Jubiläum In zweiter Generation: Schlossmetzg Scheiwiller in Herisau feiert ihr 50-Jahr-Jubiläum Am 1. Dezember 1971 erwarben Anton und Marion Scheiwiller die Metzgerei an der Schwellbrunnerstrasse 54 in Herisau. Die Schlossmetzg Scheiwiller wird heute in zweiter Generation von Patrik und Nicole geführt und erfreut sich grosser Beliebtheit.

Patrik und Nicole Scheiwiller sind stolz auf ihren Betrieb und ihr Team. Bild: Ramona Koller

Patrik und Nicole Scheiwiller führen die Schlossmetzg Scheiwiller an der Schwellbrunnerstrasse 54 in Herisau in der zweiten Generation. Vor 18 Jahren hat das Ehepaar den Betrieb von Patrik Scheiwillers Eltern übernommen. Dieser wiederum erwarb vor genau 50 Jahren, am 1. Dezember 1971, die Metzgerei von Robert Höhener. Damals bestand das Team der Schlossmetzg aus dem Ehepaar Scheiwiller und einem Lernenden. Heute arbeiten Patrik und Nicole Scheiwiller mit zehn Mitarbeitenden, davon ein Lehrling, zusammen. Zum Team gehören zusätzlich aber auch diverse Personen, die im Hintergrund oder am Wochenmarkt für die Traditionsmetzgerei tätig sind.

Anlässlich des Jubiläums hätte es eigentlich ein Fest geben sollen. «Wegen Corona feierten wir nun im kleinen Rahmen mit unserem Team – schliesslich sind sie das Herz unseres Betriebs», erklärt Patrik Scheiwiller. Danach gefragt, was die Schlossmetzg ausmacht, verweist er auf das Credo des Betriebs: «Qualität aus Leidenschaft». «Wir wissen bei jedem unserer Produkte, woher das Fleisch dafür kommt», sagt Nicole Scheiwiller. Man setze stark auf die Zusammenarbeit mit Landwirten aus der Region.

Kurze Wege und faire Haltung

So könne man auch der Nachhaltigkeit, die immer wichtiger werde, Sorge tragen. «Kurze Wege und eine faire Haltung. Das ist uns wichtig», erklärt Patrik Scheiwiller. Kurze Wege gibt es auch im Betrieb. 1978 bauten Scheiwillers Eltern zum ersten Mal Produktions- und zusätzliche Kühlräumen an. 2014 erweiterte die zweite Generation den Betrieb mit einem neuen Verkaufsladen und Vorbereitungsräumen. Auch die Lager- und Produktionsräume wurden 2014 nochmals erweitert. Die heutige Grösse wolle man nun beibehalten. «Wir sind langsam, aber stetig gewachsen und das ist gut so. Die Grösse, die wir jetzt haben, ist perfekt. Wir werden der Kundschaft gerecht und trotzdem ist der Betrieb überschaubar», ist sich das Ehepaar einig.

Auch das Sortiment sei in den letzten Jahren stetig gewachsen. Bis er mit einem Produkt zufrieden sei, brauche es schon einmal mehrere Versuche, erklärt der Geschäftsführer. So beispielsweise bei der Whiskey-Wurst, welche für die Appowila Highland Games entwickelt wurde. Sechs verschiedene Whiskeys habe er gemeinsam mit einem Whiskey-Experten in Versuchen verarbeitet, bevor er die richtige Rezeptur gefunden habe, erinnert sich Scheiwiller. Mit einigen ihrer Produkte feierten die Scheiwillers Erfolge über die Region hinaus. So beispielsweise mit den grün-weissen Bratwürsten, die anlässlich des Jubiläums Cupfinals des FC St.Gallen produziert wurden.

Fleischkäse mit Tradition

Als bekanntestes Produkt nennt Scheiwiller aber den Fleischkäse. Die Rezeptur für diesen wurde von seinem Vater entwickelt und bis heute beibehalten. «Nur wenige verlassen unser Geschäft ohne Fleischkäse», sagt Nicole Scheiwiller und schmunzelt. Jeweils Montag und Dienstag sowie Donnerstag und Freitag ab 17 Uhr sowie am Samstagmittag bietet die Metzgerei den Fleischkäse heiss zum Mitnehmen an. Auch Fertig- und Halbfertigprodukte würden sich grosser Beliebtheit erfreuen.

Für das nächste Jahr planen Patrik und Nicole Scheiwiller mehrere spezielle Aktionen. Auch das Jubiläumsfest wird möglicherweise nachgeholt. Aktuelle Informationen finden sich zu gegebener Zeit auf der Website www.schlossmetzg.ch oder auf Social Media.