FAHRDIENST Neues Angebot für Betagte in Appenzell Innerrhoden: Jungfernfahrt der «Mektiglosi» In Appenzell Innerrhoden gibt es einen neuen Fahrdienst für Betagte. Die sogenannte «Mektiglosi» wurde erstmals in Betrieb genommen. Und die Verantwortlichen zeigen sich sehr zufrieden. Der Pilotversuch dauert noch bis zum November.

An die «Mektiglosi» mit dem Rollator: kein Problem. Beim Ein- und Aussteigen wird den Betagten unter die Arme gegriffen.

Wenn die Begeisterung der ersten Fahrgäste auf andere Heimbewohnende überspringt, dürfte der PubliCar in den kommenden Monaten gut besetzt sein. Von einem riesigen Ansturm bei der Jungfernfahrt zu sprechen, wäre ein wenig übertrieben. Ein Grund dafür war sicher das triste Wetter, das nicht gerade «amächelig» war für einen Ausflug. Ausser bei einer Tour sassen jedoch stets Fahrgäste im Bus und liessen sich zum gewünschten Zielort chauffieren.

Umgesetzt wurde die «Mektiglosi» durch Andrea Herger. Sie ist Leiterin der Fachstelle Soziale Teilhabe im hohen Alter AI. Die Pflegedienstleistungen des Bürgerheims vom Alpsteeblick und vom Alterszentrum Gontenbad hätten dieses vermutete Bedürfnis an sie herangetragen. Ergänzend dazu habe auch sie Heimbewohnende befragt und dabei Antworten bekommen wie: «Extra wegen mir muss man keinen Busbetrieb einrichten, aber wenn es einen gibt, würde ich schon auch mal mitfahren.»

Am sozialen Leben teilnehmen

«Viele ältere Menschen haben schon immer ein sehr bescheidenes Leben geführt und trauen sich nicht, grosse Ansprüche zu stellen», so Herger. Falls mit der «Mektiglosi» eventuell ein Bedürfnis geschaffen werde, sei das mehr als in Ordnung. Die ältere Generation habe sich das verdient. Insbesondere nach der Corona-Zeit, in welcher auch ihre Freiheit stark eingeschränkt war. Mit dem neu geschaffenen Angebot sollen die Betagten ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit leben und am sozialen Leben teilnehmen können.

Entspanntes Reisen als Zielsetzung

Bei der PostAuto stiess Andrea Herger mit dem Projekt sofort auf offene Ohren, denn: «Viele ältere Menschen trauen sich nicht mehr alleine mit dem PostAuto oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, weil es ihnen zu hektisch ist und sie Angst davor haben, sie könnten den Betrieb aufhalten», so Teamleiter Georg Schaffhauser, der am Mittwoch auf allen Touren mitfuhr. Der Fahrplan der «Mektiglosi» sei nicht gedrängt, es gebe stets einen zeitlichen Puffer, sodass die Fahrgäste in aller Ruhe aus- und einsteigen können. Wo nötig biete der Chauffeur Unterstützung an, was auch sonst bei der PostAuto selbstverständlich sei. Das Ziel ist, den Betagten zu vermitteln, dass sie nicht zu hetzen brauchen und alles stressfrei vonstatten geht. Der Wunsch von Herger:

«Sie sollen diesen Nachmittag in Ruhe geniessen können.»

Stündlicher Rundkurs jeweils am Mittwoch

Jeden Mittwoch fährt der Bus stündlich einen Rundkurs. Bewohnende vom Alterszentrum Gontenbad, vom Alpsteeblick und vom Bürgerheim können mit dem PubliCar ins Dorf fahren oder ein anderes Heim besuchen. Sie können direkt vor ihrer Haustüre einsteigen und beispielsweise im Ziel oder am Landsgemeindeplatz aussteigen und je nach Belieben nach ein oder zwei Stunden wieder zurückfahren. Das Angebot kann spontan genutzt werden und ermöglicht, dass älteren Menschen der Zugang zum Dorfleben vereinfacht wird. Restaurantbesuche, Erledigungen im Dorf, Einkäufe und gemütliches Zusammensein können so unkompliziert organisiert werden. Der Transport kann sowohl von Rollstuhlfahrenden, wie auch von Personen mit Rollatoren genutzt werden. Bei Bedarf wird Begleitung angeboten.

Zusammenspiel hat funktioniert

Finanziert wird die «Mektiglosi» durch den Billettverkauf, die Fachstelle Soziale Teilhabe im hohen Alter AI und die beteiligten drei Heime. Das Fazit von Herger nach der ersten «Mektiglosi»: «Dass trotz garstigem Wetter Bewohnende das Angebot genutzt haben, freut mich. Das Zusammenspiel mit den Beteiligten hat sehr gut funktioniert. Nun hoffe ich, dass die Mektiglosi rege genutzt wird.»