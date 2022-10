Jubiläum Seit 20 Jahren für die Elektra Korporation Wolfhalden tätig: Betriebsleiter Colin Harrison feiert sein Dienstjubiläum Mehr Mitarbeitende, Ausbau des Kabelnetzes und der erneuerbaren Energien: Colin Harrison hat die Geschicke der Elektra Korporation Wolfhalden in den vergangenen zwei Jahrzehnten stark geprägt.

Dienstjubiläum von Betriebsleiter Colin Harrison

Gemeindepräsident Gino Pauletti, seit 2009 Präsident der EKW, freut sich über die 20-jährige Treue von Betriebsleiter Colin Harrison (rechts). Bild: PE

Anfang Oktober 2002 und damit vor 20 Jahren trat der heutige Betriebsleiter Colin V. Harrison in den Dienst der Elektra Korporation Wolfhalden (EKW). In den letzten Tagen konnte er ein Arbeitsjubiläum feiern. Seine Grundausbildung als Elektromonteur Harrison seinerzeit im Elektrogeschäft von Karl Gut, Wolfhalden, absolviert. Dann folgten intensive Weiterbildungs- und Wanderjahre, ehe er nach Wolfhalden zurückkehrte. Seit 2002 hat er eine rasante Entwicklung erlebt und mitgestaltet, wobei das Jahr 2009 mit der Änderung des eidgenössischen Energiegesetzes und der damit verbundenen Liberalisierung des Strommarktes auch von der EKW enorm viel abverlangte. Als Dienstleister versorgt die EKW Wolfhalden und einige Nachbargebiete mit elektrischer Energie und hält das entsprechende Netz in tadellosem Zustand.

«Unseren Strom beziehen wir fast ausschliesslich vom EW Zürich, dessen Wasserkraftwerke Garant für die Lieferung von Strom aus erneuerbarer, zu hundert Prozent in der Schweiz produzierter Energie sind», sagt Harrison. «Die aktuell unerfreuliche Lage im Energiesektor zwingt auch uns zu Preiserhöhungen, die mit rund 25 Prozent allerdings im unteren Drittel angesiedelt sind. Unsere Kundinnen und Kunden kommen im Vergleich mit anderen Gemeinden mit einem blauen Auge davon, wobei das Befolgen von Sparappellen zusätzlich Geld sparen lässt.»

Belegschaft vergrössert, eigenes Ladengeschäft

In den vergangenen zwanzig Jahren wurde das Kabelfasernetz fast überall auf dem Gemeindegebiet ausgebaut. Eine rasante Entwicklung erfuhr weiter die Fotovoltaik, und regelmässig wurden das Landschaftsbild beeinträchtigende Freileitungen in den Boden verlegt. «Demnächst verschwindet die 1,5 Kilometer lange Leitung Hinterergeten bis Lippenreute», erinnert Harrison an einen kommenden Grosseinsatz.

In der Dienstzeit des Jubilars ist die Zahl der Arbeitsplätze von drei auf acht gewachsen, wobei Arbeitssicherheit und -komfort dank einer modernen Infrastruktur wie etwa dem Allzweckfahrzeug mit Kran und Hebebühne deutlich verbessert worden ist. Grosser Wurf war die 2018 realisierte Einrichtung eines Ladengeschäfts im EKW-eigenen Gebäude beim Gemeindehaus. «Hier beraten wir gerne Kundinnen und Kunden aus der ganzen Region in den Bereichen TV, Internet und Telefonie. Zudem ist die EKW anerkannter UPC-Servicepoint mit breitem Dienst- und Installationsangebot», freut sich Colin Harrison.