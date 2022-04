Jodlerfest Das 50-Jahr-Jubiläum nachgefeiert: Rotbach Chörli Bühler lud zum Unterhaltungsabend ein Die Coronapandemie machte auch dem Rotbach Chörli Bühler einen Strich durch die Rechnung: Letztes Jahr hätte es gerne mit der Bevölkerung sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Daraus wurde aber nichts. Die Gelegenheit dazu bot sich am Wochenende im Rahmen der beiden Jodler-Unterhaltungen.

Das Rotbach Chörli Bühler wurde 1971 gegründet. Bilder: VP

Bei der ersten Aufführung am Samstagabend war das Bedürfnis der Jodlerfreunde sichtbar: Der Gemeindesaal Bühler war bis auf den letzten Sitzplatz besetzt. Die Vorfreude auf einen gemütlichen Abend mit Zäuerli und Liedern lag in der Luft. Man freute sich, Bekannte wieder einmal zu sehen und sich auszutauschen. Viele nutzten die Gelegenheit in der grossen Pause, ein Abendessen zu geniessen, das von den Sängern des Rotbach Chörli serviert wurde.

Traditioneller Auftakt

Im ersten Teil des Programms gab das Chörli einige Zäuerli zum Besten. Zwischendurch oder hinten nach gehörte natürlich ein kräftiger Juchzer dazu, der gleich bedeutend war wie ein Freudenschrei darüber, endlich wieder einmal vor so grossem Publikum singen und jodeln zu dürfen.

Zu hören im ersten Teil waren auch Kompositionen von Dölf Mettler (Üse Jodel), Edi Gasser (Bärgkristall), Paul Schreiber und Hanny Schenker-Brechbühl (Waldverspräche) und Ueli Moor (Es schöns Daheim). Die Zuhörer zeigten ihre Begeisterung mit kräftigem, anhaltendem Applaus und entliess das Chörli erst nach einer Zugabe in die Pause.

«De Grossvater het gsäät»

Im zweiten Teil des Abends wurde ein Singspiel aufgeführt.

Nach der Unsicherheit zu Beginn des Jahres und den lange ersehnten Lockerungen der Covid-Schutzmassnahmen blieb dem Chörli nicht mehr viel Zeit, ein Programm auf die Beine zu stellen bzw. um zu proben «Jänu, innerhalb von gut zwei Monaten haben wir auch wieder ein Singspiel aus dem Boden gestampft», sagte Vereinspräsident René Frischknecht. Es trug den Titel «De Grossvater het gsäät». Für den Text und die Regie zeichnete Louis Müller verantwortlich, die Liederkommission war unter anderem für die Auswahl der Stücke besorgt.

Im Mittelpunkt des Geschehens stand der 50. Geburtstag des Rotbach Chörli, das am 12. November 1971 gegründet wurde. Ein Grossvater (gespielt von Louis Müller) erzählte seinem Enkel die Erfolgsgeschichte des Vereins. So wurde auf der Bühne die einstige Gründungsversammlung nachgestellt und es wurde verraten, dass in den ersten 25 Jahren auch Frauen mitsangen.

Auch Auslandreisen

In Erinnerung gerufen wurden auch die strengen Zeiten bei den Aufnahmen im Tonstudio für die fünf Tonträger. Der erste – eine Schallplatte – entstand im Jahr 1985. Nebst unzähligen Auftritten in der Region und der übrigen Schweiz tourte das Chörli 1994 während über zwei Wochen durch Kanada und hatte fast jeden Tag einen Auftritt. Gezeigt wurde am Samstagabend auf der grossen Leinwand ein Foto, auf dem die Appenzeller Mannen in Badehosen ein Zäuerli sangen.

Auftritte hatte das Rotbach Chörli auch in Fernsehsendungen wie «Happy Day» oder «Potzmusig». Auf der Bühne nachgespielt wurde zudem die beschwerliche Reise vom Säntis hinunter zur Meglisalp, wo das Chörli einen Auftritt hatte.

Im Rahmen der Unterhaltung erhielt Christoph Wüthrich einen wertschätzenden Dank für seine 20-jährige Tätigkeit als Chörli-Dirigent.