Live Jetzt im Ticker: Der Herisauer Gemeindepräsident Kurt Geser tritt zurück: «Ich habe das Amt und die Amtsführung unterschätzt» Nach knapp eineinhalb Jahren im Amt gibt der Herisauer Gemeindepräsident Kurt Geser seinen Rücktritt bekannt. Nun informiert er über die Gründe dafür. Verfolgen Sie die Medienkonferenz hier live.

Der Herisauer Gemeindepräsident Kurt Geser gibt seinen Rücktritt bekannt. Bild: Alessia Pagani

09:51 Uhr

Bis zum Ende seiner Amtszeit will er sich weiterhin für das Wohl von Land und Leute einsetzen. Nach dem 1. Juni 2021 will Kurt Geser neue Herausforderungen annehmen, mit denen er seine «Erfahrungen und Stärken voll und ganz einbringen» könne. Diese Herausforderungen werden laut Geser im Idealfall im immobiliennahen Umfeld liegen.

09:46 Uhr

Als er sein Amt im Juni 2019 antrat, war es für Geser klar, dass es eine grosse Herausforderung sein werde: «Ich wollte mein Bestes geben für Land und Leute, ich wollte Ideen im Gemeinderat einbringen, mitgestalten und mutig sein.»

09:39 Uhr

Auch will Kurt Geser gesund bleiben: «Der Leistungsdruck und die Anspannung sind enorm. Mit Covid-19 haben die Herausforderungen und die Dynamik eine Schwelle überschritten.» Er wolle ehrlich und authentisch reagieren: «Ich akzeptiere die Situation, wie sie ist und will loslassen mit allen Konsequenzen.»

09:34 Uhr

Nun sind die Gründe klar. Kurt Geser sagt:

«Ich habe das Amt und die Amtsführung unterschätzt.»

Zudem sei die fehlende politische Erfahrung gekoppelt mit der fehlenden Unterstützung eine schwere Hypothek gewesen. Der Rücktritt erfolgt auf Ende des Amtsjahres am 31. Mai 2021.

09:33 Uhr

Kägi trat übrigens damals aufgrund der angespannten finanziellen Lage der Gemeinde zurück. Hat Geser ähnliche Gründe?

09:32 Uhr

Ein historischer Einschub vorweg: Es ist nicht das erste Mal, dass in Herisau ein Gemeindepräsident zurücktritt. Im Jahr 2004 gab Kurt Kägi, der 1998 zum Nachfolger von Walter Nyffeler gewählt wurde, überraschend seinen Rücktritt bekannt. Die Nachricht schlug gemäss Zeitungsberichten «ein wie eine Bombe».

09:31 Uhr

Die Konferenz beginnt. Kurt Geser tritt vor die Medien, begleitet wird er von Vizegemeindepräsident Max Eugster und Thomas Walliser Keel (Kommunikationsverantwortlicher).

Bild: Alessia Pagani

09:30 Uhr

Kurt Geser trat sein Amt als Gemeindepräsident letzten Sommer an. Seine Wahl war überraschend, war der Gemeindeangestellte bis dahin politisch nicht in Erscheinung getreten. Nun, knapp eineinhalb Jahre später, gibt der 59-Jährige seinen Rücktritt bekannt. In einer Medienkonferenz informiert er über die Gründe für seinen Entscheid.