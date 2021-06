Jugend und Musik «Es ist ein erster Anlauf»: Zwei Musikstudentinnen gründen einen neuen Jugendchor fürs Appenzellerland Im kommenden Herbst findet das erste Projekt des neu gegründeten Appenzeller Jugendchors unter der Leitung von Anna Kölbener und Lea Stadelmann statt. Jugendliche beider Halbkantone im Alter von 15 bis 25 Jahren, sollen für ein gemeinsames Chorprojekt zusammen finden.

Die beiden Schulmusikstudentinnen Lea Stadelmann und Anna Kölbener riefen das Projekt Appenzeller Jugendchor Anfang dieses Jahres ins Leben. Bild: PD

Im Herbst 2021 startet im Appenzellerland ein neues Jugendchor-Projekt. Es nennt sich Appenzeller Jugendchor und wurde von den beiden 22-jährigen Schulmusikstudentinnen und Chorleiterinnen, Anna Kölbener und Lea Stadelmann, ins Leben gerufen. Geprobt wird an verschiedenen Orten im Appenzellerland. Abgeschlossen wird das Projekt dann Anfang November mit je einem Konzert in Teufen und Luzern.

Der Appenzeller Jugendchor richtet sich in erster Linie an junge Erwachsene im Alter von 15 bis 25 Jahren, die aus einem der beiden Appenzeller Kantone kommen. Bei Interesse seien aber auch Anmeldungen von Singfreudigen aus anderen Kantonen möglich, so die beiden Chorleiterinnen. Erfahrung im Chorgesang sei kein zwingendes Kriterium für die Teilnahme. Ganz im Gegenteil: Kölbener und Stadelmann begrüssen es, Jugendliche mit ganz verschiedenen Hintergründen und musikalischen Vorkenntnissen im Chor zu haben.

Die beiden Chorleiterinnen freuen sich vor allem auf die junge Dynamik und die Freude am Singen. Kölbener sagt:

«Jugendliche lernen sehr schnell. In kurzer Zeit lassen sich schon grosse Fortschritte im Chor erzielen.»

Stadelmann ergänzt: «Es ist sehr schön, zu beobachten, wie die Stimmen nach einigen Proben auf einmal zusammenkommen.» Beide sind der Meinung, dass die blosse Freude am Singen bei diesem Projekt im Mittelpunkt stehen solle.

Ein breites Repertoire

Während drei Probewochenenden, die jeweils auf August, September und Oktober datiert sind, werden Chorstücke in verschiedenen Stilen und Sprachen erarbeitet. Die Sängerinnen und Sänger lernen ein möglichst breites Repertoire kennen, das von Stücken aus der Renaissance und der Romantik über traditionelle Jodellieder bis hin zu modernen Pop-Arrangements reicht.

Dabei werde der Chor entweder mit Klavier begleitet oder es werde a cappella gesungen, erklären die Chorleiterinnen. Stadelmann und Kölbener wollen aber auch stets für neue Ideen und Musikvorschläge der jugendlichen Sängerinnen und Sänger offen sein.

Corona erschwert die Planung

Stadelmann, die in Luzern Schulmusik und Dirigieren studiert, sagt: «Da wir beide unter anderem Klavier spielen, können wir den Chor abwechselnd begleiten und sogar in zwei Gruppen aufteilen, sollten sich die Coronamassnahmen wieder verschärfen.» Hinzu kommt, dass sowohl Kölbener als auch Stadelmann bereits Chöre leiten und somit schon Erfahrung sammeln konnten.

Aktuell müssen Kölbener und Stadelmann noch abwarten, wie die Lage bezüglich der Coronamassnahmen beim Projektstart im Herbst aussieht. Aktuell arbeiten die beiden Schulmusikstudentinnen das Schutzkonzept aus. Kölbener sagt: «Ob wir im Herbst mit Maske singen müssen oder nicht, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar.» Aber natürlich könne man zur Not auch mit Maske singen. Ausserdem stärke Singen das Immunsystem.

Eine weitaus grössere Herausforderung würden aber die Probelokalitäten darstellen, so Kölbener. Zwar seien alle Räumlichkeiten schon gebucht. Sollten sich die Vorschriften des Bundes bezüglich der Personenanzahl in Innenräumen aber wieder ändern, müssten die Chorleiterinnen unter Umständen nach Alternativen suchen.

Vom Ansturm überrascht

Die Anmeldephase hat schon begonnen. Vom Ansturm wurden die beiden Chorleiterinnen regelrecht überrascht. Stadelmann berichtet:

«Für uns ist das Projekt ein erster Anlauf. Dass die Reaktion darauf gleich so positiv ausfällt, hätten wir beide nicht gedacht.»

Natürlich habe es auch einige wenige negative Stimmen gegeben, wie die beiden Chorleiterinnen berichten. Das Projekt des Appenzeller Jugendchors sei aber absichtlich sehr flexibel gestaltet worden, sodass die Sängerinnen und Sänger parallel auch noch in anderen Chören singen können, berichtet Kölbener. Und weiter:

«Einen Jugendchor im Appenzellerland, für diese Altersgruppe, mit Sängerinnen und Sängern aus beiden Halbkantonen, gibt es so im Appenzellerland noch nicht.»

Der Anmeldeschluss für das Herbstprojekt ist am 20. Juni. Die Teilnahmekosten belaufen sich auf 150 Franken. Im Beitrag sind alle Kosten für die Übernachtungen und die Verpflegung an den Probewochenenden, die Noten und die Kosten für die Reise nach Luzern inkludiert.