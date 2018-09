Interview

Jungkoch Marco Kölbener gewinnt nationalen Kochwettbewerb

Unter dem Motto «The Art of Beef» kochten am Montag vier Schweizer Jungköche in Bern um Ruhm und Ehre. Der 22-jährige Marco Kölbener vom Hotel Hof Weissbad überzeugte die vierköpfige Jury mit einer Kreation aus Nierenzapfen (Onglet), Ochsenschwanz und Knochenmark.