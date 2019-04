Live Jetzt im Ticker: Appenzell Innerrhoden ruft zur Landsgemeinde Tradition, Abstimmungen – und Schlechtwetter: Heute ist «Landsgmend» in Appenzell Innerrhoden. Verfolgen Sie den Feiertag der direkten Demokratie, alle Entscheide und das Spektakel drumherum in unserem Liveblog. Linda Müntener

11:38 Uhr

Trotz Regen: Die Stühle für die Ehrengäste müssen heute trocken bleiben.

11:34 Uhr

Im Interview: Wie sich die Appenzeller auf den Tag vorbereiten

11:28 Uhr

Rückblick: Als die Frauen erstmals in den Ring stiegen

Heute sind Frauen im Ring eine Selbstverständlichkeit, doch dagegen hatte sich Innerrhoden lange gewehrt. Nachdem die Einführung des Frauenstimmrechts an der Landsgemeinde 1990 zum wiederholten Mal abgelehnt worden war, entschied schliesslich das Bundesgericht nach einer staatsrechtlichen Beschwerde: Auch Frauen dürfen in den Ring. Am 28. April 1991 entschieden Frauen und Männer erstmals gemeinsam über die Geschäfte.

Erstmals heben an der Innerrhoder Landsgemeinde von Appenzell Bürgerinnen und Bürger zur Abstimmung gemeinsam die Hand. (Bild: 28. April 1991, Keystone/Str) Nach jahrelangem Kampf und einem finalen Bundesgerichts-Verdikt im Jahr 1990 wird das Frauenstimmrecht auch im Halbkanton Appenzell Innerrhoden auf Gemeinde und Kantonsebene durchgesetzt. (Bild: 28. April 1991, Keystone/Str) Den drei Senioren auf den Bänken scheint diese Entwicklung keine Freude zu bereiten. (Bild: 28. April 1991, Keystone/Str) Der Ring ist anno 1991 voll. (Bild: 28. April 1991, Keystone/Str) Etwa einen Drittel der anwesenden Stimmberechtigten machen die Frauen an der ersten gemeinsamen Landsgemeinde aus. (Bild: 28. April 1991, Keystone/Str) Auch gemeinsam: Abgestimmt wird traditionell per Handzeichen. (Bild: 28. April 1991, Keystone/Str) 6 Bilder Ein historischer Tag für die Schweiz: An der Appenzeller Landsgemeinde 1991 stimmen erstmals auch Frauen ab

11:21 Uhr

Darüber wird heute im Ring abgestimmt

215 Seiten lang ist das diesjährige Landsgemeindemandat. Die wichtigsten Traktanden im Überblick:

Die Wahl des Landammanns: Landammann Daniel Fässler hat seinen Rücktritt eingereicht. Um seine Nachfolge haben sich Lorenz Gmünder, Rechtsanwalt, Bruno Huber, Geschäftsführer und Bezirkshauptmann von Rüte, sowie Unternehmer Roland Dähler beworben. CVP, die Arbeitnehmervereinigung und der Bauernverband setzen auf Huber, der Gewerbeverband auf Dähler. Lorenz Gmünder geht ohne Unterstützung ins Rennen. Es dürfte spannend werden.

Ständerat: Die Landsgemeinde wählt heute die Nachfolge von Ständerat Ivo Bischofberger. Dieser hat Anfang Jahr seinen Rücktritt bekannt gegeben. Für den freien Sitz tritt der bisherige Nationalrat und regierender Landammann Daniel Fässler (CVP) an. Lange blieb er der einzige Kandidat, dann brachte das Komitee «Bürger mit Weitsicht» alt Säckelmeister Thomas Rechsteiner ins Spiel. Er würde eine Wahl annehmen, sagte er.

Nachfolge Martin Bürki: Am 9. April ist Landesfähnrich Martin Bürki überraschend verstorben. Die Landsgemeinde muss heute die Nachfolge des Obereggers wählen. Traditionell ist der Bezirk Oberegg in der Standeskommission mit mindestens einem Sitz vertreten; ein verfassungsrechtlicher Anspruch besteht allerdings nicht. Nach dem Tod Martin Bürkis hat dessen Stellvertreter, Landeshauptmann Stefan Müller, die Leitung des Justiz-, Polizei- und Militärdepartements übernommen.

Verwaltungsgebäude: Um knapp 20 Millionen Franken geht es beim Rahmenkredit für ein neues Verwaltungsgebäude. In den Neubau an der Marktgasse 14 und 16 sollen die Gerichte, das Landesarchiv, die Kantonsbibliothek und die Volksbibliothek integriert werden.

SP-Initiative: Die Landsgemeinde entscheidet heute zudem über die SP-Initiative «Versorgungsregion Säntis». Die Partei fordert darin eine verstärkte, überregionale Kooperation im Gesundheitswesen.

11:11 Uhr

Noch ist der Landsgemeindeplatz in Appenzell leer – der Ring ist noch nicht geöffnet. (Bild: Luca Ghiselli)

Die Stimmberechtigten warten hinter der Absperrung. Unverzichtbar heute: der Regenschirm. (Bild: Luca Ghiselli)

11:05 Uhr

Schlechtwetter: Kälte und Regen

Petrus meint es nicht gut mit der direkten Demokratie. Zwar grüsste am Morgen die Sonne in Appenzell. Spätestens ab 12 Uhr sind aber Kälte und Schneeregen angesagt – ausgerechnet zur Landsgemeinde.

11:03 Uhr

Hoher Besuch: Bundesrätin Viola Amherd kommt

CVP-Bundesrätin Viola Amherd ist heute Ehrengast. (Bild: KEY)

Jedes Jahr lädt die Standeskommission Ehrengäste zur Landsgemeinde ein. Der prominenteste Name auf der heutigen Liste ist jener der Verteidigungsministerin Viola Amherd. Bereits vergangenes Jahr war ein Bundesrat in Appenzell zu Gast: Ignazio Cassis.

11:00 Uhr

Die sieben Regierungsräte und was ihre historischen Titel bedeuten

An der «Landsgmend» ist alles etwas anders, als bei Abstimmungen in anderen Kantonen. Das fängt schon bei den historisch anmutenden Titeln der Regierungsräte an:

Daniel Fässler ist regierender Landammann , er hat das Volkswirtschaftsdepartement unter sich.



ist , er hat das Volkswirtschaftsdepartement unter sich. Roland Inauen ist stillstehender Landammann , er steht dem Erziehungsdepartement vor.



ist , er steht dem Erziehungsdepartement vor. Antonia Fässler , Frau Statthalter , ist für das Gesundheits- und Sozialdepartement zuständig.

, , ist für das Gesundheits- und Sozialdepartement zuständig. Ruedi Eberle , der Säckelmeister , kümmert sich ums Finanzdepartement.

, der , kümmert sich ums Finanzdepartement. Stefan Müller , der Landeshauptmann , hat das Land- und Forstwirtschaftsdepartement unter sich.

, der , hat das Land- und Forstwirtschaftsdepartement unter sich. Ruedi Ulmann ist Bauherr und wie der Titel schon verrät fürs Bau- und Umweltschutzdepartement verantwortlich.

ist und wie der Titel schon verrät fürs Bau- und Umweltschutzdepartement verantwortlich. Martin Bürki sel., Landesfähnrich, hat das Justiz-, Polizei- und Militärdepartement verantwortet. Nach seinem Tod Anfang April hat Stefan Müller ad interim übernommen.

Die sieben Regierungsräte bilden die Standeskommission und somit die Exekutive des Kantons Appenzell Innerrhoden.

10:50 Uhr

So läuft die Landsgemeinde ab

An einem einzigen Nachmittag fällen die Innerrhödler alle Entscheidungen des Jahres – das gibt es sonst nur noch im Kanton Glarus. Die Landsgemeinde hat um 9 Uhr mit einem Gottesdienst zur Einstimmung begonnen. Punkt 12 Uhr marschieren Standeskommission und Kantonsgericht in Begleitung der Ehrengäste durch die Hauptstrasse in Richtung Landsgemeindeplatz. Dort besteigt die Regierung mit dem Landweibel die Tribüne, den sogenannten «Stuhl».

Nach der Begrüssung fasst der Landammann die Staatsrechnung zusammen und eröffnet die Diskussion. Abgestimmt wird durch Hochhalten der rechten Hand. Kann das Mehr nicht abgeschätzt werden, muss einzeln ausgezählt werden. Mit dem Satz «s Woot ischt frei!» erteilt der Landammann schliesslich dem Volk das Wort: Jede stimmberechtigte Person kann ihr Anliegen auf dem «Stuhl» mitteilen.

10:45 Uhr

Guten Morgen und sönd willkomm zum Liveblog über die Landsgemeinde in Appenzell. Wir sind heute beim traditionellen Grossanlass vor Ort. Für Sie berichten Raphael Rohner, Luca Ghiselli und Linda Müntener.