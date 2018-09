Café Fuerte spielt jede Szene an einem anderen Ort Am Donnerstag führt das Theaterensemble Café Fuerte erstmals Felix Mitterers Stück «Besuchszeit» im Palais Bleu in Trogen auf. Regisseurin Danielle Fend-Strahm erzählt, warum das Stück ein Theatererlebnis der besonderen Art ist. Gwendoline Flückiger

Danielle Fend-Strahm, was ist an Café Fuerte besonders?

Jede Szene wird an einem anderen Ort gespielt, wobei die Zuschauer von Station zu Station mitgehen. Grundsätzlich machen wir immer Theater an einem «Nichttheaterort». Diese Produktion zum Beispiel findet im Palais Bleu in Trogen statt, einem ehemaligen Pflegeheim.

Weshalb haben Sie gerade das Stück «Besuchszeit» von Felix Mitterer ausgewählt?

Bei der Recherche für unser letztes Stück sind wir auf diesen Text gestossen und wollten es unbedingt aufführen, denn Mitterer kann Figuren genau beschreiben. «Besuchszeit» ist sein meistaufgeführtes Stück.

Worum geht es?

Das Stück besteht aus vier Einaktern. Jeder Akt zeigt den Besuch eines Menschen in einer Anstalt: im Altersheim, im Gefängnis, in einer psychiatrischen Klinik oder im Krankenhaus.

Worauf möchten Sie den Zuschauer mit «Besuchszeit» aufmerksam machen?

Wir möchten aufzeigen, dass es gefährlich ist, «Wände» aufzuziehen, indem man Menschen, welche nicht in unser System passen, in Anstalten steckt. Zudem wirft das Stück die Frage auf: «Wer pflegt unsere Leute?» Auch die Frage nach dem Wert des Menschen steht im Zentrum.

Welche Zielgruppe wollen Sie erreichen?

Für Kinder empfehlen wir die Aufführung nicht. Ansonsten sind alle eingeladen, welche ein aussergewöhnliches Theatererlebnis haben möchten. (gwf)