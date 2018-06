Ab sofort wieder Bauernmarkt Kommendes Wochenende startet die diesjährige Bauernmarkt-Saison in Heiden. Mit dabei ist Familie Geiger aus Oberegg. Ein Einblick in den Alltag. Salome Bartolomeoli

Die Familie Geiger bietet selbergemachte Produkte in ihrem Hoflädeli an. (Bild: Salome Bartolomeoli)

Am Bauernmarkt Heiden stellen die Teilnehmer wieder ihre Stände auf. Mit dabei ist der Betrieb von Familie Geiger aus Oberegg. Seit vergangenem Oktober verkaufen Geigers als eine von fünf Familien wöchentlich regionale Produkte aus dem Appenzellerland. An ihrem Stand bieten sie diverse Süssgebäcke, Sirup und Confi, Teigwaren, Freiland- und Wachteleier, Bienenhonig sowie Süssmost aus eigener Mosterei an. Besonders beliebt seien die Cremerollen, sagt Michael Geiger, der älteste Sohn der Familie. Seine Freundin, Melanie Klingler, ist als gelernte Bäckerin-Konditorin beim Backen beteiligt und ist auch sonst in viele Arbeiten auf dem Hof eingespannt. Zurzeit absolviert sie noch die Bäuerinnenschule. Das Paar hat nämlich grosse Pläne.

Die Teilnahme am Bauernmarkt soll nicht die einzige Neuerung bleiben. «Im Mai 2019 werden Melanie und ich den Betrieb übernehmen», so Michael, der ursprünglich eine Lehre als Strassenbauer machte. Michael half jedoch schon immer mit seinen zwei Schwestern und seinem Bruder auf dem Hof mit.

«Der Bauernmarkt ist ein Familienwerk», sagt Michael. Das breite Angebot erfordert grossen Einsatz. «Auch die Geschwister packen mit an.» Seine jüngere Schwester Nicole ist zurzeit in der Bäckerlehre und wenn es um die Backwaren geht vom Fach. Einen grossen Teil übernimmt die Mutter der Geigers. Zusätzlich zum Backen stellt sie die Confis und den Sirup her. Sogar die Teigwaren seien selbst gemacht, sagt Nicole. Neu haben sie dafür eine spezielle Teigmaschine. «Wir haben viele Hühner und manchmal einen Überschuss an Eiern. Diese können wir für die Herstellung der Teigwaren verwenden.» Trotz der Arbeit auf dem Hof mit zwölf Kühen, Hühnern, Hasen, zwei Geissen und einem Bienenstock sind die Vorbereitungen für den Markt keine reine Frauensache. Die Mosterei betreibt der Vater mit Unterstützung von Michael. Die Nachfrage ist so gross, dass sie ein Hoflädeli eingerichtet haben. Dort können die Produkte vom Hof sieben Tage die Woche direkt in Oberegg bezogen werden.

Bauernmarkt zeichnet sich durch Frische aus

Konkurrenten seien die verschiedenen Familien des Bauernmarktes nicht. «Wer welche Produkte anbietet, wird im Voraus abgesprochen», sagt Melanie. Andere Stände locken mit saisonalem Gemüse und Obst. «Frischer einkaufen geht gar nicht mehr», sagt Josette Egli, die an der Organisation des Marktes beteiligt ist und auch selber einen Stand betreibt. Nicht nur Bio-Kunden besuchen den Markt. Jung und Alt, Familien und Alleinstehende, Heidler und Auswärtige schätzen das Angebot an regionalen Produkten, so Egli.

Das Café, das jeden Samstag begleitend zum Markt geöffnet hat, fördere den Kontakt zwischen den Kunden und ist wegen des gemeinschaftlichen Aspekts sehr beliebt. Viele Besucher nutzen die Gelegenheit, um ein bisschen zu plaudern. Als Saisonauftakt findet am kommenden Samstag zusätzlich zum wöchentlich geöffneten Café ein Aperitif statt, an den jeder Stand etwas beisteuert. Egli freut sich, dass der Markt wieder losgeht: «Es ist schön alle wieder zu sehen und gemeinsam auf die neue Bauernmarkt-Saison anzustossen». Der Bauernmarkt findet jeden Samstag vom 23. Juni bis 3. November jeweils von 8.30 bis 12 Uhr, vor der reformierten Kirche in Heiden statt.