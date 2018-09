Jugendliche für Politik begeistern Das Jugendparlament SG/AI/AR (Jupa) kommt zwei Mal im Jahr zusammen, um Jugendlichen, welche sich politisch engagieren möchten, eine Plattform zu bieten. Vorstandsmitglied Raphael Wüthrich aus Wolfhalden erläutert, was die Ziele des Jupa sind und weshalb er beigetreten ist. Gwendoline Flückiger

Raphael Wüthrich, welches sind die Ziele des Jupas?

Unser Hauptziel ist es Junge für Politik zu begeistern, sowie deren Interesse an Politik zu wecken. Zudem sind wir ein Sprachrohr für die Jugend in der Politik, damit sie mehr wahrgenommen wird.

Wann und weshalb sind Sie dem Jupa beigetreten?

Ich bin zu Beginn dieses Jahres beigetreten. Ich hatte dank meiner Maturaarbeit davon gehört und danach an einer Session teilgenommen. Ich war sofort begeistert, und als ich sah, dass der Vorstand jemanden suchte, habe ich mich beworben.

Können Sie sich vorstellen, eine politische Karriere in Angriff zu nehmen?

Vielleicht werde ich in einigen Jahren als Gemeinderat kandidieren. Ich würde mich aber auch gerne engagieren, um das Interesse an Politik anzukurbeln, indem ich beispielsweise Veranstaltungen organisiere.

Welche Themen werden im Jupa diskutiert?

Sowohl nationale als auch kantonale. Das Jupa ist regional und wir möchten die Diskussion unter den Kantonen fördern. In unserer letzten Session haben wir zum Beispiel das Verhüllungsverbot in St. Gallen besprochen. Unsere nächste Session wird am 10. November in Herisau sein und wir hoffen, viele neue Gesichter zu sehen.

Hinweis

Weitere Informationen im Internet unter www.jupasg.ch