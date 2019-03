Jubiläumsausstellung «10 Jahre Fotografieren macht Schule» gastiert in Herisau Vom 23. März bis 3. April ist die Wander-Jubiläumsausstellung «10 Jahre Fotografieren macht Schule» im Alten Zeughaus in Herisau zu Gast. Die Ausstellung, die speziell für Kinder konzipiert ist, ist laut Kuratorin Monica Beurer Boirar bislang die einzige ihrer Art. Claudio Weder

Monica Beurer Boirar ist Kuratorin der Jubiläumsausstellung «10 Jahre Fotografieren macht Schule». (Bild: Claudio Weder)

Fotoausstellungen sind meist etwas für erwachsene Leute. Nicht so die Jubiläumsausstellung «10 Jahre Fotografieren macht Schule». Die Wanderausstellung, die für die kommenden zwei Wochen im Alten Zeughaus Herisau gastiert, richtet sich speziell an ein jüngeres Publikum.

«Eine Ausstellung in dieser Form gibt es bislang nicht», sagt Kuratorin Monica Beurer Boirar. Die ausgebildete Primarlehrerin arbeitet seit 1990 als freischaffende Fotografin, ist zudem in der Lehrpersonenbildung tätig und Initiantin des Vereins Pro Fomaschu. Letzterer hat zum Ziel, das 2006 erschienene Lehrmittel «Fotografieren macht Schule», das sich primär an Schülerinnen und Schüler im Alter von zehn bis 14 Jahren richtet, mit Aktivitäten wie Referaten, Workshops und Ausstellungen zu unterstützen.

In der Jubiläums-Ausstellung werden die Resultate von mehr als 20 im Buch enthaltenen Aufgabenstellungen zu fotografischen Themen wie Lichtführung, Wahl des Bildausschnitts oder Perspektive präsentiert. Die 153 ausgestellten Werke stammen jedoch nicht von Schülerinnen oder Schülern, sondern von Erwachsenen, darunter vor allem Lehrpersonen, welche die Fotografien auf Basis des Lehrbuchs im Rahmen von Workshops erstellt haben. Neben den Fotografien sind auch 34 Zitate aus dem Lehrwerk in die Ausstellung integriert.



Historische Fotografien von Bauer und Gisler



Die Ausstellung verfolgt das Ziel, das Bewusstsein der Kinder für die Fotografie zu schärfen. Laut Beu­rer ist die Fotografie das wichtigste optische Medium überhaupt. «Die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, ist massgeblich durch Bilder beeinflusst. Insbesondere unser Wissen über Geografie, Biologie oder historische Ereignisse haben wir auch fotografischen Aufnahmen zu verdanken.»

Aus diesem Grund wurden zusätzlich fünf 100-jährige Fotografien aus dem Nachlass von Carl und Karl Gisler aus dem Staatsarchiv Uri und fünf etwa 80-jährige Fotografien aus dem Nachlass von Heinrich Bauer aus dem Staatsarchiv Ausserrhoden in die Ausstellung integriert. Sie reihen sich sowohl ins gestalterische als auch medienpädagogische Konzept der Ausstellung ein. Beurer sagt:

«Durch das ‹Lesen› historischer Bilder sollen die Kinder zur Reflexion über Vergangenes angeregt werden. Ziel ist es, mit historischen Fotografien aus der unmittelbaren Lebenswelt einen Bezug zur eigenen Gefühls- und Gedankenwelt zu schaffen.»

Nebenbei können sich die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung aber auch auf spielerische Art der Fotografie nähern: Der «Family Guide» hält dazu verschiedene kleine Aufgaben bereit, die für Kinder ab dem Kindergartenalter geeignet sind. Zudem besteht die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Hilfsmitteln in der Portraitfotografie zu üben.



Hans-Rudolf Merz als Ehrengast



Seit 2007 führt Monica Beurer Boirar Sommerkurse für Erwachsene durch, der Verein Pro Fomaschu wurde erst zehn Jahre später gegründet. Die Jubiläumsausstellung ist das erste Projekt des Vereins. Sie wurde im Juni 2018 im Zeughaus Teufen eröffnet und geht seither in der deutschsprachigen Schweiz auf Wanderschaft. Bis 3. April gastiert die Ausstellung in Herisau, nächste Station ist Trogen. Die Vernissage, anlässlich derer auch Alt-Bundesrat Hans-Rudolf Merz zu Gast sein wird, findet heute Samstag um 16 Uhr statt.