», sagt Steinhauer. Der Findungsprozess war diesmal aber komplex, dies aufgrund des zweistufigen Wahlverfahrens Volk und Kantonsrat. So hatten sich die Parteien nicht nur auf einen gemeinsamen Kandidaten zu einigen, und auch die für die Vorbereitung der Präsidiumswahl zuständige Kommission musste früh ins Boot geholt werden.

Der Lead lag bei den Parteipräsidenten, die Frontarbeit leistete eine Subkommission, zu der auch Mitglieder der KIS gehörten. Sie bestand aus Mathias Steinhauer, Monika Bodenmann (FDP-Präsidentin und Waldstätter Kantonsrätin) und Stephan Wüthrich (PU-Kantonsrat aus Wolfhalden). Beratend zur Seite stand der abtretende Ernst Zingg. Diese Kommission führte die Gespräche mit den Kandidaten, die per Inserat gesucht worden waren, und gab schliesslich eine Empfehlung zuhanden der Parteipräsidenten und -vorstände ab. Laut Steinhauer wurden auch die kleineren Parteien wie etwa die EDU Appenzellerland angehört.

Grosse Macht der Parteipräsidenten

Mathias Steinhauer lobt das Vorgehen. Der gebürtige Berner spricht wohlwollend über die Konsensfähigkeit der Ausserrhoder Politik. Allerdings bezeichnet er das Verfahren auch als speziell, nicht nur, weil das Volk am Ende keine Auswahl präsentiert bekommt. Aussergewöhnlich ist die hohe Macht der Parteipräsidenten und -vorstände. Denn nur bei der SVP konnten die Delegierten über die Unterstützung für den Kandidaten Hüsser befinden.

Die Parteileitung etwa der FDP holte sich von den Delegierten im Oktober die Kompetenz ein, über die Unterstützung eines Kandidaten eigenständig zu entscheiden – aus Termingründen. Die nächste DV wäre zu spät gekommen. Die Parteien mussten sich bis Januar auf einen Kandidaten einigen, um einen gemeinsamen Wahlzettel drucken zu können.

Kantonsrat soll neu Wahlbehörde werden

Die Arbeit der Parteipräsidenten erledigte früher federführend die regierungsrätliche Justizkommission, die nach der Staatsleitungsreform 2019 durch die KIS ersetzt worden ist. Es könnte nun sein, dass die Parteien zum letzten Mal diese Aufgabe hatten. Die Verfassungskommission schlägt vor, dass neu der Kantonsrat und nicht mehr das Volk die Oberrichter wählen soll. Die KIS würde dann die Kandidatensichtung übernehmen. Für Kommissionspräsident Peter Gut wäre dies allerdings keine «optimale Lösung». Er macht unter anderem Unabhängigkeit und fehlende Fachkompetenz geltend:

«In der Kommission sitzt aktuell kein einziger Jurist.»

Der Walzenhauser schlägt deshalb eine Richterwahlkommission vor.

Zunächst steht aber für die KIS die Obergerichtspräsidentenwahl an, die eine weitere Personalie nach sich zieht. Mit der wahrscheinlichen Wahl von Manuel Hüsser kommt es zu einer Vakanz im Kantonsgericht. Wahlbehörde ist dann das Parlament. «Die Kandidatensuche beginnt erst nach der erfolgten Wahl von Hüsser», sagt Gut.