Jugend und Natur Bergahorn, Wildkirsche und Faulbaum: 180 Kinder pflanzen in Gais 250 Bäume und Sträucher Am Natur- und Heimattag im Rahmen des 750-Jahr-Jubiläums der Gemeinde pflanzten die Primarschulkinder von Gais am Freitag 250 Sträucher und Bäume. Für das Tagesprogramm verantwortlich zeichnete das Team des Walderlebnisraums Gais.

Regierungsrat Alfred Stricker legte beim Pflanzen des letzten Baumes mit zahlreichen Kindern Hand an. Bild: Mea McGhee

Zig Kinderhände wollten am Freitagmittag mithelfen, als auf dem Gemeindeplatz in Gais das letzte Exemplar von rund 250 einheimischen Bäumen und Sträuchern gepflanzt wurde. Zugegen war auch der Ausserrhoder Regierungsrat Alfred Stricker. Mit den Kindern schaufelte der Direktor des Departementes Bildung und Kultur fleissig Erde um den Wurzelballen des Vogelkirschbaums. Er sagte: «Der Kanton und die Gemeinden leben, wenn alle sich gegenseitig unterstützen.» Stricker lobte den Walderlebnisraum, welcher für die Schulen gute Grundlagenarbeit in der Naturbildung leiste.

Lebensbaum und Sitzrondelle

Schon den ganzen Morgen waren die Schulkinder gruppenweise an der Arbeit. Organisiert durch die Verantwortlichen des Walderlebnisraums Gais um Präsident Hansjürg Hörler, wurden an 15 Standorten Bäume und Hecken gepflanzt. Weiter wurde ein rund drei Meter hoher Lebensturm angelegt, der vielen Kleintieren als Lebensraum dienen soll. Und am Wanderweg von Zwislen zum Rietli wurde als Andenken an die Jubiläumsfeierlichkeiten und die Pflanzaktion eine neue Sitzrondelle errichtet, die zur Rast einlädt.

Der letzte Baum ist gesetzt: Die Gaiser Primarschulkinder waren am Freitagmorgen fleissig. Bild: PD

Der Kanton und die Gemeinde Gais unterstützten die Baumpflanzaktion finanziell. Zum Abschluss waren alle Kinder und Begleitpersonen auf dem Dorfplatz zu Wurst und Brot eingeladen, das Dessert in Form eines Nussgipfels spendierte der Kanton.

Am Nachmittag boten die Verantwortlichen des Walderlebnisraums Gais zu verschiedenen Führungen ein. Auf dem Dorfplatz präsentierten Produzenten am Bauernmarkt ihre Produkte, und am Abend unterhielten verschiedene Musik- und Gesangsformationen die Gäste im Festzelt. Am Samstag folgt der Tag des Gewerbes und am Sonntag klingen die zehntägigen Jubiläumsfeierlichkeiten mit einem Buurezmorge, Gottesdienst und einer Lesung von Ralph Weibel aus.